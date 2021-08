Gefährliche Kaphaltestellen Basler Regierung will neues Tram beschaffen – dies aber erst 2049 Um für Velofahrer gefährliche Kaphaltestellen zu entschärfen, sollen die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) Trams mit Schiebetritten kaufen. Dies aus Kostengründen allerdings erst in 28 Jahren. Das Vorgehen wirkt verständlich, die Geschichte gleichwohl kurios. Hans-Martin Jermann 26.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie hier an der Elisabethenstrasse sind in Basel zahlreiche Tramhaltestellen umgebaut worden. Die Haltekante ist höher, teilweise der Bordstein näher am Gleis.

Kenneth Nars

In Basel sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Tramhaltestellen behindertengerecht umgebaut worden. An den sogenannten Kaphaltestellen hat das allerdings neue Probleme verursacht: Die nun höheren Haltekanten und der teils geringere Abstand zwischen Kante und Gleis verunsichert Velofahrende und führt zu mehr Unfällen. Beispiele für solche gefährlichen Kap­haltestellen sind die Elisabethenstrasse (Bild) oder die Greifengasse. Das Problem wird sich mit dem weiteren Umbau von Tramhaltestellen in den kommenden Jahren verschärfen.

Konflikt zwischen Behinderten und Velofahrenden

Von einer «unseligen Diskussion» spricht Georg Mattmüller, SP-Grossrat und Geschäftsführer des Basler Behindertenforums. «Velofahrende und Behinderte werden gegeneinander ausgespielt. Das darf nicht sein.» Der Zielkonflikt zwischen Behindertengerechtigkeit und Velosicherheit lässt sich in der Theorie einfach lösen: Werden Trams mit ausfahrbaren Schiebetritten eingesetzt, so ist ein grösserer Abstand zwischen Haltekante und Gleis möglich. Die Umsetzung ist allerdings mit gewaltigen Folgeproblemen verbunden.

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) haben heute keinen Tramtyp mit Schiebetritten in ihrem Fuhrpark. Zwar will die Regierung die Flotte langfristig auf Schiebetritte umstellen. Allerdings müsse dies auf einen koordinierten Zeitpunkt und über alle Fahrzeugtypen geschehen. Dies, weil Trams ohne Schiebetritte keine Haltestellen bedienen können, die auf Schiebetritte angepasst seien, argumentiert die Regierung. Die gefährlichen Kap­haltestellen sind auf das gesamte Netz und alle Linien verteilt. Ein Mischbetrieb sei somit nicht möglich.

Bei den erst 2014 beschafften Flexity-Trams lassen sich nicht nachträglich Schiebetritte einbauen; dasselbe gilt laut Regierung und BVB auch für das Optionslos für neue Flexitys, die 2023 als Ersatz für 26 Cornichon-Trams aus den 80er-Jahren beschafft werden sollen. Konsequenz dieser unglücklichen Kausalitäten: Es wird entweder sehr spät oder teuer. Die Regierung plädiert in ihrer Auslegeordnung zu einem Vorstoss Mattmüllers für die kostengünstigste Variante.

100 Millionen Franken Mehrkosten bei einer Umstellung im 2028

Demnach würde die BVB-Flotte erst 2049 umgestellt – wenn die heute im Einsatz stehenden 61 Flexity-Trams abgeschrieben sind. Für den Ersatz der 28 Combinos würde ab 2037 ein neues Fahrzeug mit Schiebetritt-Vorbereitung beschafft. Nur die Flexitys aus dem Optionslos müssten dann vorzeitig aus dem Verkehr gezogen werden. Dies hätte eine Restwerte-Vernichtung von wenigen Millionen Franken zur Folge.

Viel grösser wäre der Verlust bei Umstellung der Flotte im Jahr 2037, wenn die Combinos ausgemustert werden. Die Flexity-Trams würden 12 respektive 22 Jahre früher als geplant ersetzt, was trotz Wiederverkaufs unter dem Strich 50 Millionen kostet. Noch höher wäre die Restwerte-Vernichtung bei einer Umstellung 2028, da dann alle Trams vorzeitig aus dem Verkehr gezogen werden. Laut Schätzungen betragen die Mehrkosten über 100 Millionen. Darin noch nicht eingerechnet ist die Beschaffung neuer Trams über mehrere hundert Millionen Franken.

Doppelter Aufwand beim Umbau der Haltestellen

«Ich möchte nicht noch 28 Jahre lang warten, bis das Problem gelöst ist», sagt Mattmüller. «Als Verbandsvertreter mache ich mich für die schnellstmögliche Umstellung der Flotte stark.» Er räumt aber ein, dass Regierung und Grosser Rat vor einer heiklen Güterabwägung stehen. Den Konflikt entschärfen könnten velofreundliche Gleise. Gummiprofile in der Schienenrille sollen Kaphaltestellen sicher befahrbar machen. Ein Pilotversuch läuft. Unklar ist, ob das Gummigleis den Praxistest besteht. «Langfristig führt ohnehin nichts an Trams mit Schiebetritten vorbei», sagt Mattmüller. Dann müssen zumindest die nun behindertengerecht umgebauten Kaphaltestellen erneut modifiziert werden. Ein weiterer Treppenwitz in dieser an Kuriositäten reichen Geschichte.

Der doppelte Aufwand hätte verhindert werden können: Wenn sich die Verantwortlichen vor 15 Jahren für einen neuen Tramtyp mit Schiebetrittvorbereitung entschieden hätten. «Wir haben seinerzeit darauf aufmerksam gemacht», sagt Mattmüller. «Doch damals war man sich der stadträumlichen Konsequenzen des behindertengerechten Umbaus der Haltestellen zu wenig bewusst.»