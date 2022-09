Weniger Parkierende seit Einführung der neuen Preise in Liestal

Gebühren Zu teuer oder zu begrenzt: Seit Einführung der neuen Preise parkieren weniger in Liestal Seit etwas mehr als drei Monaten gelten in Liestal neue Parktarife. Mehrere Besuche vor Ort zeigen: Es sind mehr Parkplätze frei als vorher. Der Stadtrat will im Dezember entscheiden, ob es eine Veränderung braucht. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Der Zeughausplatz am Freitagmorgen: Die meisten Plätze sind unbesetzt. Kenneth Nars

Seit dem 16. Mai gelten in Liestal neue Parkgebühren. Der Einführung war ein Streit zwischen Stadtverwaltung und Gewerbegruppierungen vorangegangen; eine solche forderte in einer Petition tiefere Parkgebühren und das Beibehalten der Gratisparkstunde. Die Angst war gross, dass die Kunden aufgrund der teureren Gebühren ausbleiben. Der Stadtrat kam dem Gewerbe mit einer moderateren Erhöhung der Tarife entgegen, die Gratisstunde gibt es seit Mai jedoch nicht mehr.

Die Meinungen darüber gehen auseinander. Ende Juni sprach der Stadtrat in der Petitionsantwort von einer weiterhin hohen Frequenz im Stedtli, einer starken Belegung der Parkplätze im Zentrum und der Allee sowie weniger Suchverkehr aufgrund der gesunkenen Anzahl Langzeitparkierender.

Die Petitionsführenden hingegen berichten von anderen Verhältnissen: Am 2. Juli, einem Samstag, zählten sie die freien Parkplätze während des Genussmarkts im Stedtli. Ihre Resultate: 41 Prozent der oberirdischen Parkplätze waren frei, bei den Parkhäusern waren es gar 66 Prozent. «Es ist richtig, der Suchverkehr hat abgenommen», schreiben die Petitionsverfasser. «Weil weniger Kunden nach Liestal kommen.»

Kein Suchverkehr mehr beim Fischmarkt

Doch wie sieht die Situation in Liestal wirklich aus? Sind die Parkplätze gut besetzt oder unterbelegt? Und wie stehen die Autofahrenden zum neuen Tarifsystem? Wir haben uns in der vergangenen Woche viermal auf eine Parkplatztour in der Stadt begeben – zu verschiedenen Tagen und Uhrzeiten.

Was rasch auffällt: Bei den teureren Parkplätzen im Zentrum – dazu gehören Wasserturmplatz, Fischmarkt, Mühlegasse, Zeughausplatz, Stabhofgasse, Kanonengasse und Büchelistrasse – befinden sich mehr freie Parkplätze als früher. Einen Franken zahlt man hier für die erste halbe Stunde, zwei für die zweite. Länger Parkieren geht nicht. Musste man am Fischmarkt vor wenigen Monaten noch Runden fahren und auf einen frei werdenden Platz hoffen, sind nun bei jedem Besuch zwischen zwei und sechs Parkplätze frei. «Mir ist aufgefallen, dass es einfacher ist, einen Platz zu finden», meint eine Frau, die eben ihr Auto abgestellt hat.

«Ich komme selber auch nur noch zum Fischmarkt, wenn ich weniger als eine halbe Stunde parkieren muss. Sonst wird es mir zu teuer.»

Noch einfacher einen Parkplatz finden kann man beim Zeughausplatz und an der Mühlegasse, wo bei den vier Besuchen fast alle Plätze frei sind. Das scheint auch beim Test der Petitionsverantwortlichen so gewesen zu sein: Die Mühlegasse ist mit 71 Prozent freien Plätzen die am schwächsten besetzte Parkierstrasse, gefolgt von der Büchelistrasse mit 63 und dem Zeughausplatz mit 57 Prozent leeren Parkfeldern. Am stärksten belegt ist bei ihrem Besuch der Fischmarkt, gefolgt von der Allee.

Ausweichen auf die Allee

Bei unserem Test ist die Allee am besten besetzt. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass das Parkieren hier nicht auf eine Stunde begrenzt ist und die Stunde zu Beginn nur 1,50 Franken kostet. Nach drei Stunden steigt der Betrag auf 3 Franken. Das bestätigen auch Gespräche mit den Parkierenden: «Der Fischmarkt wäre näher am Stedtli», sagt ein Mann, «aber er ist einfach zu teuer.» Ein weiterer Autofahrer findet, dass eine Stunde nicht ausreiche, um einzukaufen und etwas essen zu gehen. «Die drei Franken sind schon etwas teuer», meint er zwar, «aber die Begrenzung auf eine Stunde stört mich mehr.»

Die Allee ist besser besetzt, aber auch hier sind praktisch immer einige freie Plätze zu finden. Kenneth Nars

Die Idee des Stadtrats war, dass die oberirdischen Parkplätze für kurze Besuche genutzt werden und so rasch wieder frei sind. Für längere Besuche sollen die Parkhäuser genutzt werden. In diesen zeigt sich aber grösstenteils ein ähnliches Bild. Wie schon vor der Veränderung der Tarife ist rund die Hälfte der Parkplätze frei. Einzige Ausnahme ist der Mittwochnachmittag, besonders im Bücheli- und im Engel-Parkhaus, wo erstaunlich viele Plätze belegt sind. Die Allee und einige weitere oberirdische Parkplätze sind zu diesem Zeitpunkt wegen des Stadtlaufs gesperrt.

Im Dezember entscheidet der Stadtrat

Die Petenten haben sich nach ihrer Auswertung erneut an den Stadtrat gewendet. Dieser erklärt:

«Der Stadtrat hat dem Einwohnerrat mit dem Parkierungskonzept seine Ziele zur Kenntnis gebracht. Daran wird er den Erfolg der nun eingeführten Massnahmen messen.»

Man werde die Zahlen über einen repräsentativen Zeitraum sorgfältig erheben und analysieren. Aufgrund dieser Analyse will der Stadtrat im Dezember 2022 entscheiden, ob allenfalls Anpassungen an der Parkierungsverordnung nötig sind. Bei Bedarf könne er die Parkierungsverordnung anpassen.

