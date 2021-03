Gelber Riese Die «Post der Zukunft» steht in Aesch Die Post hat angefangen, ihre Filialen in der Region zu sanieren. Gleichzeitig wird sie aber wohl noch weitere schliessen. Michel Ecklin 29.03.2021, 05.00 Uhr

Gehört nicht zu den auserwählten Postfilialen, die bestehen bleiben: Die ehemalige Hauptpost Basel 1.





In den vergangenen Jahren gab es in der Region eher selten Positives über die Post zu berichten. Denn der Gelbe Riese konzentriert seine Tätigkeit auf immer weniger Filialen. Die unvollständige Liste der weggefallenen Standorte umfasst Bottmingen, Läufelfingen, Zwingen, Frenkendorf, Hölstein, Grellingen, Zunzgen, Reigoldswil, Schönenbuch, Allschwil Lindenplatz und Riehen Rauracher.

Dies geschah im Rahmen der schweizweiten Straffung des Filialnetzes der Post von 1400 auf rund 800 Filialen. Mancherorts hat das dazu geführt, dass leer stehende Filialen nicht gerade eine Verschönerung für die Ortskerne sind (bz berichtete).



Pakete 24 Stunden am Tag abholbereit

Dass die ehemalige Hauptpost Basel 1 in der Basler Innenstadt aufgegeben wird, führte bei der Ankündigung vor zwei Jahren sogar zu Protesten. Denn mit den separaten Postschaltern in Läden wollen sich viele Kunden nicht zufriedengeben. Trotzdem will die Post an ihren Plänen festhalten und die historische Filiale noch dieses Jahr schliessen.



Doch wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner. Die Post investiert nämlich ihre Ressourcen in die Aufwertung der übrig bleibenden Filialen – und zwar in «Filialen der Zukunft», wie Markus Werner, regionaler Sprecher der Post, sagt. Eine davon ist die Post in Aesch, die am Montag frisch saniert wieder aufgeht.

Empfangen wird der Kunde dort von einem Berater, der einem den richtigen Schalter zuweist oder auch erklären kann, wie die Dienstleistung digital erledigt werden kann. Wer, wie das immer häufiger vorkommt, eine bestellte, bereits frankierte Ware zurückschicken will, kann das an einem Automaten tun, ohne anstehen zu müssen. Gar 24 Stunden am Tag kann man an der Aussenstation Pakete abholen und aufgeben.

Sanierte Filialen dürften bleiben

Was den Postbesuch auch angenehmer gestalten soll: Es gibt keine Panzerscheiben zwischen Kunden und Angestellten mehr. Generell werden die neuen Filialen heller und freundlicher gestaltet, wie Werner sagt:

«Wir wollen weg von den dunklen 1970er-Jahren mit viel schwerem, düsteren Stein.»



Bereits ähnlich zu «Filialen der Zukunft» umgebaut sind die Poststellen in Binningen, Birsfelden, Reinach und Füllinsdorf, und in Basel die Stellen Spalen, St.Clara und Gundeldingen sowie diejenige in Riehen Dorf. Im Mai geht diejenige in Münchenstein auf, noch dieses Jahr sind die Basler Filialen Voltacenter und Ahornstrasse dran.

Noch weitere 100 Stellen werden abgebaut

Und logisch scheint: Was saniert ist, wird auf absehbare Zeit nicht dem Sparhammer zum Opfer fallen. «Eine Aufwertung ist immer auch ein Bekenntnis zum jeweiligen Standort», sagt Werner. Allerdings werden nicht alle noch bestehenden Poststellen in den beiden Basel aufgefrischt.

Derzeit hat die Post noch 900 Filialen im ganzen Land, noch rund hundert davon will sie abbauen. Hauptkriterium ist laut Werner die Besucherfrequenz, sagt Werner. Man werde sicher die Filialen daraufhin untersuchen. «Es gibt keine Sicherheit, dass wir nicht auch in der Nordwestschweiz weitere Stellen abbauen», sagt Werner, der aber auch betont: «Die Region ist nicht besonders stark vom Abbau betroffen.»