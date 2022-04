Ukrainische Kinder im Baselbiet: Erste Schulen sind bereits am Limit

In der Militärsporthalle in Liestal stellt das Staatssekretariat für Migration (SEM) gemeinsam mit dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ab dem 8. April 200 Schlafplätze für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung, wie es am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt. Ebenfalls ab dem 8. April können in Neuchlen (SG) erst 80, später 200 Plätze genutzt werden. Bereits seit Freitag sind 200 Plätze in Thun (BE) und weitere 200 in Chamblon (VD) bereit. Die Nutzung weiterer Armee-Sporthallen sei in Abklärung, so das SEM weiter. (ksp)