Gebühr Quartierpläne werden aufwendiger: Liestal will Investoren zur Kasse bitten Der Aufwand, den die Stadtverwaltung bei der Begleitung eines Quartierplans oder einer Ausnahmeüberbauung hat, soll neu in Rechnung gestellt werden können. Damit nimmt Liestal in der Region Vorreiterrolle ein.

Beispiel eines Quartierplans, der in bereits bebautem Gebiet liegt: das Lüdin-Areal. Visualisierung: zvg

Lüdin, Am Orisbach, Ziegelhof: Das sind nur wenige der aktuell fast 20 Liestaler Quartierpläne. Die meisten derer stammen von privaten Grundeigentümern und Investoren – dennoch bedeuten sie für die Stadt einen grossen Verwaltungsaufwand. Denn die Gemeinden haben die Planungshoheit und sind zuständig, die Verfahren durchzuführen: Die Schritte reichen von der kommunalen und kantonalen Vorprüfung über den Quartierplanvertrag und die Mitwirkung bis hin zum Beschluss und Genehmigungsverfahren.

Daniel Muri, Stadtrat Hochbau und Planung:

«Der erhebliche Aufwand, welcher zur Durchführung und Begleitung dieser Verfahren durch die Stadt geleistet werden muss, wurde bei den privaten Grundeigentümern und Investoren bisher nicht in Rechnung gestellt.»

Das soll sich nun ändern. Dass der Verwaltungsaufwand für Quartierpläne und Ausnahmeüberbauungen neu von den Investoren bezahlt werden soll, hat der Stadtrat bei der Aufgabenüberprüfung von 2021 entschieden. Nach groben Schätzungen der Stadt soll ein Quartierplan rund 25'000 bis 30'000 und eine Ausnahmeüberbauung 10'000 bis 15'000 Franken kosten.

Reglemente liegen für Bevölkerung auf

Einer der Gründe für den Entscheid: Der Aufwand der Stadtverwaltung ist in den vergangenen Jahren gestiegen. «Quartierpläne werden heute zunehmend nicht mehr auf der grünen Wiese geplant, sondern im Zug der Innenentwicklung auf Arealen, die schon bebaut sind und sich an sensiblen Lagen im Stadtkörper befinden», erklärt Muri. Als Beispiel nennt er den Plan «Am Orisbach», ein anspruchsvolles Zusammenspiel der Gebiete Post und Allee oder das Areal Lüdin.

Neben der Einbettung in die bereits gebauten Gebäude in der Nachbarschaft sind auch Fragen zu Verkehr und Parkplätzen und zunehmend auch Nachhaltigkeit, Energie und Klimathemen wichtig. Muri: «Ein weiterer Punkt ist die Öffentlichkeitsarbeit und die Führung von Einspracheverhandlungen.» Diese hätten wegen der Lagen der Quartierpläne und der verdichteten Bauweise zugenommen.

Für die Planungsgebühr müssen eine Rechtsgrundlage geschaffen und das Zonenreglement Siedlung sowie das Teilzonenreglement Zentrum ergänzt werden. Bis zum 27. Juni liegen die Unterlagen für die Mitwirkung der Bevölkerung auf. Geht alles gut, rechnet der Stadtrat mit der Inkraftsetzung im Jahr 2023.

Liestal nimmt in der Region Vorreiterrolle ein

Die meisten Gemeinden der Region stellen den Verwaltungsaufwand bei Quartierplänen nicht in Rechnung. So erklärt der Birsfelder Gemeindepräsident Christof Hiltmann:

«Der Grund ist einfach: Wir treten als Gemeinde nur in einen Quartierplan-Prozess, wenn wir überzeugt sind, dass damit gegenüber der Regelbauweise eine bessere Lösung entsteht. In diesen Fällen steht die Gemeinde in der Planungsverantwortung.»

Es gibt aber eine Infrastrukturabgabe: Sie entschädigt die Gemeinde für höhere Infrastrukturausgaben, die ein Quartierplan mit sich bringt.

In Oberwil gibt es eine Gebühr: Bei Quartierplänen werden fünf und bei Ausnahmeüberbauungen drei Franken pro Quadratmeter Parzellenfläche verrechnet.

In Reinach wird der externe Aufwand verrechnet, derjenige der Verwaltung jedoch nicht. Muttenz schliesst Vereinbarungen ab, in denen festgelegt wird, «wie das Projekt eines Investors einen Mehrwert für die Bevölkerung bieten kann», so Gemeinderat Thomi Jourdan. In Münchenstein gibt es eine Mehrwertabgabe, daher stelle sich die Frage nach einer Verwaltungsgebühr nicht.

Für Daniel Muri ist aber klar: Mehrwert- oder Infrastrukturabgaben haben keinen Zusammenhang mit der geplanten Gebühr. Der Verwaltungsaufwand trage «eine wertvolle Mithilfe für die Investoren bei, damit die Projekte zum Abschluss kommen können». Die Gebühr sei somit «aus Sicht des Stadtrats durchaus vertretbar».

