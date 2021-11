Gebietsabtausch Frankreich würde die Rue de Bâle wohl abgeben, aber es gibt ein Problem Das Vorhaben des Kantons Baselland, von Frankreich eine Strasse zu übernehmen, hat reelle Chancen. Das zeigen Beispiele von früheren derartigen Gebietsabtauschen. Es gibt aber noch ein paar Knacknüsse. Benjamin Wieland 25.11.2021, 05.00 Uhr

Die Rue de Bâle: Der französische Zoll steht schon jetzt im Landesinneren uns müsste bei einem Gebietsabtausch nicht verschoben werden. Nicole Nars-Zimmer

So abenteuerlich es klingt: Die Rue de Bâle könnte tatsächlich in ein paar Jahren zur Schweiz gehören. Die Chancen, dass Paris ein offenes Ohr hat für den Gebietsabtausch mit der Schweiz, sind intakt. Baselland will sich die Grenzstrasse einverleiben, um sie auszubauen und in den Zuba, den Zubringer Bachgraben Allschwil, zu inte­grieren. Betrachtet man den Prozess, den bisherige derartige Grenzveränderungen durchlaufen haben, wird aber klar, dass auf die Zuständigen einige Knacknüsse warten.