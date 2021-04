Gemeinderatswahlen Im Schwarzbubenland wollen viele Herausforderer die Etablierten aus dem Amt verdrängen Am 25. April wählen die Einwohnerinnen und Einwohner im Dorneck-Thierstein ihren Gemeinderat. Vielerorts kommt es zu Kampfwahlen, die Spannung versprechen. Dimitri Hofer 12.04.2021, 05.00 Uhr

In Dornach will die FDP ihren Einfluss im Gemeinderat verstärken.

Nicole Nars-Zimmer

So harmonisch wie in der zweitgrössten Gemeinde Breitenbach, wo alle sieben amtierenden Gemeinderäte schon vor einigen Wochen in einer stillen Wahl bestätigt wurden, geht es vielerorts nicht zu. Bei den Gemeinderatswahlen, die im Kanton Solothurn am 25. April anstehen, kommt es in etlichen Dörfern im Schwarzbubenland zu Kampfwahlen.

Der traditionell in der Amtei Dorneck-Thierstein starke Freisinn ist gut aufgestellt und könnte noch an Macht zulegen. Die bei nationalen und kantonalen Wahlen beliebte SVP schickt sich an, die noch immer eher schwache Vertretung in den Exekutiven zu erhöhen. Ebenso haben es sich in einigen Gemeinden lokale Gruppierungen zum Ziel gesetzt, dem Polit-Establishment das Fürchten zu lehren.

Am stärksten sind noch immer die FDP und die CVP

Überraschend viele bisherige Kommunalpolitiker haben sich entschieden, sich aus den Dorfregierungen zurückzuziehen. Von 130 Amtierenden treten 44 nicht mehr an. Diese Zahl schliesst auch die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus den zehn Ortschaften ein, in denen bereits stille Wahlen stattgefunden haben. Etwa in Metzerlen-Mariastein, Fehren und Büren kandidierten nicht mehr Personen, als Sitze im Gemeinderat vorhanden sind, weshalb in knapp zwei Wochen keine Wahlen durchgeführt werden.

Zu grossen Veränderungen bei der politischen Zusammensetzung des Gemeinderats ist es in denjenigen Ortschaften ohne Urnengang nicht gekommen: Stärkste Kräfte sind dort wie im restlichen Schwarzbubenland die FDP und dahinter die CVP. Mit deutlich weniger Politikern folgen die SVP und danach die SP. Mancherorts kandidieren die Gemeinderäte nicht für eine Partei, sondern sind zu einer Liste zusammengeschlossen. In Bärschwil gehören alle fünf in stiller Wahl bestimmten Gemeinderäte der sogenannten Liste Forum Zukunft der Gemeinde an.

Der Freisinn will in Dornach seinen Einfluss ausbauen

Von den 23 Ortschaften des Schwarzbubenlands sind in elf die Wahlberechtigten aufgefordert, ihre Exekutive zu wählen. Im Bezirk Thierstein ist dies lediglich in vier Gemeinden, im Bezirk Dorneck in sieben Gemeinden der Fall. In Hofstetten-Flüh im hinteren Leimental sowie in Hochwald am Dorneckberg können Gemeinderätinnen und Gemeinderäte derweil entspannt auf den Wahlkampf in den anderen Dörfern blicken: In den beiden Ortschaften gehen die Gemeindewahlen erst im Juni über die Bühne.

Wohl am meisten Spannung verspricht die Erneuerungswahl in Dornach, der grössten Gemeinde des Dorneck-Thierstein. Von den amtierenden neun Gemeinderäten treten gleich sechs nicht mehr an, was sicher auch mit der Einführung des Ressortsystems im Dornacher Gemeinderat zusammenhängt. Die Anzahl Sitze in der Exekutive wird von neun auf sieben reduziert.

In der vergangenen Legislatur sorgte der Rat durch interne Querelen immer wieder für Negativschlagzeilen. Gemeindepräsident Christian Schlatter (Freie Wähler Dornach) geriet sich häufig mit seinem Statthalter Daniel Müller (FDP) in die Haare. Schlatter hat bereits vor Monaten angekündigt, nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zu kandidieren. Die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen der Freien Wähler Dornach tun es ihm gleich. Die FDP, die derzeit zwei Gemeinderäte stellt, hat vor, ihren Einfluss auszubauen. Sie schickt neben den beiden Amtierenden vier weitere Kandidaten ins Rennen.

In Kleinlützel drängt die neugegründete SVP in den Gemeinderat

Eine andere Partei unternimmt in Kleinlützel, am äussersten Zipfel des Schwarzbubenlands, grössere Anstrengungen, um den Gemeinderat aufzumischen. Die neugegründete Ortssektion der SVP will gleich mit drei Anwärtern künftig die Dorfpolitik in der Solothurner Exklave mitbestimmen.

Mit dem geplanten Windpark der Industriellen Werke Basel auf dem Chall und einem umstrittenen Holzkraftwerk im Dorf hat die Volkspartei zwei Projekte gefunden, gegen die sie sich zur Wehr setzt. Sechs der sieben bisherigen Exekutivmitglieder kandidieren, in Abgrenzung zur SVP, auf einer gemeinsamen Liste mit dem Namen Findungsteam EWG Kleinlützel.

Die linke Hochburg Rodersdorf erlebt einen heissen Wahlkampf

An einem anderen Ende des Schwarzbubenlands ist vor den Wahlen ebenfalls eine neue Gruppierung aus dem Boden geschossen. Grundsätzlich ist das Schwarzbubenland politisch deutlich bürgerlich geprägt. Das ländlichere Thierstein ist noch ein wenig konservativer aufgestellt als der stadtnähere Dorneckberg und das hintere Leimental, die den Bezirk Dorneck ausmachen.

Das an der Grenze zu Frankreich liegende Rodersdorf stellt mit einer Mehrheit von Sozialdemokraten im Gemeinderat eine absolute Ausnahme dar. Dass mit der Arbeit des Gemeinderats nicht alle im Dorf zufrieden sind, zeigt sich nun an der Vereinigung Zämme­stoh für Rodersdorf, die mit drei Kandidaten bei den Wahlen antritt. Auf ihrer Homepage übt man indirekt Kritik an den Verhältnissen, wenn man schreibt:

«Wir haben einen Traum. In unserem Traum ist Rodersdorf eine Gemeinde, in der die direkte Demokratie gelebt wird, in der sich alle Gehör verschaffen können und dürfen.»

Der gesamte amtierende Gemeinderat, dem neben vier SP-Mitgliedern je ein Vertreter von FDP, CVP und SVP angehören, tritt ebenfalls wieder an.

Etablierte Gemeindepräsidenten treten nicht mehr an Während die Gemeinderatswahlen in vielen Ortschaften im Schwarzbubenland am 25. April stattfinden, wird das Gemeindepräsidium erst später bestimmt. Mitte Juni entscheidet sich, wer den Dörfern im Dorneck-Thierstein in den nächsten vier Jahren vorstehen wird. Schon jetzt ist klar, dass dabei die aktuellen Gemeindepräsidenten von Bättwil, Witterswil, Metzerlen-Mariastein, Dornach, Bärschwil, Himmelried und Beinwil nicht mehr kandidieren. Auf Anfrage erklären mehrere Präsidenten, ein wenig amtsmüde zu sein oder jüngeren Politikern Platz machen zu wollen. Auch freue man sich auf die zusätzliche Zeit für die Familie. Am längsten von den Abtretenden waren François Sandoz in Bättwil (13 Jahre) und Mark Seelig in Witterswil (12 Jahre) als Gemeindepräsident tätig. (hof)

Die Beinwiler sollen wieder einmal eine Wahl haben

In der Passwanggemeinde Beinwil wurden schon seit 28 Jahren keine Volkswahlen des Gemeinderats mehr abgehalten. Dass es Ende April wieder einmal so weit kommt, ist das Verdienst der Gruppierung Pro Wahlen Beinwil. Den beiden Kandidaten ist es Anliegen, den Beinwilerinnen und Beinwiler eine Auswahl zu bieten. Für die FDP kämpfen drei, für die CVP zwei Personen um die fünf Sitze im Gemeinderat.

Auch nach den Gemeinderatswahlen werden die Exekutiven des Schwarzbubenlands bürgerlich geprägt sein. Gut möglich, dass sie in der neuen Legislatur durch das noch stärkere Auftreten von Freisinn und SVP sogar noch ein wenig rechtsbürgerlicher aufgestellt sind als zuvor. So möchten die beiden Parteien etwa bei den Wahlen in den Gemeinden Meltingen und Nuglar ihre Macht ausbauen.

Noch mehr als andere Regionen im Raum Basel setzt die Bevölkerung im Dorneck-Thierstein auf Kontinuität. Dies liess sich bei den vergangenen Wahlen des Gemeinderats stets beobachten. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn dies am 25. April anders wäre.