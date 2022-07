Region Basel: Badis werden immer mehr zu Event-Locations

Gartenbäder «Nass macht Spass» reicht nicht mehr: Badis werden immer mehr zu Event-Locations Open-Air-Kino, Spielnachmittage, Firmenanlässe: In den Gartenbädern der Region kann man viel mehr als Baden. Damit will man Besuchende anziehen, welche die Badis bisher noch nicht kennen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Der Arschbomben-Contest in der Badi Reinach Mitte Juli zog Menschen an, die sonst kaum in eine Badi gehen. Juri Junkov

Man kann in die Badi gehen, einfach, um sich im Wasser abzukühlen. Man kann aber auch dorthin gehen, um Filme zu schauen, um Märchen erzählt zu kriegen, um Pizza zu essen oder um sich sonst wie zu vergnügen. Und das ist immer öfter der Fall. Denn die Gartenbäder der Region sind immer weniger reine Badeanstalten, dafür umso mehr Anlassorte.

Am weitesten geht die Badi Aesch. Dort läuft derzeit unter dem Namen «Badikult» ein «Event-Sommer», mit Sachen wie Kinoabend, Kinderdisco oder Livemusik. Am vergangenen Samstag schauten 150 Personen den Film an, ungefähr gleich viele, wie letztes Jahr an den Neuzuzügeranlass kamen.

Roche-Lehrlinge feierten Firmenanlass

Entstanden ist der «Badikult» aus den Jubiläumsfeierlichkeiten zu 50 Jahren Gartenbad vergangenes Jahr, erklärt der Aescher Gemeindeverwalter Roman Cueni.

«Die Veranstalter waren zufrieden, zusammen mit dem Verein Attraktives Aesch wollten wir die Reihe in kleinerem Rahmen fortsetzen.»

Der Verein organisiert Sponsoren, die Gemeinde stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Mindestens so viel los wie in Aesch ist im Liestaler Gitterli-Bad. Auf dem Programm dort: Open-Air-Kino, Spielnachmittage für die Kleinsten, es gab schon Anlässe für Lehrlinge der Roche und ein grosses Badifest zum Saisonabschluss, und die Denkmalpflege liess sich die Kulissen des Bades zeigen.

Es ist in fast allen Gartenbädern der Region zu beobachten, dass sie mehr als nur Schwimmanstalten sind. So war neulich in Reinach ein Arschbomben-Contest, am kommenden Montag ist dort der 1.-August-Brunch der Gemeinde. Der Gemeinderat verfolgt damit keine Strategie, sagt Barbara Hauser, Medienverantwortliche der Gemeinde.

«Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den kommenden Jahren weitere Anlässe in der Badi organisieren.»

Ihr schweben zum Beispiel Wettkämpfe auf den Volleyballfeldern vor.

Denn der Vorteil der zusätzlichen Nutzung der Bäder liegt auf der Hand: Die Infrastruktur ist während der Saison sowieso hochgefahren. Anlässe verursachen kaum zusätzliche Kosten und entsprechend auch kaum Risiko, etwa wegen schlechten Wetters. Darauf weist Christian Stäubli hin, Geschäftsführer des Liestaler Gitterli:

«Unsere Kernkompetenz bleibt der reguläre Badi-Betrieb. Aber wir sehen ein grösseres Potenzial in Anlässen.»

Man schaue, welche Events gut funktionieren würden, und hoffe, diese wiederholt durchzuführen zu können. Derzeit versuche man etwa, Firmenevents anzuziehen. Nicht zuletzt geht es den Badis darum, Leute anzuziehen, die man nur mit Wasser nicht anlocken kann.

Wandergruppe hält Füsse ins Wasser

Denn tendenziell sind die Besucherzahlen am Sinken. «Wenn die Pfadi bei uns zeltelt, kommen auch die Eltern vorbei», hat Roman Cueni in Aesch festgestellt. Am Kinoabend vergangene Woche sah er viele Leute aus anderen Gemeinden. «Einige waren schon da und blieben einfach sitzen, als die Musik anfing. Das gab eine gute Durchmischung.»

In Liestal erhielt eine Wandergruppe im Gitterli ein Kneipp-Fussbad, bevor sie losmarschierte. Badileiter Stäubli sagt:

«Die Leute sollen sehen, wie schön es bei uns ist.»

Er ist überzeugt: Events sind die Zukunft der Bäder. Einerseits brauche es eine gute Basis-Infrastruktur wie Wellnessbereiche oder gute Rutschen. «Andererseits braucht es die Spezialevents, um neue Leute anzuziehen.» Damit habe man den Besucherschwund «auf gutem Level stabilisiert». Reich werde man mit den Anlässen nicht, betont er. «Aber sie sind ein notwendiger Schritt, um im Gespräch zu bleiben.»

