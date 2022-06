Sammelaktion im Swiss Mega Park in Frenkendorf beendet

Frenkendorf Vom eigenen Erfolg eingeholt: Die Sammelaktion des Swiss Mega Parks ist nicht mehr Der Swiss Mega Park in Frenkendorf hat seine Hilfe für ukrainische Flüchtlinge beendet. Bei privaten Engagierten ist die Belastung gross. Salomé Lang Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

So sah es bis Anfang April im Swiss Mega Park aus: Eine riesige Sammlung an Hilfsgüter für Ukrainische Flüchtlinge. Erst wurden sie an die Grenze geliefert, dann in Frenkendorf zur Abholung bereitgestellt. Nicole Nars-Zimmer

Die grösste Sammelaktion der Schweiz war es. 400 Tonnen Hilfsmittel wurden direkt an die Ukrainische Grenze geliefert: Der Swiss Mega Park in Frenkendorf wandelte sich nach Kriegsausbruch von einem Indoorspielplatz zu einem Lagerplatz für Kleider, Lebensmittel, Hygieneartikel und mehr. Sogar die Ukrainische Botschaft kam zu Besuch. Die Verantwortlichen zeigten sich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft.

Seit einigen Wochen ist die Aktion in der Funsport-Anlage beendet. Doch nicht etwa, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer keine Hilfe mehr benötigten. Ganz im Gegenteil, wie Geschäftsführerin und Aktionsleiterin Alexandra Somlo sagt:

«Wir konnten den Ansturm nicht mehr bewältigen.»

Nach Lieferungen an die Grenze auch Abholstelle in Frenkendorf

Die Hilfsbereitschaft sei riesig gewesen, so Somlo. Nachdem die letzten Lastwagen in Richtung Ukrainische Grenze abgefahren seien, hätten sie denn auch weiterhin Hilfsgüter verteilt, jedoch nicht mehr in das Kriegsgebiet, sondern direkt an Geflüchtete in der Region. Doch die Hilfsgüter wurden knapp, insbesondere Lebensmittel. Die Ausgaben des Swiss Mega Parks für die Aktion überstiegen die Spendeneinnahmen, die Hilfsarbeit leisteten eigene Angestellte.

20 Personen pro Tag hätten die Mitarbeitenden des Swiss Mega Parks mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung versorgen können. Zwischen 80 und 150 seien jedoch täglich in Frenkendorf vorbeigekommen: «Hungrig und nur mit den Kleidern, die sie am Leibe trugen», beschreibt Somlo. Den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht helfen zu können, sei schwierig gewesen:

«Es war sehr hart, die Menschen abzuweisen. Das konnten wir nicht weiterführen.»

Bis Anfang April konnten Geflüchtete im Swiss Mega Park Hilfsgüter abholen, dann mussten die Angestellten sich wieder gänzlich auf den laufenden Betrieb konzentrieren, so Somlo.

Private mit Engagement oft überfordert

Private Hilfsaktionen würden oftmals nicht in längerfristige und nachhaltige Strukturen überführt, wie die Leiterin der Abteilung Projekte beim kantonalen Sozialamt Lea Wirz sagt. Dadurch könne die Belastung sehr gross werden und die engagierte Person über längere Zeit an ihre Grenzen stossen.

Vermehrt gebe es Gastfamilien, die aufgrund von Konflikten im Zusammenleben mit den aufgenommenen Geflüchteten oder im Wunsch, den gesamten Wohnraum wieder für sich zu haben, ihr Engagement beenden möchten. Von einem Trend könne zurzeit jedoch nicht die Rede sein, die Solidarität sei nach wie vor gross.

Keine Geflüchtete in Ergolz-Klinik: Kanton hat auf Spital Laufen gesetzt

So auch bei Alexandra Somlo. Wie viele andere haben auch sie und ihr Mann Tibor Somlo, CEO der Ergolz-Klinik in Liestal, Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen. Auch in der Ergolz-Klinik hätte Tibor Somlo gerne Platz für Flüchtlinge bereit gestellt: 400 Quadratmeter im Erdgeschoss wollte er als Notschlaf- und Durchgangsstelle dem Kanton zur Verfügung stellen. Dieser hat jedoch im einstigen Kantonsspital Laufen eine geeignetere Unterbringungsmöglichkeit gefunden, wie diese Zeitung berichtete.

In der Ergolz-Klinik wäre nur die Durchgangsstelle möglich gewesen, so Tibor Somlo. Für eine längerfristige Unterbringung hätten sich die Räumlichkeiten nicht geeignet. Nach dem Kantonsentscheid sei daher auch keine private Aufnahme von Geflüchteten in der Ergolz-Klinik zur Frage gestanden.

