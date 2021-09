Gastronomie Aus «Pane con Carne» wird «Pane e Pasta»: Drei Frauen übernehmen Liestaler Betrieb Einige Monate stand das Lokal leer, nun starten Lina Oehler, Deborah Tschopp und Fabienne Frei am 1. Oktober mit einem neuen Konzept an der Rathausstrasse in Liestal. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Deborah Tschopp, Lina Oehler und Fabienne Frei vor ihrem neuen Lokal. Nicole Nars-Zimmer

Rund zwei Monate ist es her, dass Deborah Tschopp am «Pane con Carne» an der Rathausstrasse in Liestal vorbeigegangen ist und gemerkt hat, dass das Restaurant, eines ihrer Lieblingslokale der Stadt, geschlossen war. Die Inhaberinnen hatten sich zuvor entschieden, sich auf ihr Lokal in Basel zu konzentrieren. «Es ist eine super Lage und so ein schönes Lokal», sagt Tschopp, «ich wusste einfach, dass man hier etwas Neues machen muss.»