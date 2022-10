Frenkenbündten Wegen gestiegener Gebühren: Liestaler Altersheim muss Besucherparkplätze aufheben Die öffentlichen Parkplätze, auf denen Mitarbeitende des Alters- und Pflegeheims Frenkenbündten parkierten, sind teurer geworden. Nun müssen die Besuchenden ausweichen. Kelly Spielmann 12.10.2022, 05.00 Uhr

Heimleiter Bernhard Fringeli sagt: Für das Personal, das im Sieben-Tage-Schichtbetrieb arbeitet, seien die Parkplätze essenziell. Kenneth Nars

Wer seit dem 1. Oktober Angehörige oder Bekannte im Alters- und Pflegeheim Frenkenbündten in Liestal besuchen möchte, ist bestenfalls mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs – Autofahrende müssen sich nach einem kostenpflichtigen öffentlichen Parkplatz umsehen. Denn: Die Besucherparkplätze des Heims gibt es nicht mehr. Sie stehen nun den Autos der Mitarbeitenden zur Verfügung.

Der Grund sei die Erhöhung der Parktarife in der Stadt Liestal, die im Mai dieses Jahres in Kraft trat. So steht es in einem Schreiben an Besuchende, Gäste und Lieferanten, das auf der Website des Heims sowie vor Ort als Aushang zu finden ist. Denn von den neuen Preisen waren auch die Parkplätze um das Heim betroffen. Auf diese sei, obwohl man Personalparkplätze anbiete, ein Teil der Mitarbeitenden angewiesen.

20 statt 6 Franken

Für das Personal, das im Sieben-Tage-Schichtbetrieb arbeitet, seien die Parkplätze essenziell, sagt Heimleiter Bernhard Fringeli. Insbesondere in Randstunden sei die Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr nicht gewährleistet. Zahlte man für die Allmend-Parkplätze im Frühjahr noch eine Tagespauschale von 6 Franken, sind es mittlerweile 20 Franken: Für Mitarbeitende im Vollzeitpensum mache das monatlich 400 Franken aus, wird im Schreiben vorgerechnet. Für das Alters- und Pflegeheim sei diese Gebührenerhöhung unzumutbar, findet die Heimleitung. Auch bei der Belegschaft sei «grosser Unmut und Ärger» spürbar gewesen.

Der Entscheid, die Besucherparkplätze bei der Alterssiedlung und bei der Warenanlieferung aufzuheben und für die Mitarbeitenden zu nutzen, sei der Heimleitung nicht leichtgefallen, so Fringeli weiter.

«Dass nun Angehörige und Besucher zu den Leidtragenden gehören, bedauern wir ausserordentlich.»

Denn: «Dass Besuche für die Bewohnerschaft bedeutungsvoll sind, steht seit Corona wohl ausser Frage.» Die Parkplätze im Bereich des Alters- und Pflegeheims kosten am Automaten einen Franken und 50 Rappen pro angefangene Stunde, nach drei Stunden erhöht sich der Betrag auf drei Franken.

Stadt verteidigt Entscheidung

Zusätzlich zu den ehemaligen Besucherplätzen habe man in der Nachbarschaft einige Parkplätze für das Personal dazugemietet. Doch die neue Lösung wurde nicht beschlossen, bevor die Heimleitung versucht hat, mit der Stadt Liestal das Gespräch zu suchen. Ziel war eine individuelle Lösung für Mitarbeitende des Alters- und Pflegeheims, welche auf die Allmend-Parkplätze angewiesen waren: «Leider wurden unsere Vorschläge nicht berücksichtigt», so Fringeli.

Der Liestaler Stadtverwalter Marcel Meichtry bestätigt die Anfrage des Heims, nennt aber die Gründe für die Absage:

«Diese individuelle Lösung für das Alters- und Pflegeheim Frenkenbündten hätte aus Sicht der Stadt Liestal zu einem Präjudiz für andere Institutionen und Firmen geführt.»

Denn auch andere hätten Bedürfnisse für solche Parkplätze. Als Beispiel wird ausserdem genannt, dass auch Besuchende des Kantonsspitals Parkgebühren zahlen müssen. Meichtry erklärt weiter, dass auch «die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung über keine kostenlosen Parkplätze verfügen und sich diese in der Stadt, vornehmlich in den Parkhäusern, mieten müssen».

Entspannung beim Personal

Im Alters- und Pflegeheim Frenkenbündten ist die Situation für die Mitarbeitenden vorerst gelöst. Dadurch sei beim Personal eine gewisse Entspannung eingetreten, sagt Fringeli. Negative Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern seien noch keine eingetroffen.

«Sollten entsprechende Reaktionen des Unmuts bei uns geäussert werden, würden wir diese erneut mit den Stadtverantwortlichen erörtern.»

Diese sind schon länger mit der Parkgebühr-Thematik beschäftigt. Meichtry betont, «dass der Stadtrat die Zahlen betreffend das Parkieren in der Stadt Liestal über einen repräsentativen Zeitraum sorgfältig erheben und analysieren wird und im Dezember 2022 auf der Grundlage seiner Analyse entscheidet, ob allenfalls Anpassungen in der Parkierungsverordnung nötig sind».