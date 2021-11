Verspraytes Hülften-Denkmal: SVP-Politiker setzt 500 Franken aus

Frenkendorf Jagd auf den Schmierfink: Kopfgeld ausgesetzt nach Vandalismus an Hülften-Denkmal Das geschichtsträchtige Hülften-Denkmal wurde Opfer eines Vandalen-Akts. Die Polizei sucht nach DNA-Spuren, und ein SVP-Landrat hat zusammen mit der Gemeinde Frenkendorf eine Belohnung in Aussicht gestellt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Herz für das Hülften-Denkmal: Die Farbe frass sich in den Sandstein, die oberste Schicht muss abgeschliffen werden. Nicole Nars-Zimmer

Sie kamen gleich zweimal. Mit viel destruktiver Energie. Das Hülftendenkmal in Frenkendorf wurde arg verunstaltet. Unbekannte versprayten den Obelisken mit grüner und blauer Farbe. Zudem wurden bei der Umrandung zwei Steinplatten herausgebrochen.

«Seit ich mich erinnern kann, hatten wir noch nie einen Fall mit derart massivem Vandalismus beim Hülften­denkmal», sagt der Frenden­dörfer Gemeindepräsident Roger Gradl zur bz. Der Schaden werde auf mehrere Tausend Franken geschätzt: «Die Reinigung des Obelisken wird aufwändig, denn der rote Sandstein hat die Farbe aufgesogen.»

«Hüter des Denkmals» setzt selber Belohnung aus

Jede Spur fehlt von der Täterschaft, die erstmals am Wochenende vom 6. und 7. November ihr Unwesen getrieben haben muss, das zweite Mal einige Tage danach. Die Gemeinde hat Strafanzeige eingereicht – und verspricht eine Belohnung: Wer den entscheidenden Hinweis gibt, der zur Ergreifung der Schmierfinken führt, erhält insgesamt 1000 Franken.

Eingeweiht wurde das Hülftendenkmal auf dem Kamm der Egg im Norden Frenkendorfs 1836. Die Schlacht an der Hülftenschanz wurde zum Baselbieter Befreiungsmythos stilisiert. Dabei ist der Name irreführend. Zwar gab es im Zug der Wirren um die Kantonstrennung in der Gegend Gefechte. Doch die Truppen der Städter und der Landschäftler trafen an jenem 3. August 1833 gar nicht bei der Hülftenschanze aufeinander, sondern rund 700 Meter weiter südlich, bei der Griengrube – wo das Denkmal steht. Und entscheidend für die Niederlage der Einheiten Basels war der spätere für sie verheerende Rückzug.

Kanton Baselland kaufte das Denkmal erst 1935

Von den 1000 Franken Belohnung hat SVP-Landrat Andi Trüssel 500 Franken beigesteuert. Der Frenkendörfer gilt als «Hüter des Denkmals», ein inoffizieller Titel, den ihm die Gemeinde verlieh, weil Trüssel bei Anfragen beim Denkmal Vorträge hält über die blutigen Vorgänge vor über 188 Jahren. Und weil er bei den beiden Gedenkfeiern zu 180 und 175 Jahren Schlacht an der Hülftenschanz OK-Präsident war. «Mich macht das traurig», sagt Trüssel.

«Ginge es nach mir, müssten jene, die das getan haben, die Schmierereien von Hand wieder wegputzen.»

Es ist auch nicht das erste Mal, dass sich die Anlage in schlechtem Zustand präsentiert. Ende des 19. Jahrhunderts geriet das Denkmal in Vergessenheit und verlotterte. 1922 liess es der Kanton sanieren, 1935 kaufte er es der Offiziersgesellschaft Basel-Landschaft ab. Für den Unterhalt ist mittlerweile die Gemeinde Frenkendorf zuständig.

Die Baselbieter Polizei nimmt den Vorfall offenbar sehr ernst. Laut Angaben der Gemeinde wurden sogar DNA-Spuren gesichert. Die Polizei will sich auf Anfrage nicht dazu äussern. Es heisst lediglich, die Täterschaft habe noch nicht ausfindig gemacht werden können; die Ermittlungen seien im Gange.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen