Füllinsdorf Neugewählter Christoph Keigel: «Ich bin nicht einer, der stets über den Gemeinderat stänkert und motzt» Der neue Füllinsdörfer Gemeinderat Christoph Keigel sieht grossen Handlungsbedarf. Er stellt sich einen Tag nach seiner Wahl den Fragen der bz. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Christoph Keigel. bz Archiv

Mit 667 Stimmen ist Christoph Keigel (64) am Sonntag glanzvoll in die Exekutive von Füllinsdorf gewählt worden. Für Gegenkandidat Franz Imwinkelried wurden 408 Wahlzettel eingelegt.

Gratulation zu Ihrem Wahlsieg, den Sie erwartet hatten – auch in dieser Deutlichkeit?

Christoph Keigel: Aufgrund aller Rückmeldungen im Vorfeld hatte ich ein gutes Gefühl. Ich hoffte aber vor allem, dass es ein klares Resultat geben wird. Das Ergebnis jetzt lässt keinen Interpretationsspielraum zu.

Sie und die von Ihnen neu gegründete Ortspartei Pro Füllinsdorf haben mit «Pro Transparenz, Pro Mitbestimmung, Pro Füllinsdorf» Wahlkampf gemacht. Fehlt es in Ihrem Dorf an Transparenz und Mitbestimmung?

Ja, klar. Der Gemeinderat behandelt wohl mehrere hundert Geschäfte pro Jahr. Davon liest man, wenn es hochkommt, von einigen zehn im Amtsblatt der Gemeinde Füllinsdorf. Alles andere wird hinter verschlossenen Türen und ohne Einbezug der Bürger abgehandelt. Das darf in der heutigen Zeit nicht mehr sein. Das betraf in der Vergangenheit verschiedenste wichtige Themen im Dorf, wobei ich mich hier nicht nur auf den amtierenden Gemeinderat beziehe, sondern auch auf seine Vorgänger. Es herrschte die Meinung: Wir wissen, was gut ist fürs Dorf. Die seit mehr als zehn Jahren nicht geklärte Schulstandortfrage ist nur eines dieser Themen. Aber wir von Pro Füllinsdorf wollen uns nicht nur auf die Schulstandortfrage reduzieren lassen. Der Bürger soll in Zukunft wissen, was in der Gemeinde ansteht, worüber geredet wird, und er soll mitreden können.

Wie wollen Sie die jetzige Situation ändern?

Ich habe einen klaren Plan, möchte diesen aber nicht jetzt kommunizieren. Schliesslich geht es darum, durch Überzeugungsarbeit in der Behörde diese dazu zu bewegen, dass sie sieht, wo die Arbeit ansetzen muss.

Glauben Sie, dass der Füllinsdörfer Gemeinderat nun plötzlich nach der Pfeife von Christoph Keigel tanzt?

Darum geht es doch nicht! Ich bin nicht einer, der stets über den Gemeinderat stänkert und motzt. Aber gewisse Sachen dürfen nicht sein. Ein Beispiel: Referendumsabstimmung über den Neubau der Schulanlage Schönthal im März 2021. Wenn im Gemeindehaus entschieden wird, was ein Referendumskomitee im Amtsblatt schreiben darf und was nicht, geht das einfach nicht. Dies hat auch die Baselbieter Regierung gerügt und eine entsprechende Stimmrechtsbeschwerde gutgeheissen.

Werden Sie in der siebenköpfigen Exekutive zum einsamen Rufer in der Wüste?

Nein, das glaube ich nicht. Ich will mit meiner künftigen Arbeit ermöglichen und nicht verhindern sowie neue Dimensionen aufzeigen. Unser Ziel mit Pro Füllinsdorf ist nicht, mit nur einer Person in den Behörden vertreten zu sein. Am Sonntag stand nur einer von sieben Gemeinderatssitzen zur Wahl.

Wie halten Sie es mit dem Kollegialitätsprinzip?

Wenn man ein Geschäft im Rahmen eines Gremiums zu vertreten hat, muss man für dessen Meinung einstehen. Man darf aber sehr wohl eine eigene Ansicht dazu haben und dies auch kundtun. Die heikle Linie wird sein, welche Geschäfte geheim sind und was an die Öffentlichkeit gelangen darf und was nicht. Aber dies regeln das Gemeindegesetz sowie das Informations- und Datenschutzgesetz.

Wie blicken Sie der Zusammenarbeit im Gemeinderat entgegen? Haben Sie Respekt vor Ihrem neuen Amt?

Ich freue mich, Mitverantwortung übernehmen zu dürfen. Ich kenne alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und die Schlüsselpersonen in der Verwaltung persönlich schon lange. Und ich glaube, dass alle sehr stark auf eine konstruktive Zusammenarbeit ausgerichtet sind.

Sie sind Inhaber und CEO der familieneigenen Autogarage. Einen solchen Betrieb zu führen ist etwas anderes, als Mitglied einer Behörde zu sein. Politische Wege gestalten sich mühsamer und sind länger.

Ich bin Mitglied in mehreren Vorständen, die ich teils auch präsidiere, und weiss deshalb genau, wie man in Gremien funktionieren muss, damit man zum Erfolg kommt.

Werden Sie bei der Gesamterneuerungswahl im Frühjahr 2024 das Gemeindepräsidium anstreben?

Dazu möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Was ich jedoch anvisiere, ist, dass es um die Gemeinderatssitze zu einem Urnengang kommt und nicht wieder eine stille Wahl erfolgt wie schon 2020. Aufgrund der dann vorliegenden Resultate gilt es, die Lage zu beurteilen.

