Füllinsdorf Christoph Keigel will in die kommunale «Regierung» Seit längerer Zeit steht Christoph Keigel im Clinch mit dem Gemeinderat. Nun strebt er den vakanten Sitz in der Behörde an. Simon Tschopp 30.03.2022, 18.44 Uhr

Christoph Keigel stellt sich als Gemeinderatskandidat zur Verfügung. zvg

Für die Gemeinderatsersatzwahl in Füllinsdorf vom 15. Mai kandidiert ein bekanntes Gesicht: Garagenbesitzer Christoph Keigel. Dieser führte letztes Jahr das Referendumskomitee gegen den Neubau der Schulanlage Schönthal an und gewann die Abstimmung an der Urne deutlich. Er engagiert sich auch als Präsident der Interessengemeinschaft «IG – Rheinstrasse vernünftig» für «eine vernünftige und zukunftsfähige Rheinstrasse». Zudem kämpft er gegen Windkraftturbinen in der Region.