Neue Chefin will das «Bad Bubendorf» zu alter Stärke zurückführen

Gastronomie Sie will das «Bad Bubendorf» zu alter Stärke zurückführen Kathrin Matter (37) ist die neue Gastgeberin im Hotelrestaurant Bad Bubendorf. Nach vielen Wechseln in der Führung soll die gebürtige Aargauerin das «Rütli des Baselbiets» wieder auf Kurs bringen. Tobias Gfeller 08.12.2022, 05.00 Uhr

Wieder gut besucht: Kathrin Matter kann sich derzeit nicht über mangelnde Kundschaft beklagen. Roland Schmid

Tagsüber Seminare und Restaurantgäste, gegen Ende Woche Weihnachtsessen und Bankette. Das Hotel Restaurant Bad Bubendorf läuft zurzeit auf Hochbetrieb. «In dieser Jahreszeit hätte ich gerne mehr Platz», sagt Kathrin Matter lachend. Seit vergangenem Mai führt die 37-Jährige das Baselbieter Traditionshaus als Hotelière und Gastgeberin, wie es offiziell heisst.

Die Gäste- und Reservationszahlen seien aktuell zwar nicht ganz so hoch wie zum Jahreswechsel 2019/2020, der im «Bad» als Spitzenwert gilt, aber durchaus vergleichbar mit den Jahren vor Corona. Auch der Sommer mit dem Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln als Höhepunkt verlief zufriedenstellend, resümiert Matter.

Chefin von 88 Mitarbeitenden

Kathrin Matter kam vor elf Jahren als Leiterin Seminar ins «Rütli des Baselbiets», ins Lokal, wo der Landkanton gegründet wurde. 2014 stieg sie zur Leiterin Hotel & Anlässe auf und wurde Mitglied der Geschäftsleitung. Heute ist sie in einem der bekanntesten Gasthäuser der Region als Hotelière und Gastgeberin Chefin von 88 Mitarbeitenden.

Die gebürtige Aargauerin, die seit Jahren in Liestal wohnt, übernahm die Leitung der Gaststätte von Mario Joch, der nach nur zwei Jahren als Nachfolger von Tamino Palm aufhörte. Letzterer hatte seinerseits 2018 den langjährigen Gastgeber Roland Tischhauser abgelöst. Nach zwei Führungswechseln in relativ kurzer Zeit, die immer auch eine gewisse Unruhe auslösen, und nach der gerade für die Gastronomie und Hotellerie schwierigen Coronazeit will Matter das «Bad» zurück zu alter Stärke führen.

Osterie Tre behält trotz Abgang von Starkoch ihren guten Ruf

Dass Vittorio Conte als Nachfolger des zum Ackermannshof abgewanderten Chefkochs Flavio Fermi den Michelin-Stern für die Osteria Tre verteidigen konnte, war für das ganze Haus eine grosse Genugtuung und enorm wichtig. Der Übergang in der Osteria-Küche verlief reibungslos, auch wenn es normal sei, dass ein beliebter Chefkoch einen gewissen Teil seiner Stammkundschaft mitnimmt. Den guten Ruf als hochstehende italienische Küche konnte die Osteria behaupten.

Nicht nur Positives hört und liest man in Bewertungen im Internet von der klassischen Wirtschaft im Haus. Die Freundlichkeit im Service lasse zeitweise zu wünschen übrig, wurde in den vergangenen Monaten ungewöhnlich häufig moniert. Kathrin Matter kennt die Kritik und verweist auf den Fachkräftemangel in der Branche. «Freundlichkeit ist immer zwingend und Voraussetzung bei uns. Aber dass nicht immer alles rund läuft, hängt halt schon mit dem knappen Bestand an Fachkräften zusammen.»

Will Hierarchien abbauen, um so Berufe in der Gastronomie und Hotellerie attraktiver zu machen: die neue Bad-Bubendorf-Chefin Kathrin Matter. Roland Schmid

Weil sich in der Osteria Tre von Grund auf mehr Mitarbeitende um einen Gast kümmern, falle dies dort weniger auf, glaubt Matter. Der Fachkräftemangel in der Gastro- und Hotelbranche sei dann auch eine der grössten Herausforderungen für sie als Chefin des «Bad Bubendorf». «Als Hotel und Restaurant ist das Image als Arbeitgeber aktuell schwierig. Das vernehme ich in der Branche, aber auch im privaten Umfeld.»

Matter will aber nicht jammern. Sie geht das Problem an, indem sie womöglich Hierarchien abbaut, um Mitarbeitenden mehr Verantwortung zu geben, und versucht, Arbeitszeiten attraktiver zu gestalten.

Energiekostenzuschlag sorgte für viel Kritik

Als zusätzliche Herausforderung wirken sich die gestiegenen Energiekosten aus. Zwischen August 2021 und August 2022 seien die Stromkosten für das «Bad Bubendorf», das den Strom auf dem freien Markt bezieht, um das Zehnfache gestiegen.

Die Balance Familie AG, zu der das «Bad» gehört, kommunizierte bereits im September, temporär einen Energiezuschlag zu verlangen. Es sei dafür bei den Gästen Verständnis vorhanden, berichtet Kathrin Matter, aber längst nicht bei allen. Die neue Chefin ist sich in solchen Situationen ihrer Verantwortung bewusst und steht als Gastgeberin den Gästen Rede und Antwort.

Matter ist Gastgeberin mit Leib und Seele. Wenn das Bad wie zurzeit an einem Freitagabend «vibriert», wie sie es umschreibt, in der Osteria Tre, an der Bar, in der Wirtschaft und im Wintergarten Hochbetrieb herrscht, geht der Aargauerin das Herz auf. Dann will sie vor Ort sein, auch wenn die Tage lang werden.

Das Baselbiet spüren

Hätte sie nicht schon vorher in Liestal gewohnt, wäre sie spätestens als Chefin des «Bad Bubendorf» ins Baselbiet gezogen. Es sei in der Gastronomie und Hotellerie wichtig, die Region zu spüren. Kathrin Matter spürt vor allem eine starke Verbundenheit mit dem Traditionshaus, das bei vielen Baselbieterinnen und Baselbietern Emotionen auslöse. «Unsere Aufgabe ist es, aus den vorhandenen Emotionen positive Emotionen zu machen und Begeisterung zu wecken.»

