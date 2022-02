Keine Pflicht für Baselbieter Gemeinden, Deutsch früh zu fördern

Frühe Sprachförderung Baselland will Kindern früher Deutsch beibringen, doch die Gemeinden müssen gar nicht mitmachen Der Landkanton will nach dem Vorbild von Basel-Stadt ermächtigen, Kinder mit Sprachdefiziten zum Spielgruppen- oder Kita-Besuch zu verpflichten. Dass die Gemeindeautonomie spielt, kritisieren nicht nur linke Politiker. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 07.02.2022, 18.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon in Spielgruppen soll die sprachliche Förderung einsetzen - allerdings mit einem spielerischen Zugang. Archiv: Bruno Kissling

«Immer mehr Kinder sprechen und verstehen immer schlechter Deutsch.» Für Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer steht diese Feststellung am Ursprung ihrer Bemühungen, in Baselland einheitliche Rahmenbedingungen für die frühe Sprachförderung vor dem Kindergarten zu schaffen.

In Liestal präsentierte die SP-Regierungsrätin am Montagmorgen nun das Resultat: Sie schickt eine Gesetzesvorlage in die Vernehmlassung, die es Gemeinden neu ermöglicht, Eltern zu verpflichten, deren Kleinkinder in ausgewählte Spielgruppen oder Kindertagesstätten zu bringen. Dies, sofern belegt ist, dass das Kind über sprachliche Defizite verfügt. Schweizer betonte: «Sprache ist der eigentliche Schlüssel zu sozialer Integration, zum schulischen Erfolg, zum Eintritt in ein erfolgreiches Berufsleben.»

Basel-Stadt hat schon ein Obligatorium eingeführt

Damit orientiert sich Baselland am Nachbarn Basel-Stadt. Dort werden bereits per Fragebogen die Deutschkenntnisse aller dreijährigen Kinder erhoben. Wird Bedarf festgestellt, muss das Kleinkind ein Sprachförderangebot besuchen.

Die Kosten übernimmt Basel-Stadt. Bei der Baselbieter Gesetzesvorlage über die frühe Sprachförderung gibt es aber einen gewichtigen Unterschied, wie Schweizer hervorhob:

«Bei uns wird die Gemeindeautonomie grossgeschrieben. Es heisst zwar ‹Sprachförderobligatorium›, aber es ist den Gemeinden überlassen, ob sie ein solches einführen wollen.»

Das Zauberwort heisst «selektives Obligatorium». Darauf geeinigt haben sich Kanton und Gemeinden innerhalb eines gemeinsamen Projektteams. Die Präsidentin des Gemeindeverbands VBLG, Regula Meschberger (SP), sagte an der Präsentation: «Uns ist es wichtig, dass Gemeinden selber entscheiden können. Wir akzeptieren, dass es unterschiedliche Lösungen gibt.»

Jedes Jahr sollen alle Eltern von Dreijährigen einen Fragebogen ausfüllen

Die Entscheidungsgrundlage für Gemeinden, ob sie ein Obligatorium einführen, auf freiwillige Angebote setzen oder gar nichts tun, wird ab 2024 die jährlich von einer neuen kantonalen Koordinationsstelle nach Basler Vorbild durchgeführte Sprachstanderhebung bei Dreijährigen sein.

Thomas Nigl, Projektleiter in der Sicherheitsdirektion, sagt zur bz: «Aus fachlicher Sicht würde ich eine flächendeckende Einführung begrüssen. Ich sehe aber auch das Problem kleinerer Gemeinden, die heute kaum Angebote haben. Wenn sie extra etwas aufbauen, dies dann aber nicht genutzt wird, profitiert niemand davon. Zumal die Gemeinden die Kosten tragen müssen.»

Das Kostenargument ist das einzige, das auch aus Sicht von Caroline Mall gegen ein Obligatorium spricht. Die SVP-Bildungspolitikerin sagt: «Im Grundsatz bin ich für die Gemeindeautonomie. Sollte man aber belegen können, dass dank der frühen Sprachförderung etwa die Kosten für ‹Deutsch als Zweitsprache› in der Schule stark sinken, würde dies ein Obligatorium rechtfertigen.»

Warum bilden Gemeinden keine Verbünde?

Zwei verschiedene Lösungen bieten auf Anfrage SP-Präsidentin Miriam Locher und Bildungskommissionspräsident Pascal Ryf (Mitte). Beide kritisieren aus pädagogischer Sicht, dass die Gemeinden frei entscheiden können. «Einmal mehr ist so der Wohnort ausschlaggebend für die Bildungschancen von Kindern», moniert Locher.

Und Ryf sagt: «Die Auswirkungen einer mangelnden frühen Sprachentwicklung sind immens. Nicht nur auf die Integration, sondern auch finanziell für den Staat, da die spätere spezielle Förderung viel teurer ist.» Locher fordert nicht, dass jede Gemeinde ein Angebot schafft, «aber dort, wo der Bedarf nachgewiesen ist, muss es verpflichtend sein». Ryf schlägt seinerseits vor: «Warum können die kleineren Gemeinden die frühe Sprachförderung nicht analog zum Schulpsychologischen oder dem Logopädischen Dienst in Verbünden anbieten?»

Etwas ist auch Nigl vom Kanton bewusst: Verzichten Gemeinden darauf, Familien von den Kosten der Förderspielgruppen zu entlasten, so bliebe es für viele eine zu hohe Hürde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen