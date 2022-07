Geist & Reichlin: das Interesse an der Politik im Baselbiet

Geist & Reichlin Weshalb im Baselbiet kantonale Wahlen nur wenige interessieren Politikverdrossen oder zufrieden mit der Lage – was sind die Gründe dafür, dass die Stimmbeteiligung bei kantonalen Wahlen so tief liegt? Naomi Reichlin 26.07.2022, 05.00 Uhr

Bei den Landratswahlen 2019 betrug die Stimmbeteiligung lediglich 33,93 Prozent. Michael Nittnaus

Die Schweiz ist wohl ein demokratietechnischer Ausnahmefall in vielerlei Hinsicht. In keinem anderen Land sind die direktdemokratischen Instrumente stärker institutionalisiert. Ersichtlich ist das unter anderem an der schieren Anzahl und hohen Regelmässigkeit von Abstimmungen und Wahlen. Alleine auf Bundesebene sind es jährlich meist vier Urnengänge. Wenn man die Kantone noch dazurechnet, sind es noch viele mehr.

30 Prozent aller Abstimmungen weltweit zwischen 1980 und 2020 fanden in der Schweiz statt. In den letzten vier Legislaturen (zwischen März 2000 und Mai 2019) haben auf kantonaler Ebene zusätzlich über 740 Abstimmungen stattgefunden. Nähme man die Abstimmungen auf Gemeindeebene dazu, wären es noch viele mehr. Auch in Bezug auf Wahlen muss die Schweiz nicht hinten anstehen. Neben den alle vier Jahre stattfindenden nationalen Wahlen kamen im erwähnten Zeitraum über 100 Wahlen auf kantonaler Ebene dazu.

Diese Menge an Abstimmungen und Wahlen wäre ein Datenparadies für Politikwissenschaftlerinnen. Trotzdem wird die Schweizer Politiklandschaft in der Forschung vernachlässigt und die vorhandene Datenmenge nicht ausgenutzt. Das ist schade, denn es liessen sich spannende Schlüsse ziehen aus dem Unikat mit der Kombination von Wahlen und Volksabstimmungen.

Im Stadtkanton sieht die Situation anders aus

Interessant ist etwa der Unterschied bei der Beteiligung der Stimmbevölkerung an Wahlen und Abstimmungen. 2019 war im Baselbiet die tiefste Stimmbeteiligung bei einer Vorlage (Zur Langmattstrasse in Oberwil) mit 34,48 Prozent höher als die Wahlbeteiligung bei den Landratswahlen (33,93%). Die Beteiligung an den Nationalratswahlen lag wesentlich höher – bei 42,53 Prozent.

Dass im Baselbiet offenbar Sachvorlagen mehr mobilisierten als die kantonalen Wahlen, ist eine interessante Beobachtung und steht eher im Widerspruch zum Bild auf eidgenössischer Ebene: Dort war die Beteiligung an Abstimmungen zwischen 1970 und 2020 im Jahresvergleich im Durchschnitt tiefer als bei Wahlen.

Im Baselbiet ist das Bild aber zumindest im Jahr 2019 anders. Was sind mögliche Gründe? Eine Erklärungsversuch ist die Politikverdrossenheit. Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur eine Debatte darüber, ob oft stattfindende Abstimmungen zu einer Ermüdung des Stimmvolkes führen. Im Baselbiet wurde im Februar kurz vor den kantonalen Wahlen über fünf Vorlagen gleichzeitig abgestimmt. Darunter auch über die Spitalfusion. Eine Ermüdungserscheinung ist da nicht unplausibel. Übrigens mitunter ein Grund, warum auf nationaler Ebene der letzte Abstimmungstermin vor den Wahlen meist ausgelassen wird. Es wäre dementsprechend empfehlenswert, auf kantonaler Ebene ebenfalls auf Abstimmungsschlachten kurz vor den Wahlen zu verzichten.

Ein anderer Grund könnte sein, dass viele Baselbieterinnen und Baselbieter schlicht zufrieden waren mit der Situation und keinen Grund sahen, sich für eine Veränderung stark zu machen. Dass die aktuellen Umstände einen starken Einfluss haben auf die Motivation der Stimmbevölkerung, zeigte die Abstimmung über das Covid-Gesetz im 2021, bei der im Baselbiet (wie schweizweit) eine rekordhohe Beteiligung von 66,95 Prozent verzeichnet wurde. Im Kanton Basel-Stadt ist es anders. Da mobilisieren kantonale Urnengänge teilweise stärker als nationale.

Naomi Reichlin studiert Politikwissenschaften in Friedrichshafen und war von 2017 bis 2020 Vizepräsidentin der FDP Baselland.