Gebietsfremde Pflanzen Sie gehören nicht hierher und verbreiten sich dennoch stark: So macht man Neophyten den Garaus Das Einjährige Berufkraut breitet sich in der Region stark aus. Doch es ist nicht der einzige Neophyt, der hier wächst. So bekämpft und entsorgt man die gebietsfremden Pflanzen. Simon Tschopp 04.08.2021, 05.00 Uhr

Das Einjährige Berufkraut breitet sich bei uns stark aus. bz Archiv

In der Region macht sich das Einjährige Berufkraut auf öffentlichen Grünflächen und in Privatgärten, aber auch im Landwirtschaftsgebiet zunehmend breit. Es wurde als Zierpflanze aus Nordamerika eingeführt und wird häufig mit einheimischen Kamillearten verwechselt. Beim Einjährigen Berufkraut handelt es sich um einen invasiven Neophyten – eine eingeführte Pflanzenart, die sich derzeit stark ausbreitet und wertvolle einheimische Pflanzenbestände verdrängt.

Falls Problempflanzen entdeckt werden, sollte man sie samt Wurzeln entfernen und im Hauskehricht entsorgen und nicht etwa auf dem Kompost deponieren, da sonst eine Weiterverbreitung droht. Die bz stellt fünf der häufigsten Neophyten in der Region vor und erklärt, wie diese sich ausbreiten und vermehren und wie sie bekämpft und entsorgt werden können (siehe unten).

Ganzheitliches Konzept zur Bekämpfung geplant

Das Baselbieter Sicherheitsinspektorat hat zusammen mit der kantonalen Arbeitsgruppe Neobiota (gebietsfremde Pflanzen und Tiere) eine Strategie entwickelt. Diese wurde im Januar 2015 vom Landrat verabschiedet, wegen klammer Kantonsfinanzen wurde die Umsetzung jedoch verschoben. Die Strategie beinhaltet zwölf Massnahmen, welche die weitere Ausbreitung der Neobiota verhindern sollen. Neophyten können mechanisch und, wo dies erlaubt ist, chemisch bekämpft werden.

«In den vergangenen Jahren waren die finanziellen Mittel zur Neobiota-Bekämpfung stark schwankend, da sie nur manchmal per Nachtragskredit gesprochen wurden»,

ist im Jahresbericht 2019 zur Umsetzung der kantonalen Neobiota-Strategie zu lesen. Die dadurch entstandenen Planungsunsicherheiten hätten jeweils ein systematisches und konzeptionelles Vorgehen verhindert.

Für 2020 bis 2024 bewilligte das Kantonsparlament insgesamt 2,5 Millionen, 500'000 Franken pro Jahr. Damit könne nun erstmals ein ganzheitliches Konzept erarbeitet werden, anstatt wie früher nur punktuell Massnahmen zu ergreifen.

Fünf der häufigsten Neophyten

Einjähriges Berufkraut

Bilder: bz-Archiv

Herkunft: Nordamerika.

Bekämpfung: Pflanzen alle drei bis vier Wochen vor der Blütezeit (Juni bis Oktober) mit Wurzeln ausreissen; mehrmals tief mähen und sofort abführen.

Entsorgung: Schnittgut ohne Wurzeln, Samen oder Blüten kompostieren; Pflanzenmaterial mit Blüten und Samen in die Kehrichtverbrennung geben.

Ausbreitung und Vermehrung: ausschliesslich über Flugsamen; bei Wind unkontrollierte Verbreitung über weite Distanzen; Samen im Boden über fünf Jahre keimfähig.

Drüsiges Springkraut

Walter Christen

Herkunft: Himalaja.

Bekämpfung: Pflanzen vor der Blütezeit (Juli bis zum ersten Frost) mit Wurzeln ausreissen; grösste Bekämpfungserfolge durch mehrmaliges Ausreissen vor der Blütezeit; grosse Bestände spätestens zu Beginn der Blütenbildung und vor der Reife der ersten Samen bodennah mähen, alle zwei bis vier Wochen bis im Herbst wiederholen.

Entsorgung: Schnittgut ohne Blüten kompostieren oder ohne Bodenkontakt vor Ort deponieren; Pflanzenmaterial mit Blüten, Samen und Wurzeln in die Kehrichtverbrennung geben.

Ausbreitung und Vermehrung: ausschliesslich über Samen; unbewusste Verbreitung mit Aushub, durch verunreinigte Geräte und durch den Schleudermechanismus der Samenkapseln während des Transports; Samen im Boden bis sechs Jahre keimfähig.

Riesenbärenklau

Urs Lindt

Herkunft: Kaukasus.

Bekämpfung: immer lange Kleider, Handschuhe und Schutzbrille tragen; vor der Versamung Wurzelstock 20 Zentimeter unter der Erdoberfläche abstechen; um Versamung zu verhindern, Blütenstände vor der Samenreife (Juli bis November) abschneiden.

Entsorgung: Schnittgut ohne Wurzeln, Samen oder Blüten kompostieren; Pflanzenteile mit Samen und Wurzeln in Plastiksäcken transportieren und in die Kehrichtverbrennung geben.

Ausbreitung und Vermehrung: vor allem über Samen; unbewusste Verbreitung der Samen und Wurzelstücke mit dem Aushub; Samen im Boden fünf bis zehn Jahre keimfähig.

Japanischer Staudenknöterich

zvg

Herkunft: Ostasien.

Bekämpfung: kleine und junge Bestände ausreissen und Wurzeln ausgraben; Bestand – wo sinnvoll und möglich – mit professioneller Baubegleitung komplett ausbaggern; Bekämpfungsmassnahmen über mehrere Jahre wiederholen.

Entsorgung: Wurzelstücke immer in die Kehrichtverbrennung, restliche Pflanzenteile in Platz-/Boxen-Kompostieranlage oder in Vergärung geben; belasteten Aushub fachgerecht entsorgen und in Deponie für genügend Überdeckung sorgen (mehr als 5 Meter).

Ausbreitung und Vermehrung: durch kleinste Wurzel- und Sprossstücke möglich; unbewusste Verbreitung mit Aushub, Schnittgut oder als Schwemmgut; Gefahr von Bildung von neuen Beständen.

Amerikanische Goldruten

Alexandra, zvg

Herkunft: Nordamerika.

Bekämpfung: Einzelpflanzen bei feuchtem Boden von Hand mit Wurzeln und mit Hilfe einer Spatengabel ausreissen; grosse Bestände durch Abtragen des Bodens (maximal 30 cm) definitiv entfernen, rasche Wiederbegrünung sicherstellen; um Samenflug zu verhindern, alle Bestände spätestens zur Blütezeit (Juli bis Oktober) idealerweise mehrmals mähen und Schnittgut abführen.

Entsorgung: Schnittgut ohne Wurzeln, Samen oder Blüten kompostieren; um den Verlust von Wurzeln und Samen beim Transport zu verhindern, Pflanzen in Säcken abführen und in die Kehrichtverbrennung geben; Aushub mit Wurzeln in Deponie fachgerecht entsorgen und rasch mindestens einen Meter überdecken.

Ausbreitung und Vermehrung: Verbreitung der leichten Flugsamen durch den Wind; Ausbreitung über Samen und Wurzelstöcke; unbewusst Verbreitung der Wurzeln mit dem Aushub und durch verunreinigte Geräte.

