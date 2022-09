Fristverschiebung Baselbieter Regierung warnt eindringlich vor Verschiebung des Steuertermins Finanzdirektor Anton Lauber schlägt, wie vom Landrat verlangt, eine Option zur Verschiebung des Steuerbezugs vor und warnt zugleich vor einer Liquiditätslücke bis zu 500 Millionen Franken. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 26.09.2022, 16.39 Uhr

Reto Tschudin (SVP). Roland Schmid

Im November 2018 überwies der Baselbieter Landrat die Motion «Ein Steuersystem, das jeder versteht» von Reto Tschudin (SVP) gegen den Willen des Regierungsrats mit 48:29 Stimmen bei drei Enthaltungen. Konkret soll der für die Staats- und Gemeindesteuern geltende Fälligkeitstermin vom 30. September des Steuerjahres auf den 31. März des Folgejahres verlegt werden.

Das wäre der gleiche Zahlungstermin wie bei der direkten Bundessteuer. Fachlich gesprochen, würde dies eine Umstellung vom Pränumerando- zum Postnumerandobezug bedeuten. Tschudin erhofft sich dadurch eine Vereinfachung für die Steuerzahlenden.

Liquiditätslücke nicht auffangbar

Am Montagmorgen präsentierte Finanzdirektor Anton Lauber (Die Mitte) gemeinsam mit dem Leiter der Baselbieter Steuerverwaltung Peter Nefzger ihren Vorschlag zur Umsetzung der Motion. Die Botschaft ist unmissverständlich: Der Regierungsrat hält weiterhin nichts von einer Verschiebung des Fälligkeitstermins und will trotz der überwiesenen Motion am bestehenden Gesetz festhalten.

Finanzdirektor Anton Lauber (Die Mitte). Kenneth Nars

Das Problem wäre weniger das neue System an sich als vielmehr die Umstellung dahin. Würden die Steuern ein halbes Jahr später fällig, käme es zu Liquiditätslücken beim Kanton und den Gemeinden, warnten Lauber und Nefzger. Die Lücken könnten in der Summe bis zu 500 Millionen Franken betragen.

In der komplexen Thematik, vereinfach gesagt, passiert dies, weil Ausgaben und Einnahmen zeitlich nicht mehr aufeinander abgestimmt wären, wenn die Steuern später bezahlt werden. Jede Verschiebung des Fälligkeitstermins führe zu einer Liquiditätslücke, die sich nie auffangen liesse, so der Baselbieter Finanzdirektor.

«Man müsste quasi die Ausgaben einfrieren und am 31. März parallel zu den Steuereinnahmen wieder starten», erklärte Nefzger ebenfalls vereinfacht. Das würde unter anderem bedeuten, dass Kanton und Gemeinden Löhne in der Höhe von mehreren Millionen Franken nicht auszahlen könnten.

Nur das Staatswesen mit einer enorm hohen Liquiditätsdecke könnte eine solche Zeitspanne überbrücken. Zur Überbrückung der Liquiditätslücke müsste entweder enorm gespart, die Steuern erhöht oder zusätzliches Fremdkapital aufgenommen werden.

Peter Nefzger. Benjamin Wieland

Peter Nefzger wiederholte mehrfach, dass es sich beim Problem der Umstellung nicht um eine Kosten-, sondern um eine Liquiditätsfrage handelt.

«Es kommt am Ende schon genügend Geld rein. Aber der Zeitpunkt passt nicht mehr.»

Auch glauben Lauber und Nefzger, dass es für mehr Ausfälle sorgen würde, wenn am 31. März jeweils alle Steuerbezüge fällig würden. Schon heute reichen nur gerade rund 30 Prozent der unselbstständigen Erwerbenden die Steuererklärung pünktlich bis zum 31. März ein.

Verschiebung in zwei Schritten

Trotz der Befürchtungen muss die Regierung dem Landrat einen Vorschlag zur Umsetzung der überwiesenen Motion vorlegen. Dieser sieht vor, den Fälligkeitstermin in zwei Schritten zwischen 2025 und 2027 vom 30. September auf den 31. März zu verlegen. Damit würde die Liquiditätslücke in den zwei Jahren leicht abgemildert, bliebe in der Summe aber unverändert hoch.

Es wäre auch möglich, die Umstellung in noch kleineren Schritten, zum Beispiel über sechs Jahre über je einen Monat, zu vollziehen, betonte Peter Nefzger. «Das wäre aber für die Steuerzahlenden mühsamer, wenn der Fälligkeitstermin für die Steuer so oft wechselt.» In der Summe bestehe die Liquiditätslücke trotzdem, stellte Anton Lauber klar.

Der Vorschlag der Regierung kommt nun in die Vernehmlassung. Bis am 31. Dezember haben Gemeinden, Parteien und Verbände Zeit für eine Rückmeldung. Im Februar 2023 kommt die Vorlage in den Landrat.

