Gebühren Liestaler Parkplatz-Streit: Stadtrat redet Klartext In Liestal wird über die Parkplatz-Preise gestritten. Gegen die neuen Gebühren gibt es gar eine Petition. Stadtrat Daniel Muri kritisiert diese nun: In der Petition werde mit falschen Zahlen und irreführenden Aussagen geworben. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 24.02.2022, 18.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Allee darf man künftig unbegrenzt parkieren. Nicole Nars-Zimmer

«Als 60-jähriger Bürger Liestals schäme ich mich fremd. Als 35 Jahre tätiger Kleinunternehmer in Liestal schäme ich mich fremd. Als 25-jähriges Mitglied des Vereins KMU Liestal schäme ich mich fremd.» So, wie man Stadtrat Daniel Muri (parteilos) an der Einwohnerratssitzung vom Mittwoch reden hörte, hört man ihn selten. Geht es aber um die Petition gegen die neuen Parkplatz-Tarife in Liestal, greift er zu klaren Worten:

«Wir – die KMU-Mitglieder und ich – wurden nicht angefragt oder informiert, ob der Vorstand im Namen von KMU Liestal diese Petition unterstützen soll oder darf.»

Doch das ist nur, was Muri auf persönlicher Ebene stört. Das Problem, das er als Stadtrat mit der Petition gegen die neuen Parkplatzgebühren hat: «Es wird mit falschen Zahlen, irreführenden Aussagen und letztlich nicht mit Fakten geworben. Das ist unschön, unverständlich und entspricht nicht meiner Auffassung davon, wie wir in Liestal miteinander umgehen», kritisiert Muri. «So geht das nicht.»

Unwahr, so der Stadtrat, seien die in der Petition genannten Gebühren und Parkzeiten. Die Begrenzung auf eine Stunde, wie sie von den Petitionsführenden kritisiert wird, betreffe nur 97 von rund tausend öffentlichen Parkplätzen.

Es geht um diejenigen Parkplätze am Wasserturmplatz, Fischmarkt, an der Mühlegasse, am Zeughausplatz, an der Stabhofgasse, Kanonengasse und Büchelistrasse – nur diese kosten auf eine Stunde begrenzt vier Franken. Sie haben aber auch die kürzeste Distanz zum Stedtli. Muri entgegnet: «Es gibt zentrumsnahe Parkhäuser, welche günstige Angebote haben, sowie rund 240 oberirdische Parkplätze. Etwa bei der Allee gilt neu sogar eine unbegrenzte Parkzeit.»

Ebenso wenig betreffe die Preiserhöhung auf vier Franken pro Stunde die 240 anderen Parkplätze. Mit einer App könne man ausserdem minutengenau abrechnen. Für die «böse Unterstellung», der Stadtrat sei Brandbeschleuniger beim Niedergang des Gewerbes sowie die «zynische Aufforderung», er solle doch auch in Liestal statt auswärts konsumieren, «findet der Stadtrat keine Worte».

FDP plädiert für den umgekehrten Weg

In einer Fraktionserklärung äusserte sich Thomas Eugster (FDP) zum Liestaler Gewerbe: «Die FDP-Fraktion macht sich grosse Sorgen um das Einkaufszentrum Liestal. Seit Jahren spüren wir alle den Strukturwandel im Detailhandel.» Neben Onlineshopping und Einkaufstourismus sei es auch die Coronapandemie, die bei vielen Geschäften zu zusätzlichem Druck geführt habe. Nun sei die «Zeit für den Detailhandel, sich wieder aufzurappeln» und die Kunden wieder anzulocken.

Dass der Stadtrat ausgerechnet in diesem Moment die Parkgebühren anpasst, erachte man als «ziemlich schlechtes Timing». Dass sich die Stadt die Gratisstunde nicht mehr leisten könne, sei verständlich. Mit vier Franken pro Stunde könne die Rechnung aber auch schief kommen und die Mehreinnahmen unter den Erwartungen liegen, weil weniger parkiert würde.

Am Tag nach der Sitzung sagt Eugster am Telefon:

«Ja, die Finanzlage der Stadt macht uns auch Bauchweh.»

Man müsse sich vorwärtsbewegen ­– «aber mit den richtigen Schritten, in der richtigen Reihenfolge und mit der richtigen Kadenz». Soll heissen: Die FDP schlägt vor, zuerst das Parkleitsystem einzuführen, damit den Autofahrerinnen und Autofahrern ein Service geboten werde, für den sie bereit seien, mehr zu bezahlen. Die Massnahme sei schon lange überfällig und würde endlich den Suchverkehr unterbinden. Denkbar unglücklich sei aber die umgekehrte Reihenfolge, wie sie derzeit geplant ist: «Zuerst werden die Parktarife erhöht und ein Dreivierteljahr oder noch später kommt dann das Parkleitsystem.»

Weiter schlägt die Fraktion vor, die Preise moderater anzuheben: «Vernünftiger wäre es, aus unserer Sicht, dass man mit einem moderaten Preis beginnt, die Kundenreaktionen misst und sich dann gegebenenfalls weitere Schritte überlegt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen