Gemeinderatsersatzwahl Das Kandidatenkarussell in Lupsingen dreht sich munter Gleich drei Bewerber wollen im 1460-Seelen-Dorf das Mandat der abtretenden Gemeindepräsidentin erben. Simon Tschopp 21.01.2022, 15.30 Uhr

Vor zwei Monaten wurde in Lupsingen über das Referendum gegen die Revision des Zonenplans und des Zonenreglements abgestimmt. Mitte Februar steht eine spannende Gemeinderatsersatzwahl an. Kenneth Nars

(9. November 2021)

Lupsingen steht vor einer spannenden Gemeinderatsersatzwahl. Für den Urnengang vom 13. Februar befinden bis jetzt drei offizielle Kandidaten in den Startlöchern: Nach Jonas Bischofberger und Urs Zimmermann hat sich auch Marcel Staudt für eine Bewerbung entschieden. Sie alle wollen den Sitz von Gemeindepräsidentin Sibylle Wanner, die auf Ende Februar ihren Rücktritt bekanntgegeben hat.

Kommissionspräsident und Chef von Referendumskomitee

Der parteilose Marcel Staudt mischte bisher schon aktiv in der Gemeindepolitik mit. Der 1965 Geborene präsidiert die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission und hat das Referendumskomitee gegen die Revision des Zonenplans und des Zonenreglements angeführt. Das Referendum war erfolgreich, der Gemeindeversammlungsbeschluss wurde beim Urnengang Ende November 2021 umgestossen. Staudt schreibt im Flugblatt zu seiner Kandidatur:

«Nach der grossen Mehrheit gegen den Zonenplan/das Zonenreglement bei der letzten Abstimmung möchte ich nun dieses klare Mandat auch als Gemeinderat weiterführen.»

Marcel Staudt zeigte sich vergangenen November gegenüber diesem Medium überzeugt, dass die gescheiterte Vorlage innert sechs Monaten korrigiert und erneut zur Abstimmung vorgelegt werden könne. Das Grundgerüst, das viel Arbeit erfordert habe, sei vorhanden. Staudt ist studierter Maschineningenieur und arbeitet als globaler Leiter Engineering für einen grösseren Konzern in Basel. Er ist Vater dreier Söhne in Ausbildung.

Ex-Gemeinderat tritt erneut an

Mit dem 67-jährigen Urs Zimmermann kandidiert ein ehemaliger Gemeinderat Lupsingens. Er trat nach gut eineinhalbjähriger Amtszeit auf Ende September 2020 aus gesundheitlichen Gründen ab. Gemäss eigener Aussage ist er nun «wieder vollständig gesund». Seine damalige Mitarbeit im Gemeinderat hätte ihn mit «echter Zufriedenheit» erfüllt. Zimmermann wirbt für sich:

«Ich bringe eineinhalb Jahre wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen als Gemeinderat mit, auf denen ich aufbauen kann.»

Er ist Jurist und hat einst als Verwaltungsrat einer Bank gedient.

Jungsozialist auf den Spuren seines Vaters

Als Jüngster im Bunde stellt sich Jonas Bischofberger der Wahl. Der 21-Jährige studiert an der Universität Bern Sozialwissenschaften und Geschichte. Auf seinem Flyer ist zu lesen:

«Auch in meiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Juso Baselland konnte ich bereits viele neue Fähigkeiten erlangen und die Zusammenarbeit in einem politischen Gremium kennen lernen.»

Bischofberger hat sein ganzes bisheriges Leben in Lupsingen verbracht. Er wäre nicht der Erste seiner Familie in der Dorfexekutive; Vater Dario Bischofberger gehörte bis Ende 2017 achteinhalb Jahre der Behörde an, zuletzt als deren Vizepräsident.