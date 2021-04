GLATTER HÖCHSTWERT Schweizer Salinen mit Rekord – nie zuvor wurde in einem Monat so viel Salz gestreut Im Januar lieferten die Schweizer Salinen 110'000 Tonnen Auftausalz, zwölfmal mehr als im Januar des Vorjahres. Das Unternehmen nutzt den Rekord für Werbung in eigener Sache – und verstärkt die Messungen in Muttenz. Das Fördergebiet Rütihard ist demnach noch nicht abgeschrieben.

Benjamin Wieland 24.04.2021, 05.00 Uhr

Plötzlich brauchten alle viel Salz: Nach den Wintereinbrüchen im Januar arbeiteten die Salinen im Vier-Schichten-Betrieb, um die Nachfrage zu befriedigen. CH-Media-Archiv

Der Januar 2021 geht als Extremmonat in die Schweizer Wetterannalen ein. An vielen Orten war es der Januar mit den meisten Niederschlägen seit Messbeginn. Das spürten auch die Schweizer Salinen. Der Bedarf an Auftausalz war im Januar 2021 so gross wie nie zuvor. Es wurden 110'000 Tonnen Streusalz ausgeliefert – zwölfmal so viel wie im Januar des Vorjahres. «Der Januar 2021 war ein Stress-Test für das Unternehmen, den wir gemeistert haben», sagt Geschäftsführer Urs Hofmeier zur bz. «Während der Betriebszeit fuhr ein LKW nach dem anderen an der Abfüllanlage für Losesalz in Riburg vor. Zeitweise mussten wir in der Produktion auf Vier-Schichten-Betrieb umstellen, um die Nachfrage decken zu können.»

Total wurden vergangenen Winter rund 170'000 Tonnen Auftausalz bereit gestellt. Das ist zwar weit entfernt vom Ausnahmewinter 2010, als zwischen November und März mehr als das Doppelte ausgeliefert worden war, 360'000 Tonnen. Doch es zeigt: Das Geschäft mit dem Streusalz ist volatil. Und dieser Umstand bietet den Salinen die willkommene Gelegenheit, sich in ein gutes Licht zu stellen.



«Kein Geschäftsmodell für die Privatwirtschaft»

Das Unternehmen im Besitz der Kantone, das in deren Auftrag Salz fördert und verarbeitet, war wegen des Vorhabens, unter der Rütihard in Muttenz Salz zu fördern, in die Kritik geraten – und gab im vergangenen Juni bekannt, die Abbaupläne für 20 Jahre zu sistieren.

Gegner des Vorhabens hatten unter anderem argumentiert, die Bohrungen könnten das Grundwasser kontaminieren und zu Bodensenkungen führen. Die Schweiz brauche zudem gar keine neuen Fördergebiete, war ein häufig gehörtes Argument. Das Land könne, um den Salzbedarf des Landes zu decken, genau so gut Meersalz importieren.

Die Schweizer Salinen sehen wegen des Rekord-Januars ihr Geschäftsmodell bestätigt. Wetterextreme würden als Folge des Klimawandels zunehmen, aber das ist für sie nicht das einzige Argument für einheimische Salzförderung. Auch der Corona-Ausnahmezustand habe «teilweise unberechenbare, grosse Nachfragespitzen bei Gütern des täglichen Grundbedarfs» mit sich gebracht, schreibt das Unternehmen mit Sitz in Pratteln. Es zeige sich einmal mehr, «dass eine vom Import unabhängige Versorgung inklusive Lagerhaltung, Logistik und Lieferketten von besonderer Bedeutung ist». Die Schwankungen des Salzbedarfs von Jahr zu Jahr würden das verdeutlichen – doch darauf sei man vorbereitet: Selbst nach dem Rekordverbrauch im Januar hätten die Reserven für viele weitere Monate ausgereicht.



Drohnen über Muttenz, Sonden in alten Bohrlöchern

Ein Blick auf die Fördermengen der letzten Jahrzehnte bestätigt die Schwankungen. Die Bandbreite des gelieferten Salzes lag zwischen 280'000 Tonnen (1993) und 640'000 Tonnen (2010). 2020 war mit 380'000 Tonnen geliefertes Salz ein Durchschnittsjahr. Wegen all dieser Unsicherheiten sei die Verwaltung des Salzregals im Auftrag der Kantone «kein Geschäftsmodell für die Privatwirtschaft», schreiben die Salinen. Nicht zuletzt sei bei Auftausalz aus der Schweiz die Ökobilanz besser als bei importiertem.



Wichtig ist bei diesen Zahlen: Das Streusalz macht selbst in strengen Wintern kaum mehr als die Hälfte des gelieferten Salzes aus. Meist geht ein grösserer Anteil an Gewerbe und Industrie – gerade Chemiefirmen in der Region Basel gehörten zu den Grossabnehmern –, an die Landwirtschaft und an Drittfirmen. Ein weiterer Teil landet als Speisesalz auf dem Tisch der Konsumenten.



Auf der Rütihard wird die kommenden 20 Jahre sicher nicht nach Salz gebohrt. Doch die Salinen haben in der Gegend ihre Aktivitäten verstärkt, etwa beim benachbarten Abbaugebiet Zinggibrunn. «Mit Drohnenflügen und mit anderen Hightech-Geräten erfassen Spezialisten geringste Veränderungen im Gelände rund um das Salzfördergebiet», schreiben die Salinen. «Mit neuen Sonden untersuchen sie auch den Zustand der Bohrschächte und die Struktur der unterirdischen Kavernen.» Schon im Sommer 2020 waren in den Gebieten Sulz/Eigental und Gross-Zinggibrunn zwei neue Messstellen installiert worden.



Die Abbaugebiete der Schweizer Salinen in der Nordwestschweiz. zvg

Die Salinen reagieren offenbar auf den Vorwurf, ihr Wissen über den Untergrund ihrer Abbaugebiete sei zu gering. Im Abschlussbericht der Dialoggruppe Rütihard, der Anfang April publiziert wurde, heisst es unter anderem, undichte Bohrungen und instabile Kavernen könnten die Umwelt gefährden. «Diese potenziellen Umweltauswirkungen müssen abgeklärt und ihre Eintretenswahrscheinlichkeit mit entsprechenden Massnahmen reduziert werden.» Bislang würden detaillierte geologische Kenntnisse des Untergrundes fehlen, nicht nur im Fall der Rütihard, sondern auch für Gross-Zinggibrunn. Die Autoren des Berichts empfehlen zudem ein System zur Überwachung des Grundwassers.



Auf die im Abschlussbericht aufgestellten Forderungen bezogen die Salinen ebenfalls Stellung. Sie sähen sich bestärkt im Willen, «das bisherige Wissen zu vervollständigen». Unter Umständen würden die nun durchgeführten seismischen Messungen «zu einer substanziellen Verbesserung der Kenntnisse der geologischen Strukturen im Untergrund der Rütihard führen».



Frühwarnsystem soll neue Geysire verhindern

Die erwähnten Drucksonden, welche die Salinen bereits in Bohrungen im Gebiet Sulz anbringen liessen, sollen nicht zuletzt ein Ereignis verhindern, dass den Salinen sicherlich in die Knochen gefahren ist: Im August 2017 entwich Sole aus einem inaktiven, aber undicht gewordenen Bohrloch. Bis zu 25 Meter hoch war der Salzgeysir.

Das Erdreich rund um die Austrittsstelle konnte abgetragen und ersetzt werden. Der Schaden hielt sich in Grenzen. Doch der Sache der Salinen zuträglich war der Muttenzer Geysir aber sicherlich nicht.