Gemeinderat Rothenfluh sucht und sucht und sucht Nach einer erfolglosen Gemeinderats-Ersatzwahl ist immer noch keine Bewerbung in Sicht. Weshalb? Simon Tschopp 27.04.2021, 05.00 Uhr

Die Idylle trügt. Nicht immer ist in Rothenfluh Friede, Freude, Eierkuchen.

Kenneth Nars

(25. Juli 2016)

Paul Schaub hat im November 2020 bekanntgegeben, dass er als Gemeindepräsident von Rothenfluh per Ende kommenden Juni zurücktritt. Bei der Ersatzwahl am 7. März resultierte eine Nullnummer, weil keine offizielle Kandidatur vorlag und folglich das absolute Mehr nicht erreicht wurde. Nun steht am 13. Juni die Nachwahl an – und immer noch interessiert sich niemand für das vakant werdende Gemeinderatsmandat.