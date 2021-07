Führhund Sehen mit Isak – ein Blindenhund zieht zu seiner neuen Besitzerin Juri Junkov Jasmin von Arb erblindet langsam. Wie lange sie noch einen Sehrest haben wird, weiss sie nicht. Nun kommt Blindenführhund Isak in ihr Leben – er soll ihr Vertrauen und Sicherheit schenken. Die bz war bei der Übergabe des Blindenhundes an die neue Besitzerin dabei. Kelly Spielmann 22.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Piede», sagt Jasmin von Arb. Isak dreht sich um und setzt sich neben ihr linkes Bein, den Blick nach vorne gerichtet, konzentriert. «Avanti.» Isak steht auf und beginnt langsam zu laufen. Jasmin von Arb folgt eine knappe Sekunde später, Isaks Führgeschirr in der linken, ihren Taststock in der rechten Hand. Noch vor zehn Minuten rannte der vierjährige Labrador sein Spielzeug jagend über ein Feld. Doch nun, wenn er sein Führgeschirr trägt, weiss der frisch ausgebildete Blindenhund: Er ist im Arbeitsmodus.

Im Führgeschirr wird aus dem verspielten Labrador ein konzentrierter Führhund. Juri Junkov

Jasmin von Arb, 35, sieht mit dem rechten Auge noch zwischen fünf und acht Prozent, mit dem linken ein Prozent. Schon im vergangenen Juni meldete sie sich bei der Blindenhundeschule in Liestal (VBM) – «damals ging es mit meinen Augen ziemlich bergab», erzählt sie. Ihre Netzhautkrankheit ist unberechenbar. Wie lange sie noch einen Sehrest haben wird, weiss sie nicht. Es habe schon lange gedauert, bis sie sich entschieden habe, mit einem Signalstock aus dem Haus zu gehen. «Doch auch damit gehen die Leute nicht immer aus dem Weg», so von Arb.

Aus dem Airedale Terrier wurde ein Labrador Retriever

Sie wusste: Sie muss etwas unternehmen – bevor ein Unfall geschieht. Ein Blindenführhund sollte ihr dabei helfen, sich draussen sicher zu bewegen.

«Und ich wollte das Vertrauen in einen Blindenhund lieber erlernen, solange ich die Kontrolle immerhin noch ein bisschen habe, als zu warten, bis ich gar nichts mehr sehe»,

erklärt von Arb. Jetzt, etwas mehr ein Jahr später, hat die Blindenhundeschule den passenden Partner für die medizinische Masseuse gefunden. Nach rund einem Jahr Ausbildung hat Isak die Blindenhundeprüfung (siehe Box unten) kürzlich bestanden. Nun zieht er zu von Arb nach Hause in die Innerschweiz – nach der dreitägigen Übergabe.

Welcher Hund zu welcher Person passt, entscheidet jeweils das Team der VBM. Isak wurde für von Arb ausgewählt, weil er ihre Bedürfnisse gut abdeckt – Isak zeigt Hindernisse jeweils rechtzeitig, manchmal sogar etwas zu früh, an. Er ist ein vorsichtiger, ruhiger Hund.

Von Arb selber hatte sich erst einen Airedale Terrier vorgestellt. Dieser habe sie am meisten an ihren ersten, kleineren Hund erinnert. «Ich dachte, ein Labrador sei zu gross für mich», sagt sie. Seit sie Isak aber kennen gelernt hat, ist sie überzeugt, in ihm den richtigen Partner gefunden zu haben. Die Blindenhundeschule Liestal bildet nicht nur Labrador Retriever und Airedale Terrier, sondern auch Pudel, Barbets, Schäferhunde, Bergamasker sowie Mischlingshunde aus.

Teurer als ein Auto

Die Übergabe findet zwei Tage in der Schule in Liestal statt, der dritte Tag folgt in ihrem eigenen Zuhause. Immer dabei: Alexandra Hell, die Isak trainiert hat. Über ein Jahr hat er bei der diplomierten Blindenführhundeinstruktorin und ihrer Familie gelebt. Wie fühlt sie sich nun, da sie Isak weitergeben muss? «Das ist die Frage, die mir alle immer am liebsten stellen», sagt sie und lacht. Und fügt an:

«Natürlich ist es nicht einfach. Aber das ist mein Job, ich weiss von Beginn an, dass der Hund nicht bei mir bleiben wird. Und mit jedem Hund, den ich ausbilde, wird es ein kleines bisschen einfacher.»

Isak, von Hell öfter beim Spitznamen Isi gerufen, ist bereits der sechste Blindenhund, den sie ausgebildet hat.

Alexandra Hell (rechts) hat Isak ausgebildet. Über ein Jahr hat er bei ihr gelebt. Juri Junkov

Zurzeit werden in der VBM rund sieben bis acht Blindenhunde pro Jahr trainiert. Die Warteliste ist aber um einiges länger. «Deshalb kann es bis zu zwei Jahre dauern, bis eine sehbehinderte Person einen Hund erhält», erklärt Paolo Vacca, Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit.

Sein Ziel ist es, diese Zahl auf zehn Hunde jährlich zu erhöhen.

«Ein grosses Ziel, aber eines, das wir erreichen können»,

ist sich Vacca sicher. Personal und Nachfrage sind vorhanden, das Problem ist ein finanzielles: «Mehr als ein Kleinwagen» kostet ein Blindenhund von seiner Geburt bis zur Übergabe, so Vacca: In Isaks Fall sind es 70'000 Franken. Einen Teil zahlt die IV, alles andere muss der VBM über Spenden finanzieren.

Tasten statt sehen

Dass die Trainerinnen und Trainer bei der Ausbildung nie aus Sicht einer sehenden Person arbeiten kann, zeigt sich bereits am ersten Übergabetag. An diesem geht es darum, dass sich von Arb und Isak gegenseitig besser kennen lernen, um den Bindungsaufbau zwischen den beiden sowie die Bedürfnisse und das Handling des Hundes.

Jasmin von Arb und Isak am ersten Tag der Übergabe. Sie lernen sich noch kennen. Juri Junkov

Isak braucht nach jedem Spaziergang einen Ganzkörpercheck. Denn während Sehende schnell merken, wenn der Hund ein triefendes Auge oder ein Stück Holz zwischen den Zehen hat, kann das von Arb nur durch Abtasten erkennen. Alexandra Hell zeigt ihr, wie sie Ohren, Augen, Nase, Zähne, Pfoten und Fell überprüfen kann – Isak sitzt derweil ruhig auf seinem Pflegetisch. Auch beim Füttern ergeben sich Probleme, die Sehende mit ihren Hunden nicht antreffen: Ob sie ihn mit Hilfe einer sprechenden Waage oder eines genau passenden Gefässes füttern soll, das hat von Arb noch nicht entschieden.

Auf das Hörzeichen «libra» springt Isak wieder vom Tisch, dreht eine Runde im Raum und lässt sich von allen Anwesenden streicheln. Er wedelt dabei euphorisch mit dem Schwanz, wobei sich jeweils der ganze Hinterkörper des Hundes mitbewegt. Die Befehle sind meist an die italienische Sprache angelehnt, weil diese melodischer ist und die Blindenhunde so nicht unabsichtlich auf die Zeichen anderer Hundehalter in der Nähe reagieren.

Nach acht Jahren folgt die Pension

«So hat er mich heute Morgen auch begrüsst», sagt Jasmin von Arb am zweiten Tag und grinst. «Sein ganzer Körper wedelt mit!» Die Nacht haben sie gemeinsam in einem Hotelzimmer der Schule verbracht. Während Isak am ersten Übergabetag noch öfter zu seiner Trainerin blickte als zu seiner neuen Besitzerin, sitzt er nun vor der Bank, auf der sich Jasmin von Arb gesetzt hat, und versucht, seinen ganzen Körper streckend, ihr Gesicht abzulecken.

Am zweiten Tag geht es darum, wie der Hund von Arb im Alltag Hindernisse anzeigen wird, damit sie Unfälle vermeiden kann. Erkennen kann ein Führhund alle: Bodenhindernisse wie Schläuche oder Trottoirränder, Seitenhindernisse wie Kartonstapel auf dem Trottoir oder ein dort parkiertes Auto sowie Höhenhindernisse wie hängende Äste oder offene Heckklappen von Autos. Von Arb mitteilen, um welche Art von Hindernis es sich handelt, kann der Labrador jedoch nicht. Dafür hat sie den Taststock in der rechten Hand: Bleibt Isak stehen, weiss sie, dass etwas im Weg ist, und kann den Boden, die Seiten und die Höhe nach dem entsprechenden Hindernis abtasten.

Vor Hindernissen bleibt Isak stehen, damit von Arb den Weg abtasten kann. Juri Junkov

Nach den Hindernissen gibt es für Isak eine Spielpause. «Das Spiel ist sehr wichtig», betont Alexandra Hess. Neben der Arbeit sei es von grosser Bedeutung, dass Isak auch Spass haben und Pausen einlegen kann. Denn die Arbeit als Blindenhund ist anstrengend – auch deshalb dürfen die Führhunde nicht mehr als acht Jahre im Einsatz sein, danach werden sie pensioniert. Die Hunde blieben aber oft bei den Personen, in denen sie gearbeitet haben, erzählt Paolo Vacca. «Sie werden ein Teil der Familie.»

Isak braucht neben der Arbeit auch regelmässig Pausen. Juri Junkov

In von Arbs Fall besteht diese aus ihr und ihrem Mann, die gemeinsam in der Innerschweiz leben. Dorthin werden Isak und Alexandra Hess am Folgetag mit Jasmin von Arb fahren. Den letzten der drei gemeinsamen Tage verbringen Trainerin, Besitzerin und Hund dort. Das Team wird anschliessend noch sechs Monate begleitet – ungefähr 15 Besuche erhalten von Arb und Isak in dieser Zeit von der VBM.

Stück für Stück geht Isak so in die Hände seiner neuen Besitzerin über und ihr gemeinsames Leben beginnt. Und Alexandra Hell kehrt zurück zur Blindenhundeschule, wo sie nach ihrer baldigen Mutterschaftspause den nächsten Hund ausbilden kann, der sein Leben an der Seite einer anderen sehbehinderten Person verbringen wird.