Muttenz: Schweizer Salinen helfen Steinkäuzen und der Natur

Gebiet Zinggibrunn Salzgewinn im Baselbiet hilft der Natur und den Steinkäuzen Die Schweizer Salinen stellen Naturschutzprojekte im Baselbiet vor, die sie unterstützen. Etwa in Muttenz, wo man sich um einen Vogel bemüht. Boris Burkhardt 05.07.2021, 05.00 Uhr

Biologe Lukas Merkelbach (links) erklärt den ökologischen Wert von Magerwiesen wie dieser im Muttenzer Gebiet Zinggibrunn. Boris Burkhardt

Wie eine «magere» Wiese, von der man sogar die oberste Humusschicht entfernt hat, der Artenvielfalt helfen soll, muss man den Laien erst kurz erklären. Lukas Merkelbach von Birdlife Schweiz tut das anhand des Naturschutzprojekts im Gebiet Zinggibrunn südwestlich von Muttenz, wo auf einem Hang hüfthohe Ähren des Acker-Wachtelweizens in ebenso hohem Gras wachsen.

Auf einer fruchtbaren Wiese mit vielen Nährstoffen, erläutert Merkelbach, setzten sich immer dieselben Pflanzen mit dem besten Stoffwechsel durch. Die nährstoffarmen Bedingungen auf der Magerwiese im Zinggibrunn seien für diese Pflanzen aber ungeeignet, sodass andere, sonst verdrängte Pflanzen mit langsamem Stoffwechsel wie der Acker-Wachtelweizen gedeihen könnten. Die Magerwiese sei deshalb «ein Motor für die Biodiversität».



Magerwiese gedeiht rund um die alten Bohrlöcher

Dass die Magerwiese im Zinggibrunn nicht weit entfernt von der Rütihard liegt, jenem Gebiet, in dem die Muttenzer Bevölkerung vor ziemlich genau einem Jahr den geplanten Salzabbau der Schweizer Salinen mittelfristig verhinderte, ist kein Zufall. Am gegenüberliegenden Hang der Magerwiese befindet sich ein bereits ausgelaugtes Salzabbaugebiet.

Salinen-Geschäftsführer Urs Hofmeier weist auf die Biotope hin, die um die alten Bohrlöcher entstanden sind. Geladen zum Besuch im Zinggibrunn haben nämlich die Schweizer Salinen selbst, die einem ausgewählten Publikum von Kommunalpolitikern, Kantonsmitarbeitenden und Naturschützern Projekte vorstellen wollen, die sie finanziell unterstützen.



Zweite Veranstaltung von «Salzgut vor Ort»

Vor zwei Jahren gründeten die Schweizer Salinen den Fonds Salzgut, der ökonomische Massnahmen als Ausgleich zum Salzabbau fördern soll: Den Fonds speisen die Salinen selbst mit einem Franken pro verkaufter Tonne Salz. Im unabhängigen Expertenrat, der über die Förderung entscheidet, sitzen auch Gemeinderäte aus Pratteln und Muttenz; Präsident ist der Prattler Biologe Benedikt Schmidt. Bereits das zweite Jahr führen die Salinen eine solche Projektbesichtigung unter dem Namen «Salzgut vor Ort» als geschlossene Veranstaltung durch.



Biologe Merkelbach begleitete die Tour in einer Doppelrolle: Er ist nicht nur verantwortlich für verschiedene Projekte von Birdlife Schweiz, sondern baute auch als Berater den Fonds Salzgut mit auf, aus dem er sich inzwischen wieder zurückgezogen hat. Die Magerwiese und weitere Flächen wie Streuobstwiesen im Zinggibrunn betreut Birdlife Schweiz in Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern Bürgergemeinde, Kanton und Salinen.



Noch meidet der Steinkauz die Schweiz

Als Beispiel für vom Fonds geförderte Projekte hingegen stellten Merkelbach und seine Mitstreiter des «Trinationalen Birdlife-Programm Steinkauz und Obstwiesen» ausserdem «enorm viel hochwertige Massnahmen» im Gebiet Rebberg in Biel-Benken vor: Strauchgruppen, Asthaufen, Zaunreihen, Blumenwiesen und verschieden hohe Gräser sollen es dem Steinkauz auf der Streuobstwiese heimeligmachen.



Der Steinkauz: die bekannteste Eulenart. zvg: Andreas Bernasconi

Die bekannteste Eulenart – die Eulen, die man sprichwörtlich nach Athen trägt, sind eigentlich Steinkäuze als antikes Symbol der Weisheit – ist in der Schweiz selten; nur in der Ajoie, um Genf und im Tessin gibt es Brutpaare. Allerdings nisten Steinkäuze nur drei Kilometer entfernt von Biel-Benken im Elsass. Sie besuchen das Baselbiet, haben sich aber bisher nicht hier niedergelassen. Weil es auch Steinkäuze im Markgräflerland und am deutschen Hochrhein gibt, ist das Projekt trinational ausgerichtet.

Auch wenn die Eulenvögel bisher die Schweiz meiden, ist das Projekt ein Erfolg: Laut Merkelbach hat sich der Bestand im Dreiländereck in den vergangenen 20 Jahren je nach Region verfünf- bis verachtfacht. Heute gibt es 200 Brutpaare.



Der Steinkauz ist laut Merkelbach auf eine vielfältige aber konstante Umgebung in seinem 100 Hektaren grossen Jagdgebiet angewiesen. Er ist gleichzeitig eine sogenannte «Schirmart» für weitere Vögel wie Wiedehopf, Wendehals, Neuntöter und Gartenrotschwanz. Vertretern der letzten beiden Arten begegneten die Teilnehmenden in Biel-Benken selbst. Den Steinkauz gab es allerdings nur in ausgestopfter Form zu sehen.