Gemeinderatswahlen Diegten und Lupsingen müssen in die zweite Runde In weiteren Kommunen wurden neue Exekutivmitglieder gewählt. Wo und wer schaffte den Sprung in die Behörde? Simon Tschopp 13.02.2022, 16.41 Uhr

Nicht bei allen Gemeindewahlen gab es eine Entscheidung. Keystone

Sowohl in Diegten als auch in Lupsingen kam keine Wahl zustande, weil niemand von den Kandierenden das absolute Mehr erreichte. Die Nachwahlen sind auf 15. Mai angesetzt.

Vier Personen hatten sich in Diegten der Wahl gestellt, alle verfehlten das absolute Mehr von 231 Stimmen deutlich. Für Gabriela Graf-Lanz und den früheren Gemeinderatsvize Markus Schneider wurden je 160 Wahlzettel eingelegt. Weiter Stimmen erhielten: Mahmut Leuthold (69) und Yanik Joshua Freudiger (36). Die Wahlbeteiligung betrug etwas über 41 Prozent.

In Lupsingen lag das absolute Mehr bei 278. Marcel Staudt erhielt mit 229 am meisten Stimmen, gefolgt vom Jungsozialisten Jonas Bischofberger (160) und ehemaligen Gemeinderat Urs Zimmermann (153). Gut 55 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an diesem Urnengang teil.

Weitere Gemeindewahlen Läufelfingen: Thomas Tribelhorn, Präsident der Grünliberalen Partei Baselland, zieht in den Gemeinderat ein. Er kam auf 249 Stimmen, Gegenkandidat Niklaus Marti (SVP) erhielt deren 71 (absolutes Mehr: 186; Wahlbeteiligung: 42,5 %). Bennwil: Bei einem absoluten Mehr von 98 wurde Horst Heckendorn mit 175 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Der 55-jährige ist Rettungssanitäter und hat über seine beruflichen Erlebnisse Bücher veröffentlicht. Lampenberg: Mit 146 Stimmen wurde Hanspeter Handschin als neuer Gemeinderat gewählt. Das absolute Mehr betrug 76. Der 58-Jährige ersetzt Rolf Aebi, der per Ende des vergangenen Jahres zurückgetreten ist. Rümlingen: Corinne Cartier heisst die neue Gemeinderätin. Auf sie entfielen 107 Stimmen, dies bei einem absoluten Mehr von 62. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 50 Prozent. Wenslingen: Bei der Nachwahl eines Exekutivmitglieds erreichte der 41-jährige Bauingenieur Lukas Rickenbacher als einziger offizieller Kandidat 245 Stimmen. Gegen die Hälfte der Stimmberechtigten ging zur Urne. Kilchberg: Mangels offizieller Kandidatur und weil niemand das absolute Mehr erreicht hatte, kam in Kilchberg keine Wahl zustande. (bz)