Gemeindepräsidium Dornach steht vor Richtungswahl – bleiben die Freien Wähler an der Spitze oder holt sich die FDP den Thron zurück? Bei den Gemeindepräsidiumswahlen tritt Daniel Urech (Freie Wähler/Grüne) gegen Annabelle Lutgen (FDP) an. Es ist nicht nur ein Duell zwischen zwei Politikern, sondern auch der Kampf zweier Parteien um die Vorherrschaft. Dimitri Hofer 28.05.2021, 05.00 Uhr

Annabelle Lutgen (FDP) und Daniel Urech (Freie Wähler) liefern sich eine Kampfwahl ums Dornacher Gemeindepräsidium. Nicole Nars-Zimmer

In Dornach ist nur eines klar: Die einwohnerstärkste Ortschaft des Schwarzbubenlands erhält am 13. Juni ein neues Gemeindepräsidium. Wie es jedoch am Wahlsonntag ausgehen wird, steht in den Sternen. Die Freien Wähler und die FDP schicken zwei starke Kandidierende an den Start, die sich ein enges Rennen liefern werden.

Mit den beiden antretenden Daniel Urech (Freie Wähler/Grüne) und Annabelle Lutgen (FDP) duellieren sich nicht nur zwei Politiker. Es geht im Hauptort des Dorneck auch um den Kampf zweier Parteien um die Macht in der Gemeinde. In den vergangenen neun Jahren stand mit Christian Schlatter erstmals ein Präsident vor, der den links-grün geprägten Freien Wählern angehörte. Zuvor hatte sich das Dornacher Gemeindepräsidium während Jahrzehnten in der Hand des Freisinns befunden.

In den letzten Jahren habe in Dornach Stillstand geherrscht

FDP-Kandidatin Annabelle Lutgen hat vor, ihre Partei wieder an die Spitze des Gemeinderats zu hieven. Die 46-Jährige gehört der Exekutive von Dornach seit vier Jahren an und ist als selbstständige Immobilienverwalterin tätig.

«Für mich ist klar, dass es mit der FDP vorwärts gehen wird in der Gemeinde. In den vergangenen Jahren herrschte Stillstand bei vielen Projekten»,

gibt sie sich angriffslustig. Stagnation spüre sie vor allem beim Gewerbe, das sie als Gemeindepräsidentin stärken möchte.

Bei der Finanzpolitik habe die Freisinnige einen anderen Ansatz als ihr Konkurrent. «Ich will keine Steuererhöhungen», stellt sie klar. Über den politischen Rucksack des Herausforderers sagt sie: «Er hat mehr politische Erfahrung als ich – das stimmt. Aber auch ich habe ein grosses Netzwerk in Solothurn aufgrund meiner Partei.» Beim Amt des Gemeindepräsidenten sei es aber sowieso wichtiger, lokal gut verankert zu sein. Dies sei bei ihr eindeutig der Fall.

Ökologische Themen stünden bei ihm mehr im Fokus

Trotz seiner erst 37 Jahre gehört Daniel Urech dem Politbetrieb bereits deutlich länger an als seine Mit-Kandidatin. Mitglied des Gemeinderats von Dornach ist er seit 2005, Mitglied des Solothurner Kantonsrats seit 2011. Im vergangenen Jahr stand er dem Parlament des Kantons Solothurn sogar als Präsident vor – als erster Grüner, deren Fraktion er im Kantonsrat angehört.

«Ökologische Themen stehen bei mir mehr im Fokus als bei der FDP», sagt Urech, der als selbstständiger Anwalt und Notar arbeitet. Ein wichtiges Projekt, dem er sich als Gemeindepräsident widmen würde, wäre die Neubesetzung der vielen Vakanzen in der Verwaltung. «Das ist die dringlichste Herausforderung, vor der Dornach steht.» Zudem betont er:

«Ein Gemeindepräsident ist gleichberechtigter Teil einer Exekutive. Die Weichen für die Zukunft wurden schon bei den Gemeinderatswahlen im April gestellt.»

Vor gut einem Monat verlor Links-Grün im Gemeinderat die Mehrheit an die bürgerlichen Parteien. In den vergangenen Jahren hatte der Gemeinderat immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt, was vor allem am angespannten Verhältnis zwischen Gemeindepräsident Christian Schlatter und FDP-Vizepräsident Daniel Müller lag. Letzterer wurde im April wiedergewählt, während Schlatter entschied, keine dritte Legislatur als Präsident anzuhängen.

Ob auf Schlatter ein anderes Mitglied der Freien Wähler folgt oder ob das Präsidium zurück an die FDP geht, ist völlig offen. «Die Schlacht ist noch nicht geschlagen», sagt Daniel Urech. Seine Konkurrentin Annabelle Lutgen findet: «Zuerst dachte ich, dass ich im Hintertreffen bin. Aber nach vielen tollen Rückmeldungen aus der Bevölkerung rechne ich mir mittlerweile gute Chancen aus.»