So können kleine Bibliotheken im Baselbiet mithalten

Gemeindebibliotheken So können die kleinen Bibliotheken mithalten: Ohne Schulen und Veranstaltungen geht es nicht In den beiden Basel haben sich die grossen Bibliotheken in den vergangenen Jahren den veränderten Bedürfnissen angepasst. Doch schaffen das auch die kleinen Gemeindebibliotheken?

Für die Gemeindebibliotheken besonders wichtig: Die Zusammenarbeit mit Schulen. Benjamin Manser

Bibliotheken müssen sich anpassen – das Modell der reinen Bücherausleihstätte hat in Zeiten von E-Books, Netflix und Co. ausgedient. In den grossen Bibliotheken beider Basel funktioniert das unter anderem mit neuen, digitalen Angeboten und eigens organisierter Veranstaltungen. Für kleinere Gemeindebibliotheken ist es noch herausfordernder, konkurrenzfähig zu bleiben.

Petra Rentsch, Leiterin der Stedtlibibliothek Laufen, bestätigt: Heute sei es schwieriger, beliebt zu bleiben, als es dies in der Vergangenheit war. Die Herausforderungen und Ansprüche seien stark gewachsen. «Das ganze Freizeitangebot hat sich extrem erweitert. Dem gerecht zu werden, ist nicht einfach.» Das liege in der Regel nicht an der Motivation der Bibliotheksmitarbeitenden, sondern an den eingeschränkten personellen und finanziellen Ressourcen.

«Open Library» soll mehr Besuchende anziehen

Die Bibliothek decke heute weit mehr Bedürfnisse ab als nur die Ausleihe von Büchern, so Rentsch: Sie leiste ihren Beitrag bei der Förderung der Lesekompetenzen, biete einen attraktiven Aufenthaltsort oder eine Begegnungsstätte.

Janine Steiner, die in Muttenz die Gemeindebibliothek leitet, stimmt dem zu:

«In der Politik werden Bibliotheken sehr oft als reiner Kostenfaktor angeschaut. Jedoch ist der Beitrag, den gut geführte Bibliotheken zu einer gesunden Gesellschaft beitragen, immens. Dies sollte viel mehr Gewicht erhalten.»

Wie auch in Laufen habe man während der Pandemie in Muttenz Kundschaft verloren. «Wir gewinnen Publikum zurück, vor allem im Bereich Familien. Dies dank der Zusatzangebote, wie Geschichtenzeit oder Comic-Workshops», sagt Steiner. Doch eine Schwierigkeit bleibe bestehen: Weitere Publikumsstrukturen zu erreichen.

«Es ist schwierig, gerade jene Kinder und Jugendliche zu einem Bibliotheksbesuch zu motivieren, die es am nötigsten hätten.»

Sie spricht von Kindern, die unbedingt Leseförderung bräuchten und diese zu Hause nicht erhielten. Ebenso Jugendliche, die nach Corona die Rückkehr aus der digitalen Welt in die analoge nicht bewältigt hätten.

Um neue und auch mehr Besuchende zu erreichen, startet die Bibliothek Muttenz ein neues Projekt. «Im Frühjahr 2023 eröffnen wir die erste Baselbieter Open Library», so Steiner. Das bedeutet, dass Mitglieder auch ausserhalb der Öffnungszeiten die Bibliothek besuchen können. Steiner: «Die bedienten Öffnungszeiten bleiben bestehen, denn der persönliche Kontakt zu der Kundschaft ist wichtig und Beratung wird gewünscht.»

Kinder- und Jugendartikel sind Ausleih-Hits

Auch bei der Gemeindebibliothek Münchenstein seien die Besucher- und Ausleihzahlen zurückgegangen – dies während der Pandemie aufgrund der Einschränkungen, wie Sonja Schraner, Leiterin ad interim, auf Anfrage sagt. Und die – neben Erwachsenenbüchern – grössten Ausleih-Hits zeigen, wie wichtig die jüngeren Kunden für die Gemeindebibliotheken sind: Es sind Kinder- und Jugendbücher, Tonie-Hörspielboxen und Hör-CDs.

Ebenso wichtig sei die Zusammenarbeit mit den Schulen, so Schraner: «Wir haben rund 40 Klassenführungen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Einige Lehrpersonen führen eine Lesestunde durch und kommen mit ihren Schülern während der Öffnungszeiten im Turnus vorbei.» Die Leseförderung und die Bibliothek als «Dritter Ort» neben dem Zuhause und der Arbeit nennt Schraner denn auch als bedeutenden Punkt für die Zukunft der Bibliothek.

Ohne Events geht nichts mehr

Die Gemeindebibliothek Münchenstein setzt neben Büchern und konventionellen Medien auf die «Bibliothek der Dinge»: «Wir haben einige Gegenstände, welche man vielleicht nicht das ganze Jahr über benötigt oder ausprobieren möchte», erklärt Schraner. Dazu gehörten etwa Fitnessgegenstände oder Küchenzubehör.

Hinzu kommen diverse Anlässe: Jährlich gibt es zwei für Erwachsene, monatlich einen Buchstart-Anlass für Kinder, sechs Märchennachmittage und mehrmals jährlich Geschichten für Fremdsprachige. Janine Steiner bestätigt: «Es geht nicht mehr ohne solche Events. Die Bibliothek als reiner Medienverleih hat ausgedient.»

