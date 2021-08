Post-Briefkästen in Muttenz werden sonntags nicht mehr geleert

Gelber Briefkasten Post bevorzugt einzelne Gemeinden: Briefkästen werden sonntags nicht mehr geleert Die Post leert in vielen Gemeinden Briefkästen seltener. Muttenz geht gegen den Leistungsabbau vor. Pratteln und Liestal haben Glück. Tobias Gfeller 09.08.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Briefkästen am Muttenzer Bahnhof werden sonntags nicht mehr geleert. zvg

Der Muttenzer Grünen-Landrat Peter Hartmann staunte nicht schlecht, als er kürzlich an einem Sonntag einen Brief einwerfen wollte. Dieser sollte mit A-Post am kommenden Tag beim Geburtstagskind ankommen. Als er feststellte, dass die Briefkästen bei der Hauptpost im Dorfzentrum und beim Bahnhof neuerdings sonntags nicht mehr geleert werden, war er verärgert.

«Das ist ein massiver Leistungsabbau, der eigentlich im Rahmen des Service Public nicht nachvollziehbar ist; gerade nicht in einer grossen Gemeinde wie Muttenz.»

Seit Ende Mai leert die Post den Briefkasten am Bahnhof am Wochenende gar nicht mehr, jenen bei der Hauptpost am Samstagmittag zum letzten Mal, jenen beim Migros Lutzert zwei Stunden vorher. Zuvor wurden in Muttenz insgesamt drei Briefkästen am Sonntag geleert. An den Werktagen erfolgt die letzte Leerung am Bahnhof neu bereits am Vormittag, bei der Hauptpost um 18 Uhr und beim Migros Lutzert um 17 Uhr, was insgesamt ebenfalls einem massiven Leistungsabbau entspricht.

Gemeinderat interveniert beim Gelben Riesen

Die Post informierte die Gemeinde am 10. Mai über die selteneren Briefkastenleerungen. Aufgrund der zurückgegangenen Briefmengen hätte sich die Post schweizweit entscheiden müssen, ob sie die Leerungszeiten oder die Anzahl Briefeinwürfe reduzieren soll, schrieben Ueli Lüdi als Leiter Netzmanagement und Barbara Schmidlin-Born als Zuständige des Gebiets in einem Brief.

Seitens der Gemeinde Muttenz wurden die Konsequenzen, welche die Streichung der Sonntagsleerung mit sich bringt, unterschätzt, verrät die Muttenzer Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann (Mitte). Aufgrund der Reaktionen aus der Bevölkerung will sie nun bei der Post intervenieren, damit wenigstens der Briefkasten bei der Hauptpost wieder sonntags geleert wird. Stadelmann hat das Gefühl, dass dieser Briefkasten an den Sonntagen noch immer rege genutzt werde.

Die Post widerspricht, nennt aber für Muttenz keine konkreten Zahlen. Schweizweit würden immer weniger Briefe versandt, erklärt Mediensprecher Erich Goetschi: «Seit 2002 ist die Briefmenge um über 40 Prozent zurückgegangen. Entsprechend brach auch die Menge der Briefe ein, die in den gelben Briefkästen aufgegeben werden. In den letzten fünf Jahren um 25 Prozent. Die Post musste auf diesen Rückgang reagieren.»

Pöstler leeren Briefkästen auf ihren Morgentouren

Die selteneren Leerungen betreffen viele Gemeinden in der Schweiz, aber längst nicht alle, was auch Landrat Peter Hartmann erstaunte. So werden zum Beispiel die beiden wichtigsten Briefkästen in Pratteln und Liestal – beide Städte haben weniger Einwohnerinnen und Einwohner als Muttenz – noch immer am Sonntagnachmittag geleert, obwohl die Post auch in diesen Gemeinden die Briefkästen seit Ende Mai seltener leert. Eine Sonntagsleerung bedinge, dass die Briefmenge «ausreichend» hoch sei, sagt Erich Goetschi. Das sei in Muttenz im Unterschied zu Pratteln und Liestal nicht der Fall.

Die Post leert mittlerweile die Briefkästen zumeist auf den Touren ihrer Pöstlerinnen und Pöstler. Das spart Zeit und dementsprechend auch Geld. Die Anpassungen der Leerungszeiten sind eine schweizweite Massnahme, stellt Postsprecher Erich Goetschi klar. «Bei den Anpassungen der Leerungszeiten achteten wir auf die regionalen Gegebenheiten und trugen den Bedürfnissen der Menschen und Unternehmen Rechnung: In Ortschaften, wo wir bis anhin einen Briefkasten nach 16 Uhr leerten, werden wir auch künftig mindestens einen Briefkasten erst nach 16 Uhr leeren.»

Muttenzer sollen sonntags nach Pratteln oder Basel

Jede Ortschaft, in der es vorher eine Leerung am Wochenende gab, hat auch mindestens einen Briefkasten behalten, den die Pöstlerin oder der Pöstler am Samstag leert. Stark frequentierte Briefkästen in urbanen Zentren – zu denen scheinbar auch Pratteln und Liestal gehören – würden nach wie vor «möglichst spät» und am Sonntag geleert. Kundinnen und Kunden aus Muttenz können sonntags die Briefkästen in Pratteln oder Basel benutzen, rät Goetschi. Allzu viele Reklamationen habe die Post schweizweit aufgrund der selteneren Leerungen nicht erhalten. Das zeige, dass die Nachfrage nach den Briefkästen stark abgenommen hat.

Dass ausgerechnet der starke Wirtschaftsstandort Muttenz von der Post zurückgestuft wird, erstaunt, weil gemäss dem Post-Mediensprecher über 85 Prozent der Briefe von Unternehmen versandt werden. Doch diese geben die Briefe zumeist direkt auf der Post auf und nutzen immer seltener die gelben Briefkästen.