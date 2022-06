Gastronomie Strukturwandel, Rauchverbot, Handy: Wie die Dorfbeiz zu einer bedrohten Institution wurde Althergebrachte Gasthöfe und Restaurants auf dem Land haben es schwer. In vielen Baselbieter Gemeinden gibt es ehemalige Beizen, die seit Jahren leer stehen. Ihr Schicksal hängt mit gesellschaftlichen Veränderungen zusammen – aber nicht nur. Auf Spurensuche nach den Gründen für den Niedergang. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am geschlossenen Restaurant Eidgenossen in Oberdorf hat der Zahn der Zeit genagt. Juri Junkov

Die sommerlichen Temperaturen derzeit verleiten dazu, sich in eine Gartenwirtschaft zu setzen und das Leben zu geniessen. Doch bei jenen Restaurants, die unser Fotograf abgelichtet hat, herrscht statt einladender Stimmung Tristesse. Zwar sind die Schriftzüge der Gaststätten noch vorhanden, aber die Lokale teilweise seit langer Zeit geschlossen.

Vor allem in ländlichen Gebieten ereilte viele Beizen dasselbe Schicksal. Jedes Lokal hat seine eigene individuelle Geschichte. Und doch gibt es übergeordnete Gründe, die den Dorfbeizen baselbietauf baselbietab das Leben schwer machen. Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert, was sich auch in der Gastronomie niederschlägt. Kaum irgendwo lässt sich der Strukturwandel besser beobachten als in der klassischen Dorfbeiz.

Das Feierabendbier im Restaurant im Dorf stirbt langsam aus

Auswärts essen gehen steht bei den Baselbieterinnen und Baselbietern noch immer hoch im Kurs. Wirft man einen Blick auf die Statistik fällt auf: Die Gesamtzahl der Gastwirtschaftsbetriebe hat in Baselland in den zurückliegenden Jahren sogar leicht zugenommen. Existierten im Jahr 1995 im gesamten Kanton 1067 Betriebe, waren es 2021 deren 1161.

Ebenfalls schossen vielerorts Imbisslokale und Take-aways aus dem Boden. Umgekehrt sind vielerorts althergebrachte Gaststätten verschwunden. «Die Zeiten, in denen die Menschen einfach in die Dorfbeiz gingen, sind vorbei», sagt Fabienne Ballmer. Die Co-Präsidentin von Gastro Baselland kennt die Restaurantszene im Kanton sehr gut.

«Die Generation der Arbeiter, die sich nach dem Feierabend immer im gleichen Restaurant in ihrer Gemeinde ein Bier genehmigte, stirbt langsam aus.»

Fallen Stammgäste weg, werde es schnell brenzlig. Mit dem Ausbleiben dieser Personen stirbt auch der Stammtisch einen langsamen Tod.

Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten ist die Fluktuation zwischen Land und Stadt heute viel grösser. Zwischen der Wohngemeinde und dem Arbeitsort hin und her zu pendeln, ist Alltag eines grossen Teils der Baselbieter Bevölkerung geworden. Vielfach wird in ländlichen Gebieten oder in der Agglomeration gewohnt. Die Arbeitsstelle befindet sich jedoch in Liestal, Basel, Zürich oder Bern. Der Begriff der Schlafgemeinde, der seit einigen Jahren verbreitet ist, kann als direkte Folge dieser Entwicklung gesehen werden. «Ich stelle fest, dass viele Menschen kaum mehr einen Bezug zur Ortschaft haben, in der sie wohnen», sagt der Baselbieter Historiker und Ethnologe Dominik Wunderlin. Gehe man als Einwohnender in eine Dorfbeiz, könne man sich schnell einmal ausgestellt vorkommen. «Das möchten viele nicht.» Durch die Zuzügerinnen und Zuzüger sei die Dorfgemeinschaft vielerorts nicht mehr so stark wie sie einst war.

Rauchverbot und gesunkene Promillegrenzen

Die Einführung des Rauchverbots in Schweizer Restaurants im Jahr 2010 hat vielen bereits angeschlagenen Lokalen einen weiteren Dämpfer verpasst. «Das hat den Restaurants auf jeden Fall geschadet», sagt Wunderlin. Komme hinzu, dass die Promillegrenzen im Strassenverkehr gesenkt wurden.

«Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, überlegt man sich zweimal, ob noch ein zweites Bier drin liegt oder nicht.»

Eine weitere übergeordnete Entwicklung, die der Institution Dorfbeiz geschadet hat: das Mobiltelefon. Vor dem Handy-Zeitalter diente manche Dorfbeiz auch als erste Anlaufstelle und Treffpunkt. Bevor es an Wochenenden weiter in andere Lokale oder auch an Partys in die Stadt ging, versammelte man sich in der Dorfbeiz zum ersten Bier. Das gibt es heute so in dieser Form kaum mehr.

Daneben sind im Baselbiet einige Gemeinden speziell betroffen. Das Stedtli Waldenburg verfügte lange über ein breites gastronomisches Angebot. Dem Bedeutungsverlust als Verwaltungs- und Industriestandort folgte in den vergangenen Jahren der Niedergang in der Gastronomie. Ähnliche Beispiele sind Langenbruck, Läufelfingen oder Grellingen. Ländliche Gemeinden, die durch Strassen an sich gut erschlossen sind, aber wegen ihrer Tallage nicht als Ausflugsziele dienen. Im Jahr 2022 sind das keine bevorzugten Beizenstandorte mehr.

Restaurants auf dem Land sind, auch wenn sie vielerorts an Bedeutung verloren haben, noch immer wichtige Treffpunkte. Gerade in kleinen Gemeinden ist die Dorfbeiz eines der einzigen Lokale, wo Menschen ungezwungen zusammenkommen können. Was passiert, wenn in einer Gemeinde kein Lokal mehr vorhanden ist, wie dies in den drei Baselbieter Ortschaften Diepflingen, Bennwil und Titterten der Fall ist? Die Bennwiler Gemeindepräsidentin Verena Scherrer-Nef stellte fest:

«Das soziale Leben ist schon ein wenig zurückgegangen.»

In der Gemeinde im Oberbaselbiet existiert seit dem Jahr 2011 kein Restaurant mehr. Als Folge davon hat die Gemeinde für die Vereine im Dorf im Pfarrhaus ein kleines Lokal eingerichtet, in dem sie sich in Eigenregie verpflegen können.

Eine Dorfbeiz kann auch heute laufen, man muss aber investieren

Ist ein Restaurant einmal geschlossen, fällt es häufig sehr schwer, die Wirtschaft wieder zu öffnen. Dies zeigen die ausgewählten Beispiele aus sechs Baselbieter Gemeinden. Aufgrund des Alters müssen die Liegenschaften häufig saniert und an neue Verordnungen angepasst umgebaut werden. «Die Beizer benötigen hohe Eigenmittel. Diese haben sie häufig nicht», sagt Fabienne Ballmer. «Die Unterstützung der Gastronominnen und Gastronomen durch Banken könnte besser sein.» Vielfach scheitere die Umsetzung einer guten Idee einfach am Geld.

Trotz der vielen Gründe, weshalb Restaurants auf dem Land einen schweren Stand haben, glaubt Fabienne Ballmer an die Dorfbeiz:

«Dorfbeizen wird es auch künftig geben. Aber die Betreibenden müssen ein klares Konzept haben.»

Heute müsse man den Gästen aufgrund der grösseren kulinarischen Vielfalt etwas Spezielles bieten. Positive Beispiele gäbe es im gesamten Kanton. Lasse man sich jedoch nichts einfallen, werde es immer schwieriger, überleben zu können.

Restaurant Stachel, Blauen

Das Restaurant ist geschlossen, der Name existiert aber weiter. Juri Junkov

Im ganzen Laufental war das Restaurant Stachel während Jahrzehnten eine bekannte Adresse für Metzgeten und Wildgerichte. Seit rund zehn Jahren herrscht in der Beiz in der 700-Einwohner-Gemeinde Blauen aber kein Betrieb mehr. Eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter wollte die Besitzerfamilie Meury nicht suchen. «Der Ruf ist noch immer gut. Das möchten wir nicht gefährden», sagt Andreas Meury. Der Sohn des ehemaligen Wirtepaars hält den Namen Stachel – so hiess die Familie, die das Restaurant einst gründete – am Leben.

Dies tut der 28-Jährige jedoch nicht mit dem Restaurant, sondern mit regionalen Wildprodukten aus eigener Jagd. Damit knüpft der Metzger an die lange Tradition der Wildküche im Restaurant Stachel an. In einem Lädeli mit Selbstbedienung, das sich neben der geschlossenen Beiz befindet, können jeden Tag Wildschwein-Klöpfer, Reh-Hackfleisch oder Gams-Rauchwürste gekauft werden. Seine Stachel Blauen AG beliefert mittlerweile auch zahlreiche Restaurants und Metzgereien in der Region mit den Produkten aus Blauen. (hof)

Restaurant Storchen, Grellingen

Der ehemalige «Storchen» in Grellingen wird wohl bald abgerissen. Juri Junkov

Die Zeiten, in denen Wirtefamilien über längere Zeit das Restaurant Storchen führten, sind lange vorbei. Die Beiz am Grellinger Bahnhof steht seit mittlerweile rund 15 Jahren leer. Den letzten Betreibenden war weniger Erfolg beschieden als den Vorgängern. Noch heute gehört das Gebäude der Familie Ziegler, die einst die nebenan liegende Papierfabrik betrieb. Immer wieder wurden im Restaurant Firmenfeste gefeiert. Früher verfügte Grellingen über eine grosse Anzahl an Gaststätten, von denen viele verschwunden sind.

Das Restaurant Chez Georges mit Minigolfanlage existiert noch immer und bietet gutbürgerliche Küche. Dem Restaurant Storchen trauert der Grellinger Gemeindepräsident Alex Hein ein wenig nach: «Immer wieder kehrten Wanderinnen und Wanderer in der Beiz ein. Das können sie leider nicht mehr tun.» Nachdem beim Restaurant Storchen lange Stillstand herrschte, stehen nun Änderungen bevor: Anfang dieses Jahres wurde ein Bau- und ein Abrissgesuch eingereicht. Am Ort des Restaurants soll ein Wohnhaus mit Flächen für Kleingewerbe entstehen. (hof)

Gasthof zum Eidgenossen, Oberdorf

Der «Eidgenoss» in Oberdorf soll nach Fertigstellung der neuen Waldenburgerbahn wieder eröffnet werden. Juri Junkov

Der «Eidgenoss» ist eine Institution im Waldenburgertal. Eine allerdings, mit der es zuletzt bergab ging: Bis Ende der 1990er-Jahre wurde die Beiz von einer einheimischen Familie geführt, die hier auch die ersten Baselbieter Wirtekurse durchführte. In den frühen Nullerjahren erlebte der «Eidgenoss» als «Rock-Bar» ein Revival: Damals traf sich dort das halbe Tal zu Bier und Musik. Ab 2005 setzte der Niedergang ein: Als Kontaktbar geriet das Restaurant in Verruf. Seit rund einem Jahrzehnt wirtet die türkischstämmige Familie Iskender im Lokal; es war eine Mischung aus Shisha-Bar, Dönerladen und Cordon-bleu-Beiz.

Wegen Corona musste es 2020 schliessen. Vor der Beiz befindet sich die Baustelle zur neuen Waldenburgerbahn (WB). Der Pächter verspricht, dass der «Eidgenoss» im Herbst zur Fertigstellung der WB wiedereröffnet wird – mit Schweizer und italienischer Küche. Einfach wird der Neustart nicht: Der Investitionsbedarf im und um das Gebäude ist hoch. (haj)

Gasthaus zum Stab, Waldenburg

Seit kurzem stehen Baugerüste rund um das ehemalige Gasthaus zum Stab. Hier sollen Wohnungen erstellt werden. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Die Traditionsbeiz am Eingang zum Stedtli steht stellvertretend für die jüngere Geschichte Waldenburgs: Der «Stab» war über Jahrzehnte ein angesehenes, gutbürgerliches Restaurant mit angegliederter Metzgerei. «Eine solche Kombination war früher nicht selten. Einige hatten daneben auch einen grossen Gemüsegarten, aus dem sie die Beiz versorgten», sagt Gastro-Baselland-Co-Präsidentin Fabienne Ballmer. Ihre Grosseltern wirteten einst im «Stab». Seit 2015 ist dieser nun geschlossen. Der Wegzug namhafter Firmen und der damit verbundene Abbau von Arbeitsplätzen hat in der Gastroszene Waldenburgs tiefe Spuren hinterlassen.

Es fehlen viele Mittagessen und Kunden fürs Feierabendbier. Konkurrenz, die das Geschäft beleben könnte, fehlt mittlerweile ebenso. Auch einige andere Beizen mussten schliessen. Früher legten Autofahrende auf dem Weg über den Oberen Hauenstein einen Zwischenhalt im «Stab» ein. Lange ist’s her. Seit wenigen Tagen steht um das Haus ein Baugerüst. Eine Zürcher Immobilienfirma baut das Gebäude um, es entstehen neue Wohnungen. (haj)

Restaurant Schützenstube, Liestal

Soll wieder eröffnet werden: Das Traditionslokal Schützenstube mitten im Liestaler Stedtli. Juri Junkov

Das Restaurant Schützenstube in der Altstadt von Liestal hat bereits 160 Jahre auf dem Buckel. Nachdem das damalige Pächterpaar vor zweieinhalb Jahren den Betrieb eingestellt hatte, blieb es im Traditionslokal zuletzt still. Nach der Durststrecke kehrt nun Leben in die altehrwürdigen Mauern zurück. Im Sommer soll das Gebäude innen und aussen saniert werden. Geplant ist, dass sich auch künftig im Erdgeschoss ein Restaurant befindet. Dafür sucht die Besitzerfirma Zedrima AG einen Pächter, der gutbürgerliche Küche bieten soll.

Die gesamte Liegenschaft setzt sich aus ehemals vier Häusern mit einem Innenhof zusammen. Über dem Restaurant entstehen acht Wohnungen. Der Schützensaal im ersten Obergeschoss weicht ebenfalls einer Wohnung. Die Stedtli-Bar wird an ihrem Originalort saniert und barrierefrei zugänglich gemacht. Mitte August plant die Zedrima AG, das restliche Inventar der Schützenstube öffentlich zu verkaufen. (hof)

Gasthaus zum Rössli, Wenslingen

Das denkmalgeschützte «Rössli» im Dorfkern von Wenslingen dürfte in absehbarer Zeit nicht als Restaurant wiedereröffnet werden. Juri Junkov

Das «Rössli» im Dorfkern von Wenslingen ist seit über 15 Jahren geschlossen. Als ein Generationenwechsel anstand, wollten die Kinder den Familienbetrieb nicht weiterführen – seither ist das Restaurant dicht. Das in der Mitte des 18. Jahrhunderts erbaute Gasthaus gilt mit seiner spätgotischen Fassade als eines der schönsten Gebäude Wenslingens und ist bereits seit 1978 denkmalgeschützt. Die Beiz wäre im Innern noch immer eingerichtet und könnte wohl ohne riesigen Aufwand wieder als solche eröffnet werden, was aber offenbar nicht geplant ist.

Auch ist im Telefonbuch und in anderen Verzeichnissen das «Rössli» noch immer eingetragen, obwohl sich darin längst keine Dorfbeiz mehr befindet. Der Eigentümer war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Es gibt im Baselbiet vielerorts ehemalige Restaurants, deren private Eigentümer auch nach vielen Jahren Leerstand keine Umnutzung an die Hand genommen haben. Ein weiteres Beispiel ist das Restaurant Traube mitten in Gelterkinden. In Wenslingen gibt es trotz geschlossenen «Rössli» seit einigen Jahren ein Dorfbeizli – und das heisst auch gleich so. (haj)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen