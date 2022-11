Gymnasium Liestal sagt Public Viewing der WM kurzfristig ab

WM in Katar Gym Liestal bläst Public Viewing in letzter Sekunde ab und sucht nun die Diskussion Das Gymnasium Liestal wollte heute Donnerstag in der Aula das Spiel Schweiz-Kamerun zeigen. Die Schulleitung krebste nach kritischen Rückmeldungen zur «problematischen WM» aber zurück. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 24.11.2022, 12.21 Uhr

Im zürcherischen Unterengstringen durften Schüler heute das Spiel der Schweiz gegen Kamerun im Gemeindesaal schauen. Das Public Viewing am Gym Liestal wurde hingegen abgesagt. Der Unterricht wäre aber sowieso vorgegangen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Es war eine relativ spontane Idee. Und genau das wurde dem geplanten Public Viewing am Gym Liestal zum Verhängnis. Erst gestern Mittwoch teilte die Schulleitung um Rektor Thomas Rätz den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen mit, dass der erste Auftritt der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Katar am Donnerstag in der Aula gezeigt wird. Dieses «Public Viewing» wäre aber explizit nur für jene gedacht gewesen, die Zwischenstunden und damit keinen Unterricht haben.