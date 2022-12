Gemeindeversammlung Auch bei einem Blackout soll das Trinkwasser in Füllinsdorf fliessen Der Gemeinderat will für Pumpwerke und Reservoire Notstromgeräte kaufen. Er beantragt der Gemeindeversammlung einen Kredit von gut 370'000 Franken. Diese muss zum dritten Mal ebenfalls über einen Baukredit für die Schulanlage Schönthal befinden. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Bei der Referendumsabstimmung im März 2021 über den Baukredit für die Schulanlage Schönthal setzten sich die Gegner des Projekts durch. Juri Junkov (Füllinsdorf, 15. Februar 2021)

Die Bevölkerung von Füllinsdorf soll auch bei einem allfälligen Blackout oder einer möglichen Strommangellage zuverlässig mit Trinkwasser versorgt werden. Deshalb will der Gemeinderat Notstromanlagen für die Pumpwerke und Reservoirs anschaffen. Dazu beantragt er der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember einen Kredit von gut 370'000 Franken.

Bauarbeiten erfolgen im ersten Quartal 2023

Füllinsdorf verfügt über drei Reservoire und zwei Pumpwerke, «Schönthal» und «Wanne»; letzteres wird gemeinsam mit der Gemeinde Frenkendorf betrieben. Insgesamt sollen neun Notstromgeräte gekauft werden, davon fünf Kleingeräte. Die notwendigen Bauarbeiten an den Objekten sind im ersten Quartal 2023 vorgesehen. Laut Gemeinderat wird die Beschaffung der Notstromanlagen je nach Lieferfristen mehrere Monate beanspruchen.

Bei einem Stromausfall wegen Blackouts habe die Wasserversorgung – je nach Tageszeit – für sechs bis zwölf Stunden Wasser, bis die Reservoire leer wären, schreibt der Füllinsdörfer Gemeinderat in seinen Ausführungen. Anschliessend würde sich das Leitungsnetz ebenfalls entleeren, wobei unkontrolliert Luft in die Leitungen gelänge, was zu gröberen Problemen wie Verschmutzung führen würde. Umfassende Netzspülungen und Entlüftungen dürften dann unvermeidlich sein.

Wie lange die Wiederherstellung des normalen Versorgungsbetriebs dauere, sobald wieder Strom verfügbar ist, sei schwer abschätzbar. Der Gemeinderat schreibt weiter:

«Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kosten für die Behebung sämtlicher Folgeschäden die Investitionskosten übersteigen.»

Erneut Baukredit für Schulanlage Schönthal

Zum dritten Mal innert gut zweier Jahre kommt ein Baukredit für die Schulanlage Schönthal vor die Füllinsdörfer Gemeindeversammlung. Für 12,55 Millionen Franken sind nun ein dreigeschossiger Neubau und die Sanierung der bestehenden Gebäude geplant, um der Schule die dringend notwendigen Räume zur Verfügung zu stellen.

Ein erster Kredit von 21,5 Millionen scheiterte in der Referendumsabstimmung im März 2021, beim zweiten Versuch vor einem Jahr wies die Gemeindeversammlung den von der Exekutive beantragten Kredit von 10,3 Millionen Franken zurück.

Standortfrage endlich geklärt

Im Zentrum der Diskussionen stand die Grundsatzfrage, ob Füllinsdorf einen Schulstandort im Schönthal oder deren zwei im Dorf und im Schönthal führen soll. Diese Frage beantwortete die Gemeindeversammlung im vergangenen Juni deutlich mit zwei Standorten. Damit war der Weg frei für einen dritten Anlauf.

Die Voraussetzungen sind nun gut, dass die Versammlung nächste Woche die gut 12,5 Millionen Franken für die Schulanlage Schönthal bewilligt und dagegen kein Referendum ergriffen wird. Vorgesehen ist, das Projekt in den Jahren 2024 und 2025 umzusetzen.

In einer zweiten Phase werden das historische Dorfschulhaus saniert, neue Schulbauten am Standort Dorf sowie die Turnhallen und ausserschulischen Räume an beiden Schulstandorten erstellt.

