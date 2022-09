Alt Regierungsrat eilt Kilchberg bei Gemeinderatssuche zu Hilfe

Gemeinderatssuche Kilchberg erhält Support von alt Regierungsrat Bald sollten zwei neue Gemeinderatsmitglieder gewählt werden. Von Kandidaturen aber bisher keine Spur. Jetzt eilt der ehemalige Regierungsrat Erich Straumann dem Bauerndorf zu Hilfe. Simon Tschopp 09.09.2022, 15.10 Uhr

Der frühere Regierungsrat Erich Straumann hat Kilchberg seine Unterstützung anerboten. Simon Tschopp (29. Mai 2019)

Am 25. September steht in Kilchberg die Ersatzwahl für zwei neue Exe­kutivmitglieder in die dreiköpfige Behörde an. Doch bisher steht das Kandidatenkarussell still. Sollte in zwei Wochen keine Wahl zu Stande kommen, müsste der Kanton aufsichtsrechtliche Massnahmen prüfen. Denn dann würde ab Anfang November bloss noch Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher dem Rat angehören. Eine Ausnahmebewilligung des Kantons ist befristet bis 25. September.

Nun hat der einstige Regierungsrat Erich Straumann Kilchberg seine Hilfe angeboten. Er will dafür sorgen, dass sich Leute für eine Gemeinderatskandidatur bewerben. Dies meldete die «Volksstimme» am Freitag. Straumann hat diesbezüglich Erfahrung; 2008/09 amtete er in einer vergleichbaren Situation in Hersberg als Statthalter. Auf nächsten Dienstag lädt der Kilchberger Gemeinderat alle Einwohnenden zu einem Infoabend ein, mit dabei sein wird auch Erich Straumann.

Der Gemeinderat von Kilchberg besteht seit letztem Dezember aus nur zwei Personen, nachdem Pascale Bolliger Fläckel per sofort zurückgetreten ist. Zwei unterdessen durchgeführte Urnengänge endeten ergebnislos. Zudem steht die Demission von Vizepräsident Peter Zehntner auf 31. Oktober bevor.