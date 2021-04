Gärten des Grauens Steinwüsten in den Vorgärten: Erste Baselbieter Gemeinden überlegen sich ein Verbot Seinen Garten mit Steinen anstatt mit Pflanzen zu schmücken, ist günstig. Aber es ist schlecht für die Biodiversität und fürs Mikroklima. Nur: So einfach ist es gar nicht, solche Gärten zu verhindern. Michel Ecklin 12.04.2021, 05.00 Uhr

Schottergärten sieht man fast überall, wie hier in Therwil, so wie womöglich bald nicht mehr erstellt werden dürfen. Kenneth Nars

Man nennt sie «Geröllhalden» oder «Steinwüsten». Im Internet macht man sich über die «Gärten des Grauens» lustig. Trotzdem sind sie immer häufiger zu sehen, die Gärten, die mit Kies oder Natursteinen bedeckt sind. Allenfalls ragt noch eine einzelne Pflanze aus dem Grau. Andernorts ist unter den Steinen ein undurchlässiges Vlies, und was trotzdem wächst, wird mit Gift weggespritzt.

Für die Biodiversität und für das Mikroklima sind solche Anlagen eindeutig keine gute Sache. «Unter dem Vlies ist die Erde biologisch tot», sagt Luzius Gschwind, Vorstandsmitglied des Gärtnermeisterverbands beider Basel und selber Gärtnereibesitzer. Das schade der Biodiversität. Und:

«Es gibt keinen besseren Luftkühler als einen Baum.»

Für Steingärten entscheiden sich trotzdem viele Eigenheimbesitzer, weil sie annehmen, dass das weniger Unterhalt bedeute, denn: «Viele wollen einen Garten, aber nichts damit zu tun haben.»



Ganz Leimental Plus könnte mitziehen

In Therwil überlegt man sich jetzt, Schottergärten kurzerhand zu verbieten – im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung. «Es ist nicht so, dass wir besonders viele Schottergärten hätten oder ihre Zahl stark zugenommen hätte», sagt Gemeindepräsident Stefan Gschwind. Dennoch sei das Thema in den Fokus gerückt, nicht zuletzt wegen des Klimawandels und der bereits existierenden Verbote in Gemeinden im Mittelland oder in Baden-Württemberg. Therwil würde allfällige Massnahmen mit den anderen Gemeinden von Leimental Plus koordinieren.

Ähnliche Überlegungen wie im Leimental laufen derzeit in Lupsingen. Ende 2019 wurde im Liestaler Einwohnerrat ein Verbot knapp abgelehnt. Der Stadtrat argumentierte, es gelte zuerst abzuklären, ob vom Kanton her die Bedingungen für eine solche Massnahmen überhaupt gegeben seien.



Die Baselbieter Regierung will aber nichts verbieten, wie sie 2018 in der Antwort zu einem Landratsvorstoss schrieb:

«Die Akzeptanz in der Bevölkerung wäre wohl schlecht und die Kontrolle, Mahnung und Sanktionierung von Fehlverhalten wäre nur mit grossem Aufwand vollziehbar.»



Zudem wäre es gar nicht so einfach, ein Verbot zu formulieren, wie Luzius Gschwind anmerkt. Gemäss den gesamtschweizerischen Begriffsempfehlungen zur Raumplanung muss Grünraum nur «natürlich» und wasserdurchlässig sein, und er darf nicht zum Abstellen von Fahrzeugen dienen. Das würde viele Steingärten nicht ausschliessen.

Unterfolien verbieten

Dass die Umsetzung eines Verbots nicht einfach ist, zeigt die Stadt Basel. Dort gäbe es eigentlich ein Verbot – aber es wird oft umgangen, indem man in den Vorgärten nicht bewilligungspflichtige Veloabstellplätze mit Steinplatten erstellt.

In Therwil ist es laut Gemeindepräsident Gschwind eine Option, den Einbau von Unterfolien zu untersagen und so Steingärten zu verhindern. Man sei aber erst im Frühstadium der Planung, betont er: «Bis dahin ist es uns ein Anliegen, die Bevölkerung zu sensibilisieren und über die Nachteile der Schottergärten zu informieren.» Das tut auch der Kanton, unter anderem mit Empfehlungen des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain.

Langfristig nicht weniger Aufwand

Und auch die Gärtnereien setzen lieber Pflanzen als Steine. Vom Schweizer Gärtnerverband Jardin Suisse gibt es ein Merkblatt, um Kunden davon abzubringen, eine Steinwüste zu bestellen. «Ich denke schon, dass man sie von den Vorteilen eines natürlichen Gartens überzeugen kann», sagt Luzius Gschwind vom regionalen Gärtnerverband. Als viel wirkungsvoller erachtet aber, dass in der Öffentlichkeit über die Nachteile der grauen Anlagen diskutiert wird.

Und vielleicht wird manch ein Hauseigentümer seine Meinung ändern, wenn er erfährt, dass keine Folie und keine Steinschicht auf Dauer jedes Leben fernhalten kann – und deshalb der Aufwand nicht wirklich kleiner wird. Gärtner Gschwind weiss aus Erfahrung:

«Einen Steingarten zu jäten, gehört zum Mühsamsten, was man sich vorstellen kann.»