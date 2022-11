Gemeinderat Kilchberg wird definitiv zwangsverwaltet Die Baselbieter Gemeinde versucht seit Monaten vergeblich, den Gemeinderat vollzählig zu besetzen. Nun schreitet der Kanton Baselland ein. Matteo Calonder 29.11.2022, 18.43 Uhr

In Kilchberg wird eine Gemeinderatsstatthalterin eingesetzt. Kenneth Nars

Der 170-Seelen-Ort Kilchberg kommt nicht zur Ruhe. Nachdem die Baselbieter Gemeinde seit Monaten händeringend nach Kandidierenden für den Gemeinderat gesucht hatte, beschliesst der Kanton Baselland nun einen teilweisen Entzug der Selbstverwaltung. Eine Gemeinderatsstatthalterin wird in Kilchberg Einsitz nehmen. Dies, nachdem es Kilchberg auch am vergangenen Wochenende nicht geschafft hat, seinen Gemeinderat vollständig zu besetzen, wie der Kanton Baselland in einer Mitteilung am Dienstag schreibt.