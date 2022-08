Schon die dritte Ersatzwahl innert eines Jahres in Gelterkinden

Gemeinderat Ersatzwahl, die dritte: Gelterkinden muss schon wieder wählen Innert eines Jahres kommt es in Gelterkinden zur dritten Ersatzwahl im Gemeinderat. Für die Parteien ist das eine Herausforderung. Kelly Spielmann 11.08.2022, 19.04 Uhr

Am 27. November wird in Gelterkinden gewählt, sofern es nicht zur stillen Wahl kommt. Bild: Donato Caspari

Schon wieder muss in Gelterkinden ein neuer Gemeinderat gewählt werden. Nachdem der parteilose Rico Tirri im November 2021 als Nachfolger des zurückgetretenen Stefan ­Ruesch vom Bürgerlichen Zusammenschluss Gelterkinden (BZG) gewählt worden war, stand im Februar bereits die nächste Ersatzwahl an, in welcher Pascal Catin (BZG) seinen Parteikollegen Stefan Degen ersetzte. Nun tritt Rico Tirri nach wenigen Monaten im Amt aus gesundheitlichen Gründen zurück – und am 27. November steht die dritte Gemeinderatsersatzwahl innert eines Jahres an.