Fusion zweier Tennisklubs Neue Chance für Tennisspieler im hinteren Leimental – beim TC Landskron Die Tenniscracks des TC Haugraben in Bättwil sind seit kurz vor Ostern Mitglieder des im selben Ort beheimateten TC Landskron. Der Tennispark Haugraben war seit Dezember geschlossen. Durch Corona wurden bereits bestehende finanzielle Probleme verstärkt. Thomas Immoos 06.04.2021, 05.00 Uhr

Seit Dezember ist hier tote Hose: Tennispark Haugraben in Bättwil. Kenneth Nars / BLZ

Der Tennisclub Haugraben gehört der Vergangenheit an. Dies ist der Website des Vereins zu entnehmen. Während Wochen haben die Verantwortlichen des Tenniscenters versucht, für den Tennispark einen Käufer zu finden. Die Bemühungen sind erfolglos geblieben. Auf der Website wird nun darauf hingewiesen, dass der Park bis 18. April geschlossen bleibt. Wahrscheinlich aber ist, dass auch nach diesem Datum keine Wiedereröffnung zum Start der Freiluftsaison stattfinden wird. Die Zukunft des weitläufigen Areals mit Tennisanlagen und Restaurant ist somit offen.

Umfrage unter Mitgliedern mit klarem Resultat

Einer der Gründe für das Aus dürfte die Coronapandemie sein. Die seit langem anhaltenden Verbote, sportliche Teamveranstaltungen in Hallen durchzuführen, könnten dazu beigetragen haben, dass das Interesse möglicher Käufer gering war, eine Tennisanlage zu übernehmen. Dies wirkte sich auf den 1979 gegründeten TC Haugraben aus. Die bz konnte den Leiter des Tenniscenters Chris Eglin trotz mehrfacher Versuche telefonisch nicht erreichen. Er war in den letzten 19 Jahren in dieser Funktion tätig.

Das Ende des Tennisparks brachte es mit sich, dass sich der Tennisclub Haugraben neu orientieren musste. Solle man sich sang- und klanglos auflösen – oder sollten die Mitglieder sich einem bestehenden Verein anschliessen? Dies war die Kernfrage. Der Vereinsvorstand hat, weil man sich nicht zu einer Versammlung treffen konnte, eine schriftliche Umfrage gemacht. Darin wurden die Mitglieder unter anderem gefragt, ob sie mit der Fusion mit dem benachbarten TC Landskron einverstanden sind. Von 100 Aktiven haben 82 Mitglieder zugestimmt, drei waren dagegen, während sich 15 der Stimme enthalten haben, wie Giavina in seinem «letzten Schreiben» als Präsident des TC Haugraben am 1. April mitteilt: «Somit wird per 31. März 2021 der TC Haugraben aufgelöst.» Zum TC Landskron würden 62 Aktive, 6 Studenten, 7 Junioren und 2 Passive wechseln.

Das Ergebnis war eindeutig. Denn der Vorstand hatte sich schon im Vorfeld mit dem TC Landskron einigen können. «Unsere Nachbarn sind bereit, alle Mitglieder des TC Haugraben zu übernehmen», schreibt Reto Giavina, bisheriger Präsident des Tennisclubs Haugraben. Seit 1. April seien alle ehemaligen Haugraben-Mitglieder Mitglieder des TC Landskron, sagt Giavina auf Anfrage. Dies bedeute für uns, dass die Tennisspielerinnen und -spieler ihren Sport wieder aufnehmen können – sofern es die Coronamassnahmen zulassen.

«Ideale Lösung für unsere Mitglieder»

«Für unsere Mitglieder ist dies eine ideale Lösung», führt Giavina weiter aus. Man habe seit Jahren eine enge und gute Zusammenarbeit mit dem TC Landskron. Das vorhandene Klubkapital würde dem TC Landskron als Anteil Mitgliederbeitrag überwiesen. So kommen alle in den Genuss einer sehr günstigen Tennissaison. Es sei zwar bedauerlich, dass der TC Haugraben nach rund vierzig Jahren aufgelöst wird: Aber der erneute Lockdown ab Dezember habe zu finanziellen Verlusten geführt. Die Fusion mit dem TC Landskron, ebenfalls in Bättwil ansässig, biete allen Vereinsmitgliedern gute Perspektiven, zeigt sich Giavina überzeugt.