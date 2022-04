Fröschmatt Pratteler Sekundarschule wird erneuert – Siegerprojekt wurde ausgewählt Das Planungsteam unter der Federführung des Architekturbüros Burckhardt+Partner AG Basel hat den Projektwettbewerb für die Erneuerung der Sekundarschule Pratteln gewonnen. Anhand seines Projekts «LUNGO» soll die Schulanlage Fröschmatt neu gestaltet werden. Laura Pirroncello 28.04.2022, 08.50 Uhr

Die Sekundarschule soll gemäss dem Siegerprojekt «LUNGO» erneuert werden. zvg

Die Sekundarschule in Pratteln soll erneuert werden. Nachdem bereits am 7. April der Projektwettbewerb für die Erneuerung der Sekundarschulanlage in Allschwil abgeschlossen wurde, ist nun auch der Wettbewerb für die Anlage Fröschmatt in Pratteln entschieden. Gewonnen hat das Planungsteam unter der Federführung des Architekturbüros Burckhardt+Partner AG Basel mit dem Beitrag «LUNGO». Dies teilt der Baselbieter Regierungsrat am heutigen Donnerstag mit.