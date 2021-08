Postenlauf zum 1. August-Fest in Frenkendorf

Frenkendorf Absagen wollten sie den 1. August nicht, deshalb feierten sie ihn mal völlig anders 250 Frenkendörfer gingen am Sonntag auf einen Postenlauf quer durchs Dorf. Das war coronakonform - und machte Spass. Tanja Opiasa-Bangerter 01.08.2021, 21.06 Uhr

Frenkendorf organisiert zum 1. August einen Postenlauf mit versteckten Botschaften, Geschicklichkeitsspielen, Codes und Rätseln. Juri Junkov

Vor dem Frenkendörfer Dorfladen staunt ein Einheimischer am Morgen des Nationalfeiertags über seine motivierten Mitbürger. Strammen Schrittes, an einer Hand den Nachwuchs und in der anderen eine Karte des Postenlaufs, spaziert eine Gruppe nach der anderen am Gugger der Güllepumpi vorbei. «Endlich wieder ein Stück Geselligkeit», freut sich Fabian Boss, der einige Höhenmeter später mit Kirschsteinen um einen Apfel spuckt.

Aber der Reihe nach. «140 Nasen sind bisher auf der Route unterwegs», schwärmt Theo Martin kurz nach elf Uhr beim Startpunkt des 1.-August-Trails am Dorfplatz. Das OK-Mitglied betont, dass man für den Erfolg der ersten Ausgabe, der sich bald abzeichnet, gemeinsam verantwortlich sei. Passend zum Teamgeist will sich gegenüber der bz keiner zur zündenden Idee bekennen. «Andere Wege gehen» wollte man, weiss Irene Gunzenhauser vom OK.

Auch Beizen sollen profitieren

Kinder motivieren ihre Eltern Rund zwanzig Köpfe hätten das coronakonforme Pendant zum Osterlauf in zwei Monaten auf die Beine gestellt, betont Gunzenhauser und lobt die Zusammenarbeit des Verschönerungsvereins, der Bürgergemeinde und des Gemeinderats.

«Wir sind vom Andrang überrascht»,

sagt auch Bürgergemeindepräsident Peter Schaub. Letztes Jahr habe die Gemeinde gänzlich auf eine Bundesfeier verzichtet, sagt Schaub, der soeben eine sechsköpfige Familie instruiert. «Dieses Jahr wollten wir in erster Linie nicht erneut nichts machen», sagt er.

Ihm liege es am Herzen, auch die von den Auswirkungen von Corona betroffenen Restaurants im Dorf zu unterstützen. Statt einem Festbetrieb auf dem Dorfplatz seien die Frenkendörfer eingeladen, in den ansässigen Beizen zu feiern.

«Unsere Vereine machen viel fürs Dorf»,

schwärmt auch Einwohnerin Simone Thommen, die soeben den Bleistift zückt, um die Lösung von Posten eins zu notieren: Globi und Wilhelm Tell. «Das weisst du, Papa», motiviert Sohn Jorik seinen Vater.

Gegenseitiges Anfeuern

Auch Stefan Müller, der sich uns mit einem Augenzwinkern als der vorletzte Bauer Frenkendorfs vorstellt, rätselt mit seiner Begleitung über die Quizfrage.

«Es läuft endlich wieder etwas im Dorf»,

schwärmt Müller und bricht zielstrebig zu Posten zwei auf. Mit etwas Schützenhilfe gebürtiger Frenkendörfer erreichen auch wir den Hof von Markus Zeller, der mit seiner Frau die Verpflegung der Teilnehmer sponsert. «Wir haben das in Frenkendorf noch nie gemacht», sagt Zeller bescheiden und schenkt einem Jungen Eistee ein.

Bei einem Schluck Bier sind unsere Mitkonkurrenten bereits am Holzscheite Werfen. Man feuert sich an. «Getroffen», sagt Dominique Buser, die nebenberuflich den einzigen Weinberg Frenkendorfs führt. Der erste Postenlauf in der Geschichte Frenkendorfs kommt auch bei Busers gut an, er sei «hoffentlich nicht der Letzte».

Anstehen zum Kirschensteinspucken

Zwei Mädchen sorgen mit rot bemalten Posaunen für ein wenig Feststimmung. Wir folgen ihnen einen steilen Trampelpfad hinauf. «Eine Spur 1.-August-Stimmung», frohlockt ihr Vater, ein Füllinsdorfer. Ein älterer Herr überholt uns zügig. Vor dem Posten zum Kirschenspucken hat sich eine lange Schlange gebildet. Ein junger Frenkendörfer holt theatralisch Luft und trifft daneben. «Das lag am Bart», necken seine Kollegen.

«Die Stimmung ist ausgelassen»,

betont OK-Mitglied Heinz, der sich freue, wie viele Familien mitlaufen. Ein letzte Challenge erwartet die drei Kinder vor uns in einer Scheune beim Büchsenwerfen. «Wir freuen uns riesig, dass der Anlass den Frenkendörfern gefällt», schwärmt Margrith Studerus vom Verschönerungsverein und schenkt uns ein Weggli samt Schweizer-Fähnli.