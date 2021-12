Gemeindeversammlung Gelterkinden hat den Finanz-Blues Die Stimmberechtigten weisen das Budget 2022 zurück: 1,3 Millionen Franken Defizit sind zu viel. Nun muss der Gemeinderat einen neuen Voranschlag und Finanzplan ausarbeiten. Boris Burkhardt 09.12.2021, 16.00 Uhr

Selbst die frühere Gemeindepräsidentin Christine Mangold musste ihre Stimme erheben. Kenneth Nars (Archiv)

Die Gemeindeversammlung von Gelterkinden hat am Mittwoch mit einem Ordnungsantrag das Budget 2022 an den Gemeinderat zurückgewiesen. Dieser muss nun in einer ausserordentlichen Versammlung im ersten Quartal des kommenden Jahres ein überarbeitetes Budget sowie einen neuen Finanzplan 2022–2026 vorlegen.