Gemeinderatswahl Das Baselbieter Bauerndorf Kilchberg schöpft Hoffnung Ein Einwohner, der schon einmal erfolglos für den Gemeinderat kandidiert hat, bewirbt sich für den Urnengang von Ende November. Damit ist das Personalproblem aber noch nicht ganz gelöst. Simon Tschopp 03.11.2022, 05.00 Uhr

Trotz schwieriger Situation ist Kilchbergs Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher das Lachen noch nicht vergangen. Kenneth Nars

Für die Nachwahl von zwei neuen Exekutivmitgliedern von Ende Monat ist eine Bewerbung eingegangen: Werner Wyprächtiger, Präsident der Rechnungs- und Prüfungskommission, stellt sich für den Urnengang vom 27. November zur Verfügung.

Wyprächtiger kandidierte bereits vor gut zehn Jahren einmal für den Kilchberger Gemeinderat, verpasste bei der Gesamterneuerungswahl jedoch den Sprung in die Behörde. Damals war seine Frau, Myriam Wyprächtiger, Gemeindepräsidentin. Wäre Werner Wyprächtiger gewählt worden, hätte ein Ehepaar im dreiköpfigen Kilchberger Gemeinderat Einsitz genommen. Dass Eheleute im Baselbiet auf kommunaler Ebene einer Behörde angehören dürfen, ist seit Mitte der 1990er-Jahre zulässig.

Es droht der Einsatz eines Gemeinderatsstatthalters

Doch mit einem Bewerber für den Wahlgang in dreieinhalb Wochen ist das Problem im 170-Seelen-Dorf noch nicht ganz gelöst; es müsste eine zweite Kandidatur her. Denn ist die Exekutive von Kilchberg bis Ende dieses Jahres nicht vollständig besetzt, wird der Kanton eingreifen. Dieser würde dann einen Gemeinderatsstatthalter einsetzen – wie erstmals in der Geschichte des Kantons Baselland 2008 in Hersberg. Die Regierung würde eine Person bestimmen.

Der Gemeinderat von Kilchberg besteht seit letztem Dezember nach einem sofortigen Rücktritt aus nur zwei Personen. Drei unterdessen durchgeführte Urnengänge endeten ergebnislos. Zudem steht die Demission von Vizepräsident Peter Zehntner bevor.