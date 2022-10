Homeoffice im Restaurant: Wie sehen das die Beizen in der Region

Gastronomie «Sie können hier nicht stundenlang arbeiten»: Laptop-Frage entzweit Basler Beizenszene Spätestens mit Homeoffice zieht es viele Werktätige zum Arbeiten in Cafés und Restaurants – willkommen sind sie aber nicht überall. Diese Erfahrung musste eine Expat-Frau machen. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Hier sind die Klappcomputer geduldet: Café Frühling im Kleinbasel. Roland Schmid

Die Diskussionen gibt es schon länger, nun ist die Debatte in den letzten Tagen in Basel neu aufgeflammt: Wie lange darf man bei gleichzeitig geringer Konsumation in Form eines Tees oder Kaffees in einem Lokal verweilen?

Nicht überall ist es gerne gesehen, wenn jemand sein Homeoffice in einen Gastrobetrieb verlegt und dort stundenlang am Laptop arbeitet. Die «Basler Zeitung» griff einen Vorfall auf, der sich im Café 13 am Totentanz in Basel zugetragen hatte. Eine Expat beschwerte sich auf Facebook darüber, dass sie im Lokal ziemlich schnöde behandelt worden sei. Man habe ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass stundenlanges Arbeiten an diesem Ort nicht erwünscht sei.

Maurus Ebneter, der Präsident des Wirteverbandes Basel-Stadt, erklärt auf Anfrage, dass es keine verbindliche Regelung gibt, die festschreibt, wie lange man bei welchem Getränk in einem Lokal verweilen darf. Aber:

«Gastronomen haben ein Hausrecht, was bedeutet, dass sie die Aufenthaltsdauer eines Gastes im Betrieb begrenzen können.»

Mit anderen Worten: Eine Wirtin oder ein Wirt kann einen Gast nach einer gewissen Zeit auffordern, entweder nochmals etwas zu bestellen – oder aber das Lokal zu verlassen.

Starbucks: Komfort muss sein

Ein Gesetz, das die Verweildauer konkret regeln würde, erachtet er als überflüssig. Es gebe andere Möglichkeiten, um das zu steuern, zum Beispiel durch die Art und Lautstärke der Musik, den Sitzkomfort oder die Beleuchtung.

«Wer an einem möglichst raschen Wechsel der Gäste interessiert ist, sollte nicht zu viel Komfort bieten und auf Extras wie Gratis-Wifi und ein reichhaltiges Zeitschriftenangebot verzichten.»

Das allerdings klingt nach einem Balanceakt. Denn der Gast will sich ja normalerweise wohlfühlen in einem Café; bei mangelndem Komfort muss der Kaffee schon ausserordentlich gut sein, damit der Gast ein zweites Mal vorbeischaut. Genau auf dieses Wohlfühl-Ambiente setzt laut eigenen Angaben Starbucks. «Wir laden die Menschen zum Verweilen ein», heisst es beim US-Franchiseunternehmen. «Eine zeitliche Begrenzung gibt es nicht.»

Die Coffee-Houses seien so etwas wie der «Third Place» – ein dritter Ort neben Wohnort und Büro, wo man in einer entspannten Atmosphäre auch arbeiten und lernen könne.

Gemütlichkeit zum hohen Preis

Starbucks kam 2001 in die Schweiz. Heute betreibt die Kette allein in Basel vier Filialen; jene in der Freien Strasse wird derzeit renoviert und am 4. November wiedereröffnet. «Mit einem besonders grossen und gemütlichen Sitzbereich», wie es heisst. Denn die Leute sollen ja verweilen. Dafür sind die Preise in den Starbucks-Lokalen auch vergleichsweise hoch. Ein anderer Pionierbetrieb, was das Arbeiten im Café anbelangt, ist das Unternehmen Mitte an der Gerbergasse.

«Unser Unternehmen ist Kaffeehaus, Kulturimpuls und Co-Working», sagt Pola Rapatt, Mitglied der Geschäftsleitung, «hier kann gelernt und gearbeitet werden – ohne Konsumzwang.» Wobei es verschiedene Zonen gibt: Solche, bei denen Laptops erlaubt sind und solche wie der vordere Bereich, wo die Gästeschaft bedient wird und die Esskultur im Vordergrund stehe.

Homeoffice ist ausdrücklich erlaubt, «sofern es andere nicht stört». Allerdings findet sie, dass wer lange am Laptop sitzt, natürlich in die «kommunikative Kaffee-Stimmung» eingreife und vielleicht im Büro besser aufgehoben sei. Aus diesem Grund und auch aufgrund der aktuellen Diskussionen um das Thema hat sich ihr Unternehmen kurzfristig dazu entschlossen, den Co-Working-Space im ersten Stock wieder für alle zugänglich zu machen, indem man sich dort unbürokratisch einmieten kann. Sehr beliebt bei Gästen, die an ihrem Laptop arbeiten wollen, ist auch das Café Frühling an der Klybeckstrasse.

Verweilen gehört zur Kultur des «altehrwürdigen Ambiente»

Geschäftsführerin Aline Strobel erklärt, dass eine lange Verweildauer kein Problem sei – «wenn das Café nur schwach besetzt ist, sowieso nicht. Und sonst sprechen wir die Leute an und fragen nach, ob sie noch etwas bestellen wollen.» Oder man setze sie mit anderen Gästen, die ebenfalls am Laptop arbeiten, an einen gemeinsamen Tisch. Auch in der Confiserie Schiesser am Marktplatz stellt eine lange Verweildauer kein Problem dar. «Sie gehört zur Kultur eines altehrwürdigen Ambiente», sagt Inhaberin Rosalba Schiesser.

«Manche nennen uns sogar ‹Basels Wohnzimmer›, aber nicht im Sinne von Homeoffice.»

Deshalb biete man auch keine Arbeitsflächen an, sondern einen Raum für entspanntes Sinnieren und tolle Begegnungen, wie Rosalba Schiesser erklärt. Obwohl sie selber vom Thema bis jetzt nicht betroffen war, zeigt sie Verständnis gerade für die kleinen Lokale, wo jeder einzelne Platz zähle. Deshalb findet sie es unangebracht, ja unhöflich, ein Café stundenlang als Arbeitsort zu besetzen.

Es gilt Lösungen zu finden, die für beide Parteien stimmen

Am Ende gehe es auch darum, wie etwas gesagt und wie etwas verstanden werde, sagt Pola Rapatt vom Unternehmen Mitte. «Als Gastgeberin ist man auch immer Moderatorin», die bei nicht stimmigen Situationen das Gespräch suchen muss, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden.

Beim eingangs erwähnten Vorfall im Café 13 war dies nicht der Fall, wie der Autor dieser Zeilen bestätigen kann. Er sass nämlich just an jenem Morgen im betreffenden Lokal, als die Expat dieses betrat. Als Erstes packte sie gleich den Laptop aus. Noch bevor sie richtig bestellen konnte, gab ihr die Bedienung allerdings zu verstehen: «Sie können hier nicht stundenlang arbeiten, das lohnt sich nicht für uns.»

Die Expat hatte bei einem früheren Besuch offenbar sehr lange vor dem Bildschirm gesessen, aber bloss einen Tee konsumiert. Nun verliess sie umgehend und brummelnd das Lokal. Stattdessen schlug sie ihr Quartier gleich nebenan bei der Bäckerei Dootedanz auf. Draussen an einem kleinen Tischchen. Vor sich den aufgeklappten Laptop.

