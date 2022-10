Basel: Starbucks plant fünfte Filiale an der Schifflände

Gastronomie Starbucks zum Fünften: Hier entsteht eine neue Filiale in Basel Die grösste Kaffee-Kette der Welt lässt sich an der Schifflände nieder. Dort, wo früher ein Uhrengeschäft ansässig war, ist ein Starbucks to go geplant. Die derzeit wegen eines Umbaus geschlossene Filiale an der Freien Strasse soll derweil in Kürze wieder eröffnen. Benjamin Wieland 26.10.2022, 19.39 Uhr

Starbucks expandiert in Basel. An der Schifflände entsteht die fünfte Niederlassung des Unternehmens am Rheinknie, nach den Cafés am Claraplatz, am Bahnhof SBB, in der Steinenvorstadt und in der Freien Strasse.

Wie Starbucks Switzerland mitteilt, soll ein Lokal mit To-go-Konzept entstehen. Das bedeute schnellen Service mit einigen Sitzgelegenheiten für Gäste. Die Kundschaft wird also nicht die üppigen Sofa- und Lounge-Landschaften antreffen, wie man sie aus anderen Filialen im In- und Ausland kennt. An der Adresse der neuen Filiale, Schifflände 2, war zumindest bis vor kurzem noch ein Uhrengeschäft zu finden.

Café in der «Freien» geht in Kürze wieder auf

Das genaue Datum der Eröffnung stehe noch nicht fest, schreibt Starbucks Switzerland, angestrebt werde eine Eröffnung im Frühsommer 2023. Das Kaffeehaus an der Freien Strasse wird derzeit umgebaut. Hier stellt Starbucks eine baldige Wiedereröffnung in Aussicht.

Starbucks betreibt in der Schweiz aktuell 46 Filialen, an neun Standorten betreiben Lizenznehmende die Cafés. Weiter sind die Produkte des Unternehmens mit der Meerjungfrau im Logo mittlerweile auch an Kiosken und bei Detailhändlern zu finden.

Die Starbucks Coffee Company, die 1971 in Seattle ihren Anfang nahm, gilt mit ihren mehr als 30'000 Filialen weltweit als grösste Kaffeehaus-Kette der Welt.