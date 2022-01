Fringe Benefits Zweiter Anlauf gegen Benzin-Rabatte: Baselbieter Kantonsangestellte sollen nicht günstiger tanken können Dass Staatsmitarbeitende an den kantonseigenen Tankstellen Rabatt erhalten, stört GLP-Landrat Yves Krebs. In einer Motion fordert er ein Ende der Leistung. Nicht alle sind damit aber einverstanden. Kelly Spielmann 3 Kommentare 26.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton hat es in Liestal (im Bild), Sissach und Reinach eigene Tankstellen, an denen Angestellte günstiger Benzin beziehen können. Kenneth Nars (21. März 2021)

Günstiges Benzin für Kantonsangestellte – damit soll Schluss sein, findet GLP-Landrat Yves Krebs. Er startet einen zweiten Anlauf und reicht in der Landratssitzung von morgen Donnerstag eine Motion zum Thema ein. Dass dieses einem bekannt vorkommt, liegt daran, dass er bereits vor einem knappen Jahr einen Vorstoss dazu verfasst hat, damals jedoch als Postulat.

In der letzten Landratssitzung wurde dieses behandelt, die Regierung empfahl, es abzulehnen. Yves Krebs:

«Die Kritikpunkte an diesem Postulat waren, dass ein konkreter Auftrag fehlte und der Regierungsrat mein Postulat als erledigt betrachtete.»

Dies, nachdem der Landrat in der Zwischenzeit die Motion von Désirée Jaun (SP) für ein U-Abo-Job-Ticket überwiesen hatte. «Die Regierung will nicht prüfen», so Krebs, «also muss man sie auffordern, etwas konkretes zu tun.»

Kanton verdient 150'000 Franken pro Jahr

Das Postulat hat Krebs zurückgezogen und mittlerweile als Motion neu formuliert. In dieser fordert er den Regierungsrat auf, bis Ende 2026 das Tanken von fossilen Treibstoffen an kantonseigenen Tankstellen für private Zwecke einzustellen und alternative Fringe Benefits für Kantonsangestellte im Bereich Mobilität anzubieten. Bei Fringe Benefits handelt es sich um die meist finanziellen Leistungen, die Angestellte von ihren Arbeitgebenden erhalten (s. Box unten).

Der Verkauf setze falsche Anreize, so Krebs in der Motion. Als Grosskunde erhält der Kanton Mengenrabatte auf das Benzin, das schliesslich an den kantonseigenen Tankstellen in Sissach, Liestal und Reinach an aktuelle und pensionierte Mitarbeitende verkauft wird. Rund 150'000 Franken erwirtschaftet der Kanton damit jährlich, damit werde der Unterhalt der Tankstellen finanziert. «Wieso fossiler Treibstoff und nicht Mineralwasser, Büromaterial, IT-Produkte oder Büromöbel?», fragt Yves Krebs.

Kantonseigene Tankstellen sollen die Grundversorgung sicherstellen, findet er. Dies für Polizei, ABC-Wehr, Sanität und Unterhaltsdienste. Besonders in Krisenzeiten seien kantonseigene Tankstellen unerlässlich für einen sicheren Treibstoffbezug. «Sie sollen jedoch ausschliesslich betrieblichen Zwecken dienen.»

«Gingg ans Schienbein» der Kantonsangestellten

Nichts von der Forderung hält SVP-Landrat Reto Tschudin. Als Leiter der Registerbehörden der Zivilrechtsverwaltung und somit Kantonsangestellter nutzt er die Tankstellen selber, wenn sie auf seinem Weg liegen. Stammkunde sei er jedoch nicht – in der Regel seien es einer bis fünf Rappen, die man spare, und man finde nicht selten private Tankstellen, die günstiger seien. «Ich finde diese Idee absurd», sagt er. Dies aber nicht, weil man durch den Rabatt viel Geld sparen würde, «sondern weil es ein weiterer ‹Gingg ans Schienbein› der Kantonsangestellten wäre, wenn ihnen der Landrat dies verwehren würde.»

Und vor allem, weil es dem Kanton als Ganzes schaden würde, so Tschudin. Dadurch, dass nicht nur Kantonsfahrzeuge, sondern auch die Angestellten dort tanken, erhöht sich das Einkaufsvolumen des Kantons. Das senke den Preis. «Ich bin überzeugt, dass es den Kanton teuer zu stehen käme, wenn man dieses Volumen durch ein Verbot des Treibstoffbezuges für Angestellte reduzieren würde», so Tschudin.

Vergünstigungen für Baselbieter Kantonsangestellte Staatsangestellte tanken im Baselbiet an drei Tankstellen günstiger. Neben den Benzinrabatten gibt es aber weitere Angebote, sogenannte Fringe Benefits, für die Mitarbeitenden des Kantons. In einer Zusammenstellung der Finanz- und Kirchendirektion sind sie aufgelistet: Zu den Lohnnebenleistungen gehören Sportangebote und ein Fitpass-Rabatt, eine freiwillige Grippevorsorgeimpfung oder die kostenlose Beratung für Kinder- und Angehörigenbetreuung. Auch können Kantonsangestellte von Rabatten auf Krankenkassen-Zusatzversicherungen und Microsoft-Office-Pakete profitieren. Zusammen mit dem vergünstigten Tanken werden ausserdem Rabatte beim Autokauf genannt. In Arbeit ist zudem ein Arbeitgeberbeitrag an das U-Abo (Motion von Désirée Jaun).

3 Kommentare tbA Baier vor etwa einer Stunde Es ist ganz einfach, gewinnt man Geld damit ist es OK kostet es Steuergelder dann nicht. Der Staat soll sich gefälligst an der Privat Wirtschaft orientieren den wir erhalten auch keine Fringe Benefits sondern allenfalls km Geld bei geschäftlichen begründeten Fahren da gibt es nichts zu diskutieren. Alle Kommentare anzeigen