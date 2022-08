Frenkendorf: Keine Spur von den Schändern des Hülften-Denkmals

Frenkendorf Geputzt, geschliffen, aufgeräumt – doch von der Täterschaft fehlt jede Spur Im vergangenen November versprayten Unbekannte das Hülftendenkmal. Die Farbe griff den Sandstein des Obelisken an. Nun ist er abgeschliffen. Zu den Schmierfinken ging jedoch kein einziger Hinweis ein – trotz üppigem Kopfgeld. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Nach der Spray-Attacke liess die Gemeinde das Hülftendenkmal reinigen. Pünktlich zum «Eidgenössischen» erstrahlt es in neuem Glanze. Kenneth Nars

Übel verunstaltet wurde im vergangenen November das Hülftendenkmal in Frenkendorf. Unbekannte versprayten den Sandstein-Obelisken mit grünen und blauen Herzen. Bei der Umrandung brachen sie zwei Steinplatten ab und beschädigten eine Mauer.

Die Gemeinde erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Und setzte eine Belohnung von 500 Franken aus. Für Tipps, die zur Ergreifung der Verantwortlichen führen. Später erhöhten Private die Summe auf 2500 Franken. Doch das nützte alles nichts. «Kein einziger Hinweis ist eingegangen, einfach null», sagt der Frenkendörfer Gemeindepräsident Roger Gradl zur bz.

«Das hat mich dann doch erstaunt. Die Schmierfinken waren ja sogar zweimal da.»

Gut möglich, dass die Vandalen die Gedenkstätte, die inmitten eines Wäldchens steht, in der Nacht aufsuchten. Selbst, wenn sie Lärm verursachten, ist nicht gesagt, dass das auch jemand bemerkt hätte. Bis zu den nächsten Wohnhäusern sind es 200 Meter Luftlinie.

Die Täterschaft kam zweimal: So sah das Denkmal im November aus. zvg

Die Gemeinde hat das Denkmal in der Zwischenzeit reinigen lassen. Der Sandstein musste abgeschliffen werden. Als nächstes würden die zwei Platten ersetzt und eine Mauer repariert, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Da die Fusswege zum Denkmal nicht mehr in einem guten Zustand seien, würden auch sie in den kommenden Wochen saniert.

Das Ziel ist klar: Zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf), das am letzten August-Wochenende in Pratteln stattfindet, soll sich das Denkmal in bestem Licht präsentieren. Das Esaf-Festgelände befindet sich in Sichtweite.

Die Schwingfreunde sollen einen schönen Ort antreffen

Die Reinigung habe Anfang Juli stattgefunden, teilt der Frenkendörfer Verwalter Thomas Schaub mit. Insgesamt hätten die Arbeiten 2600 Franken gekostet. Man habe den Schaden dem Sachversicherer melden können.

Der Frenkendörfer SVP-Landrat Andreas Trüssel ist «Hüter des Denkmals». Ein inoffizieller Titel, den ihm die Gemeinde verliehen hat. Trüssel macht Führungen zum Erinnerungsort. Und war eine der Privatpersonen, welche die Kopfgeld-Prämie mit eigenem Geld erhöht hatten.

Drei Jahre nach der Kantonstrennung eingeweiht

«Ich bin froh, dass das Denkmal zum ‹Eidgenössischen› wieder in neuem Glanz erstrahlt», sagt er zur bz. «Jetzt pflanzt die Gemeinde wohl noch ein paar Blumen. Dann schaut das wieder gut aus.»

Auch er habe keinen Hinweis auf die Täter erhalten, sagt Trüssel. Er könne kaum glauben, dass die Täterschaft offensichtlich niemandem aufgefallen ist. Doch die Baselbieter Polizei schreibt auf Anfrage:

«Wir haben inzwischen diverse Abklärungen und Ermittlungen getätigt, konnten die mutmassliche Täterschaft aber noch nicht ausfindig machen.»

Das Hülftendenkmal wurde 1836 errichtet, drei Jahre nach der Namensgebenden Schlacht an der Hülftenschanz. Am 3. August 1833 schlugen die Truppen der Landschaft jene aus der Stadt entscheidend - die Kampfhandlungen fanden jedoch gar nicht bei der Hülftenschanz statt, sondern in einem Gebiet weiter südlich, bei der Griengrube und auf dem Kamm der Egg. Dort, wo das Denkmal steht.

