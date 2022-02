Frühe Sprachförderung im Leimental

Leimental «Wir müssen ihnen eine faire Chance ermöglichen»: Pilotprojekt hilft fremdsprachigen Kindern Im Leimental beginnt die Sprachförderung bereits in der Spielgruppe. Doch das Angebot findet bisher nicht den erhofften Anklang – wegen Corona. Sharleen Wüest 19.02.2022, 05.00 Uhr

Sie freuen sich über den Fortschritt der Kinder: Spielgruppenleiterinnen Nadia Massoletti und Jolanda Portmann. Sharleen Wüest

Spielgruppenleiterin Nadia Massoletti blickt in die Runde. Die Kinder üben zurzeit eifrig für den Fasnachtsumzug. «Ich werde die Türe öffnen, dann haben wir mehr Platz», sagt sie den Kindern. Doch die Aufgabe ist bereits erledigt, bevor sie sich umdrehen kann. Neben der – jetzt offenen – Türe steht ein kleiner Junge mit breitem Grinsen.

Noch vor einem halben Jahr habe er kein Wort Deutsch gesprochen. Heute versteht er viel. Er ist nicht der einzige, der grosse Fortschritte gemacht hat.

Die Spielgruppe «Schnäggehüsli» in Oberwil nimmt am Pilotprojekt zur Frühen Sprachförderung der Region Leimental plus teil. Ziel dabei ist, fremdsprachige Kinder möglichst früh beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Ausländische Familien im Leimental mit Kindern, die im nächsten Jahr in den Kindergarten wechseln, werden von der Koordinationsstelle angeschrieben und auf das Projekt aufmerksam gemacht. Die Projektverantwortliche Sabrina Hollinger sagt:

«Viele Kinder, die fremdsprachig aufwachsen, starten mit ungenügenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten.»

Der spielerische Alltag, die kleineren Gruppen und vor allem das junge Alter würden sich optimal für den Beginn der Sprachförderung eignen. «Verschiedene Studien belegen, dass Kinder in den ersten Lebensjahren, Sprachen am einfachsten lernen», sagt Hollinger. Die Informationen würden in derselben Region im Gehirn abgespeichert wie die Muttersprache – später ist das nicht mehr der Fall. Das Projekt wurde vor mehr als fünf Jahren durch den damaligen Bildungsverantwortlichen der Gemeinde Binningen, Philipp Meerwein, angestossen und die Gemeinden Binningen, Biel-Benken, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil schlossen sich für das Pilotprojekt zusammen. Denn, für die Finanzierung sowie die Erfahrungen, seien Synergien nützlich.

Rituale und Strukturen helfen den Kindern

Eineinhalb Jahre lang haben Spielgruppenmitarbeitende und Betreuungspersonal der Kitas Kinder bisher im Projekt begleitet – und werden dies bis 2024 noch tun. Im «Schnäggehüsli» fällt auf: Die Sprachförderung ist zum Alltag geworden. Davon würden auch die anderen Kinder profitieren. Spielgruppenleiterinnen Nadia Massoletti und Jolanda Portmann sitzen mit den Kindern im Kreis und singen ihr Gruppenlied. Auf Worte folgen Gestiken. «Unterstützend mit Ritualen und Strukturen erlernen Kinder eine Sprache schnell», sagt Jolanda Portmann.

Auch beim Spielen wird die Sprache konkret gefördert. Ein kleines Mädchen packt Spielsachen in eine Tasche. «Ich gehe in die Ferien», sagt sie. «Ans Meer oder in die Berge?», fragt Jolanda Portmann nach. Solche Alternativfragen würden die richtige Aussprache sowie korrekte Formulierungen fördern, wie den Mitarbeitenden in der Weiterbildung gelehrt wird.

Finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Familien

Zurzeit zählt die Oberwiler Spielgruppe 36 Kinder – sechs davon nehmen am Projekt teil. Deutlich weniger als erhofft. Auch im gesamten Projektradius: Insgesamt nehmen dieses Schuljahr 25 Kinder von ursprünglich 98 angeschriebenen Leimentaler Familien teil. Im vergangenen Jahr wurden 124 Familien angeschrieben, was in 48 Teilnahmen resultierte. Den Grund für die niedrige Teilnahme sehen die Beteiligten in der Pandemie. Die Oberwiler Gemeinderätin Regula Messerli sagt:

«Wir können die Familien nicht erreichen.»

Zu Beginn des Projektes hätten Infoveranstaltungen stattgefunden. Viele Familien verzichteten aber aus Unsicherheit im Umgang mit der Pandemie auf eine Teilnahme. «Wir haben sie schriftlich auf das Projekt aufmerksam gemacht. Das ist aber nicht dasselbe», sagt sie. «Dazu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten», sagt Sabrina Hollinger. Denn die Kosten müssen, zumindest zum Teil, von den Eltern getragen werden. Für einkommensschwache Familien werde jedoch grosszügige finanzielle Unterstützung angeboten.

Doch die Beteiligten bleiben zuversichtlich. Durch die allmähliche Rückkehr in die Normalität hoffen sie auf mehr Anklang. Vor allem das Wegfallen der Maskenpflicht sei hilfreich, denn die Sprachförderung lebt von der Mimik und Gestik. Im Herbst 2023 wird das Projekt evaluiert – coronabedingt ein Jahr später als geplant.

Frühe Sprachförderung könnte bald kantonale Sache sein

«Wir möchten in Zukunft mehr Akteure einbinden. Zum Beispiel Kinderärzte und die Mütter- und Väterberatung», sagt Hollinger. Diese könnten Eltern bei Bedarf auf das Projekt aufmerksam machen. Jetzt ist Geduld gefragt, denn solche Projekte würden auch vom Mund-zu-Mund-Austausch unter den Eltern leben.

Das möchte auch der Kanton. Eine Gesetzesvorlage zur kantonalen Frühen Sprachförderung geht nun in die Vernehmlassung. Zukünftig möchte der Landkanton nach dem Vorbild von Basel-Stadt einheitliche Rahmenbedingungen. Auch von einem selektiven Obligatorium ist die Rede. Dabei könnten die Gemeinden eigens entscheiden, ob sie Kinder mit Sprachdefiziten zum Spielgruppen- oder Kita-Besuch verpflichten möchten. «Mit der Sprachförderung können wir zur Integration beitragen», erklärt Messerli die Wichtigkeit des Projektes.

Sollte die kantonale Vorlage angenommen werden, ginge es für das Leimentaler Projekt nahtlos weiter. Dieses zeige, dass die Frühe Sprachförderung sich gut regional umsetzen lässt. Einzig ein allfälliges Obligatorium in einzelnen Gemeinden wäre neu. Eine gute Entwicklung, finden Nadia Massoletti und Jolanda Portmann, denn so müssten die Kosten der Frühen Sprachförderung nicht von den Familien getragen werden. Massoletti ergänzt: «Wir müssen den Kindern eine faire Chance ermöglichen, denn sprachliche Kompetenzen haben einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg.»