Gärten des Grauens Auch in Reinach gescheitert: Verbote von Steingärten haben es schwer Das Reinacher Gemeindeparlament will Gärten aus Schotter, Kies oder Steinen nicht unterbinden. Das Vorhaben ist schon in anderen Gemeinden gescheitert. Und Basel hat ein Verbot - doch es wird häufig umgangen. Caspar Reimer 24.11.2021, 05.00 Uhr

Pflegeleicht, aber aus ökologischer und stadtklimatischer Sicht nicht zu empfehlen: Ein Stein-Vorgarten in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Manche sprechen schon von einer neuen Plage. Und weil sie nicht nur optisch, sondern auch ökologisch wenig wertvoll sind, beschäftigen sie schon länger die Politik: Stein, Kies- oder Schottergärten. Oder wie sie böse Zungen nennen: Gärten des Grauens.

Auch in Reinach gibt es Bestrebungen, die Schotter- und Steinwüsten zu unterbinden oder zumindest einzudämmen. Zwei Einwohnerräte forderten per Vorstoss vom Gemeinderat, dass er prüft, wie ein Verbot möglich wäre. Ebenso verlangen die Urheber des Postulats, dass sich die Gemeinde dazu verpflichtet, selber auf öffentlichem Grund keine «Steinan­lagen oder Schottergärten anzulegen, die nicht von ökologischem Nutzen sind».

Doch das Gemeindeparlament hält wenig von einem Verbot. Das wurde bei der Behandlung des Postulats von Claude Hodel (SP) und Christoph Layer (GLP) an der Sitzung am vergangenen Montagabend deutlich. Obwohl das Anliegen aus ökologischen Gründen auf breite Zustimmung – auch von bürgerlicher Seite – stiess, sprachen sich die meisten Parlamentarier gegen einen, wie SVP-Einwohnerrat Adrian Billerbeck es ausdrückte, «Verbotskatalog» aus.

Rechtliche Bedenken – oder: Wer soll das kontrollieren?

Auch der Gemeinderat äusserte sich ablehnend. «Wir möchten lieber Anreize setzen statt Verbote aussprechen», sagte Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP). Der Gemeinderat wird nun stattdessen eine Vorlage ausarbeiten, die Anreize für grünere, unversiegelte Gärten schafft. Melchior Buch präzisierte:

«Es geht dabei nicht darum, grundsätzlich Steine aus Gärten zu verbannen.»

Eine Frage hätte die Juristinnen und Juristen in der Gemeinde wohl noch länger beschäftigt: Wie man solch ein Verbot überhaupt umsetzen kann. Im Postulat wurde zwar auf andere Gemeinden verwiesen, welche die Regelung, wonach bei Neubauten keine Böden mit Kies mehr versiegelt werden dürfen, bereits kennen. Genannt werden Grenchen SO, St. Gallen und Steffisburg BE.

Doch auch in der Nordwestschweiz gab es an etlichen Orten derartige Bemühungen. So hat erst 2019 in Liestal der Einwohnerrat ein Steingarten-Verbot abgelehnt. Auch in Lupsingen gab es Bestrebungen, die Schotterflächen zu verbieten, weiter in Therwil, wo die Nutzungsplanung revidiert wird. Der Landrat beschäftigte sich ebenfalls schon mit den nichtgrünen Gärten. 2018 gab die Baselbieter Regierung in der Beantwortung eines Vorstosses zu bedenken, dass «die Kontrolle, Mahnung und Sanktionierung von Fehlverhalten nur mit grossem Aufwand vollziehbar» wäre und es auch an «Akzeptanz der Massnahme in der Bevölkerung» mangele.

Der Bschiss mit dem Velo-Abstellplatz

In Therwil steht zur Debatte, den Einbau von Unterfolien zu verunmöglichen. Ohne diese Unterlage wäre ein Steingarten rasch überwuchert und sein ­Effekt – möglichst keinen Aufwand zu verursachen – verpufft. In Basel-Stadt ging man anders vor. «Die zwischen der Bau- und der Strassenlinie liegende Grundstücksfläche ist als Garten oder Grünfläche anzulegen», heisst es im Bau- und Planungsgesetz.

Doch Ausnahmen sind erlaubt, etwa, für Veloabstellplätze. Und so haben viele findige Hauseigentümerinnen und -eigentümer in ihren Vorgärten Steinplatten verlegt, auch wenn auf ihnen kaum je ein Zweirad steht.