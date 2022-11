87 Hersberger fordern Abbruch des Fusionsprozesses mit Arisdorf

Zusammenschluss Fusion mit Arisdorf: In Hersberg ist jeder Dritte dagegen – mindestens Die Gegner aus der kleineren der beiden Gemeinden fordern einen sofortigen Abbruch der Übung. Denn eine Fusion werde gar nicht richtig geprüft, kritisieren sie. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 18.11.2022, 18.35 Uhr

Arisdorf und Hersberg wissen nicht, ob sie zusammen gehen sollen. Roland Schmid

Dass es in Hersberg Widerstand gibt gegen eine Fusion mit dem Nachbardorf Arisdorf, ist nichts Neues. Bereits vor zwei Jahren verteilte «ein kleines Komitee von Einwohnern der Gemeinde Hersberg», wie es sich selber nannte, Flugblätter. Darin wurde unter anderem auf die grossen Unterschiede zwischen den beiden Gemeinden hingewiesen.

So hat Hersberg viermal weniger Einwohner, dafür den um vier Prozentpunkte tieferen Steuerfuss, mehr Vermögen und viel weniger Schulden pro Kopf. Die Angst ist, dass der wohlhabende Kleine vom ärmeren Grossen geschluckt wird. Wegen kritischer Stimmen hatte das Projektleitungsgremium beider Gemeinden noch im August den Fahrplan nach hinten verschoben.

Gegner sammeln Unterschriften und schreiben Brief

Was bisher allerdings schwer abzuschätzen war: Wie gross der Widerstand in Hersberg tatsächlich ist. Jetzt gibt eine Unterschriftensammlung einen Anhaltspunkt: Innert zehn Tagen unterschrieben sie 87 Stimmberechtigte der Gemeinde Hersberg. Sie fordern darin, «die Übung Fusion» abzubrechen. Die Unterschriften wurden gestern der Gemeinde überreicht.

In Hersberg gibt es etwa 260 Stimmberechtigte. Davon spricht sich jetzt also ein Drittel gegen eine Fusion aus – mindestens. Der Hersberger Hugo Gross sagt:

«Wir hätten noch viel mehr sammeln können.»

Die Gegner sind ungeduldig, sie haben gleichzeitig mit den Unterschriften einen Brief an alle Mitglieder des Projektleitungsgremiums geschickt. Dieses wurde gebildet, nachdem vor drei Jahren beide Gemeindeversammlungen ihren Gemeinderäten den Auftrag erteilt hatten, eine Fusion zu prüfen.

Projektleitungsgremium soll prüfen

Im Brief werfen die Kritiker dem Gremium vor, die Bevölkerung nie mit den wesentlichen Unterschieden zwischen den Gemeinden konfrontiert zu haben. Gross ist der Meinung, dass das Projektleitungsgremium seine Aufgabe nicht korrekt ausführt. «Es hat den Auftrag, eine Fusion zu prüfen und Vor- und Nachteile darzulegen.» Stattdessen werde auf wesentliche Probleme, etwa die unterschiedlichen Gleichwertigkeiten, nicht eingegangen. Denn die Meinungen der Gemeinderäte seien gemacht: Man wolle die Fusion.

«Es kann derzeit gar kein Meinungsbildungsprozess stattfinden.»

Und bisher habe man nie versucht, die Meinung der Bevölkerung einzuholen. «Wir fanden daher, wir wollten mit der Unterschriftensammlung die Verantwortlichen wecken.»

Gemeindepräsidentin schweigt

Damit stechen die Kritiker offenbar in ein Wespenest, denn kaum jemand will sich äussern. Die Hersberger Gemeindepräsidentin Iris Allenspach Bachmann will gar nichts sagen. Der Leiter der Projektgruppe Dieter Pfister wollte sich gestern nicht äussern, bevor er mit dem Gesamtgremium gesprochen hat.

Für Florian Kron, den ehemaligen Hersberger Gemeindepräsidenten, käme ein Entscheid im Fusionsverfahren jetzt zu früh. Er räumt ein:

«Wenn die Abstimmung jetzt wäre, würde Hersberg wahrscheinlich ablehnen. Aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.»

Es brauche Zeit,bis die Meinungen gebildet seien und bis die beiden Gemeinden zusammen wachsen würden. «Die Gegner fordern einen Abbruch. Das zeigt nicht, dass wir schon genug gehört haben, sondern dass wir zu wenig gehört haben. Um so wichtiger ist es, jetzt die Vor- und Nachteile genau aufzuzeigen, zu prüfen und erst dann zu entscheiden.»

Nachbar vermisst Demokratieverständnis

Nicht ganz so erfreut über die Unterschriftensammlung ist der Arisdörfer Gemeindepräsident Markus Miescher. Er sagt:

«Grundsätzlich kommt das in Arisdorf nicht so gut an.»

Den Kritiker wirft er mangelndes Demokratieverständnis vor, denn: «Beide Gemeindeversammlungen haben abgesegnet, dass man eine Fusion prüfen will. Nur weil das jetzt einige nicht wollen, können wir nicht damit aufhören.»

