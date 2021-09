Gebührenvergleich Parkplätze: Bei einem Ja am 26. September wäre Basel die günstigste der grossen Schweizer Städte Die Initiative für «erschwingliche Parkgebühren» fordert in Basel eine Halbierung der Kosten für eine Anwohnerparkkarte auf noch 140 Franken pro Jahr. Damit wäre Basel die günstigste der zehn grössten Schweizer Städte. Anderswo wird derzeit über Verschärfungen der Parkierregimes diskutiert. Hans-Martin Jermann 20.09.2021, 08.55 Uhr

Mit 284 Franken pro Jahr ist die Anwohnerparkkarte in Basel bereits heute relativ günstig. Würde das Stimmvolk am 26. September Ja sagen zur Initiative «für erschwingliche Parkgebühren», so wäre Basel die günstigste der zehn grössten Schweizer Städte. Mit 140 Franken würde sich die Stadt am Rheinknie mit ihren 178'000 Einwohnern zwischen Montreux (170 Fr., 26'000 Einw.) und Neuenburg (110 Fr., 45'000 Einw.) einreihen. Die Parkgebühren sind auch in anderen Städten ein Thema. Allerdings waren oder sind dort Verteuerungen geplant. Diese wiederum sind umstritten. Ein Überblick.