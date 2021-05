Gastronomie Die Baselbieter Gemeinden verfolgen verschiedene Ansätze bei der Kapazitätsfrage der Gastro-Aussenbereiche Birsfelden gibt den Freipass, in anderen Gemeinden herrschen die Regeln wie im Normalbetrieb. Der Vergleich zeigt: Eine Generalregelung für Baselbieter Gastronomen gibt es nicht. Maximilian Karl Fankhauser 03.05.2021, 05.00 Uhr

Wenn die Verhandlungen mit Petrus gut verlaufen, dann wird in den kommenden Wochen keine Tristesse, sondern ein Bild zufriedener Gäste auf dem erweiterten Aussenbereich des Restaurants Krone in Laufen vorherrschen. Bild: Kenneth Nars

(30. April 2021)

Endlich wieder auswärts essen gehen. Das werden sich viele Baselbieterinnen und Baselbieter gedacht haben, als vor zwei Wochen die Restaurants die Wiedereröffnung ihrer Aussenbereiche vornehmen durften. Auch wenn das Wetter am Wochenende einem Ausflug in eine Gartenbeiz nicht anmutete, stellt sich die Frage:

Wie wird die Kapazität der Aussenbestuhlung gehandhabt? Gibt es plötzlich Beizen, die wegen der Nutzungsmöglichkeiten der Allmend mehr Gäste bedienen dürfen, als sie es im Normalfall tun? Diese Frage kann vorausgreifend verneint werden. Bezüglich Aussenbestuhlung halten es die Baselbieter Gemeinden typisch schweizerisch. Im Sinne des Kantönligeists, hier im Sinne des Gemeindegeists, gelten in den Baselbieter Kommunen verschiedene Regelungen.

Die Gemeinde Birsfelden zum Beispiel hat den Restaurants bei Wiedereröffnung die Allmend bewilligungs- und gebührenfrei zur Verfügung gestellt. Die Aussenkapazität darf die im Innern bewilligte Anzahl nicht überschreiten. Die Rückmeldungen der Gastronomen darauf seien positiv, sagt der Birsfelder Gemeindeverwalter Martin Schürmann. «Wir sind leider nicht mehr mit allzu vielen Restaurants gesegnet, aber jene an der Hauptstrasse nutzen diesen Vorteil bei schönem Wetter sehr gerne.»

Alles bleibt beim Alten – mit wenigen Ausnahmen

In Liestal, Sissach und Laufen sieht die Sache anders aus. René Frei, Bereichsleiter des Sicherheits- und Sozialdepartements in Liestal, sagt, dass im Moment die normalen Regelungen gälten. «Die Gastronomiebetriebe müssen alle Semester gegen eine geringe Gebühr eine Bewilligung für die Allmendnutzung einholen. Allmendnutzungsgebühren fallen keine an.» Eine Anfrage zur Vergrösserung der Aussenfläche konnte nicht bewilligt werden, da sie die Flucht- und Rettungswege tangiert hätte. «Wir konnten aber zwei Anfragen nach einer Tischvermehrung auf dem bereits bewilligten Platz bestätigen. Natürlich unter strenger Einhaltung der Coronamassnahmen.»



Auch in Sissach ist ein Entscheid im Stil von Birsfelden bisher nicht gefallen. «Wir hatten aber eine Anfrage bisher, der der Gemeinderat nachkommen konnte», gibt der Sissacher Gemeindeverwalter Godi Heinimann zu Protokoll.

Normalität herrscht ebenfalls in Laufen. «Der Stadtrat hat schon letztes Jahr die Boulevardverordnung beschlossen», sagt Walter Ziltener, Stadtverwalter von Laufen. Diese besagt, dass während der Sommersaison die Allmendzone den Boulevardrestaurants und -cafés im Stadtkern für die jeweilige Fassadenbreite des Betriebs zur Verfügung steht. Ziltener fügt an, dass die Nutzungsgebühren aber erstmals im Jahr 2022 fällig seien. Zudem habe man den Beginn der Sommersaison um einen Monat auf 1. April 2021 vorgezogen, da die Restaurants so lange geschlossen bleiben mussten.



Kein kostendeckendes Arbeiten an Regentagen

Einer, der von diesem vorgezogenen Sommersaisonbeginn profitieren konnte, ist Zülfikar Suna, Wirt des Restaurants Krone in Laufen. Da er auf seiner Terrasse aufgrund der Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) nur 20 Leute bedienen kann, hat er beim Kanton und bei der Stadt eine Bewilligung für die Bestuhlung des privaten Parkplatzes vor seinem Restaurant eingeholt. «Die Rückmeldung der Gäste auf den vergrösserten Aussenbereich war sehr positiv», sagt Suna.

Nur die Regentage machen ihm zu schaffen. Am letzten Donnerstag sei es nicht möglich gewesen, kostendeckend zu wirtschaften. Doch Suna nimmt die Situation mit Humor: «Momentan sind wir in Verhandlungen mit Petrus. Mal schauen, was dabei rauskommt.»